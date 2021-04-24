Ман Сити
0 : 0
Тоттенхэм
25.04.2021 18:30   ТВ-трансляция: 

Манчестер Сити – Тоттенхэм. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией финального матча Кубка Английской лиги

  • 24.04.2021 21:16
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Манчестер Сити – Тоттенхэм. Текстовая трансляция матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 25-го апреля, состоится финальный поединок Кубка Английской лиги, в котором встретятся «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити». Матч пройдет в Лондоне на поле стадиона «Уэмбли», начало в 18:30.

Еще не так давно в голубой половине Манчестера всерьез рассуждали о триумфе сразу в четырех турнирах, но только «манкунианцы» об этом заговорили, как сразу же встретили на своем пути «Челси», который выбросил их из Кубка Англии. То поражение, конечно, много боли парням Гвардиолы не причинило, однако произошло кое-что более важное — команду спустили с небес на землю. На финише сезона такая неудача может быть весьма полезной, ведь она является прекрасным напоминанием того, что «горожане» еще действительно ничего не выиграли: АПЛ, ЛЧ, Кубок Лиги — все это пока лишь в планах.

В решающем матче кубка мечты «Манчестер Сити» тесно пересекаются с мечтами «Тоттенхэма». Чтобы не подпортить сезон еще одной встречей с лондонским клубом, Пепу и компании нужно извлечь уроки из прожитого. И пусть команду не греет мысль о том, что руководит соперником малоопытный Мэйсон — желание «шпор» взять первый трофей за 13 лет очень велико.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Тоттенхэм».

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Источник — Sport.ua

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