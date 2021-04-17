Челси
1 : 0
Ман Сити
17.04.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Манчестер Сити без Зинченко вылетел из Кубка Англии

«Челси» выбил команду Хосепа Гвардиолы

  • 17.04.2021 21:27
  • 2201 просмотр
  • 6 комментариев
Манчестер Сити без Зинченко вылетел из Кубка Англии
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Челси» и «Манчестер Сити», успешно решив задачу выйти в полуфинал Лиги чемпионов, встретились между собой в полуфинале Кубка Англии.

И «Синие» сумели выбить команду Хосепа Гвардиолы благодаря голу Хакама Зиеша. Александр Зинченко провел матч на лавке запасных.

Во втором полуфинале сыграют «Лестер» - «Саутгемптон».

Кубок Англии. Полуфинал

Челси - Манчестер Сити 1:0
Гол: Зиеш, 55

Челси: Кепа, Аспиликуэта, Тиаго Силва (Зума, 88), Рюдигер, Джеймс, Чилвелл, Канте, Жоржиньо, Зиеш (Эмерсон, 79), Маунт (Пулишич, 70), Вернер (Хавертц, 79)

Манчестер Сити: Стеффен, Канселу, Диаш, Ляпорт, Менди, Родри, Фернандиньо, Торрес (Гюндоган, 64), Де Брюйне (Фоден, 46), Стерлинг, Жезус

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(10 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Tasha19
    online
      Tasha19, 17.04.2021 21:42
    +2
    No Zina - no party!)
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 17.04.2021 21:41
    +3
    Клуб Зинченко без Зинченко вылетел.
    Ссылка
    МонзульДеПеналь
      МонзульДеПеналь, 17.04.2021 21:34
    0
    Один фронт закрыли. Уже легче будет.)
    Ссылка
    МонзульДеПеналь
      МонзульДеПеналь, 17.04.2021 21:34
    0
    Один фронт закрыли. Уже легче будет.)
    Ссылка
    nabooo
    online
      nabooo, 17.04.2021 21:29
    +4
    Нет нашего топаря - нет Сити. Все понятно по стартовому составу было)
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 17.04.2021 21:29
    +2
    отож...
    Ссылка
    nabooo
    online
      nabooo, 17.04.2021 21:29
    +4
    Нет нашего топаря - нет Сити. Все понятно по стартовому составу было)
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 17.04.2021 21:41
    +3
    Клуб Зинченко без Зинченко вылетел.
    Ссылка
    Tasha19
    online
      Tasha19, 17.04.2021 21:42
    +2
    No Zina - no party!)
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 17.04.2021 21:29
    +2
    отож...
    Ссылка
    МонзульДеПеналь
      МонзульДеПеналь, 17.04.2021 21:34
    0
    Один фронт закрыли. Уже легче будет.)
    Ссылка
    МонзульДеПеналь
      МонзульДеПеналь, 17.04.2021 21:34
    0
    Один фронт закрыли. Уже легче будет.)
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности