Ман Сити
1 : 0
Тоттенхэм
25.04.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Ляпорт приносит победу. Ман Сити обыграл Тоттенхэм в финале Кубка Лиги

Команда Гвардиолы взяла первый трофей в сезоне

  • 25.04.2021 20:21
  • 4339 просмотров
  • 2 комментария
Ляпорт приносит победу. Ман Сити обыграл Тоттенхэм в финале Кубка Лиги
© Getty Images/Global Images Ukraine

Из-за всем известных причин в финальном поединке Кубка Лиги больше желания, рвения и отдачи хотелось увидеть именно от «Тоттенхэма», а не «Манчестер Сити». Как-никак, ставки были серьезные — на кону трофей, а у «шпор» с этим делом негусто.

Getty Images/Global Images Ukraine

На деле же ожидания многих лондонскому клубу оправдать не удалось. «Сити» с ходу взял ситуацию в свои руки, заставив соперника терпеть от первой и до последней минуты. И «Тоттенхэм» ведь почти дотерпел! Только на 82-й минуте, после необязательного фола Орье на фланге, Ляпорт оформил единственный гол, замкнув головой подачу Де Брюйне со штрафного. Создать же что-то в ответ главная надежда «шпор», парочка Кейн-Сон, так и не смогла. Впереди парней ждет бессоная ночь, во время которой они будут задавать себе только один вопрос: «А было бы иначе, будь с нами Моуринью?».

Кубок Английской лиги. Финал.

«Манчестер Сити» – «Тоттенхэм» – 1:0

 Ляпорт, 82

 Ляпорт, 45, Фернандиньо, 59 – Регилон, 27

«Манчестер Сити»: Стеффен, Уокер, Диаш, Ляпорт, Канселу, Фернандиньо (Родри, 84), Гюндоган, Де Брюйне (Бернарду, 87), Марез, Фоден, Стерлинг

«Тоттенхэм»: Льорис, Орье (Бергвейн, 90), Алдервейрелд, Дайер, Регилон, Хейбьерг (Алли, 84), Уинкс, Ло Чельсо (Сиссоко, 67), Моура (Бейл, 67), Кейн, Сон 

Арбитр: Пол Тирни

Стадион: «Уэмбли», Лондон

МАНЧЕСТЕР СИТИ – ТОТТЕНХЭМ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    тор
      тор, 25.04.2021 20:54
    +2
    Хотя кубок Англии и престижней, но второй трофей есть.
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 25.04.2021 20:30
    0
    Арсенал не выиграв в этом сезоне ничего все равно круче Тотенхема оказался
    Ссылка
    тор
      тор, 25.04.2021 20:54
    +2
    Хотя кубок Англии и престижней, но второй трофей есть.
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 25.04.2021 20:30
    0
    Арсенал не выиграв в этом сезоне ничего все равно круче Тотенхема оказался
    Ссылка
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