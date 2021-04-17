Манчестер Сити без Зинченко вылетел из Кубка Англии

«Челси» и «Манчестер Сити», успешно решив задачу выйти в полуфинал Лиги чемпионов, встретились между собой в полуфинале Кубка Англии.
И «Синие» сумели выбить команду Хосепа Гвардиолы благодаря голу Хакама Зиеша. Александр Зинченко провел матч на лавке запасных.
Во втором полуфинале сыграют «Лестер» - «Саутгемптон».
Кубок Англии. Полуфинал
Челси - Манчестер Сити 1:0
Гол: Зиеш, 55
Челси: Кепа, Аспиликуэта, Тиаго Силва (Зума, 88), Рюдигер, Джеймс, Чилвелл, Канте, Жоржиньо, Зиеш (Эмерсон, 79), Маунт (Пулишич, 70), Вернер (Хавертц, 79)
Манчестер Сити: Стеффен, Канселу, Диаш, Ляпорт, Менди, Родри, Фернандиньо, Торрес (Гюндоган, 64), Де Брюйне (Фоден, 46), Стерлинг, Жезус
Источник — Sport.ua
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