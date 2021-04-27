Мбаппе начал тренировки, но участие в игре с Ман Сити под вопросом

Ключевой игрок ПСЖ Килиан Мбаппе начал проводить тренировки с командой перед первым матчем полуфинала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».

Напомним, что 24 апреля 22-летний французский футболист получил повреждение в концовке матча 34-го тура Лиги 1 с «Метцом» (3:1).

Матч ПСЖ — «Манчестер Сити» пройдет 28 апреля в Париже.

В текущем сезоне форвард провел 42 матча за ПСЖ, забил 37 голов и сделал пять результативных передач.