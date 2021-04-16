В субботу в Лондоне на «Стэмфорд Бридж» состоится первый полуфинал Кубка Англии – «Челси» примет «Манчестер Сити». Эту дуэль можно смело называть досрочным финалом. Будем откровенны: победитель второго полуфинала между «Лестером» и «Саутгемптоном», который состоится в воскресенье, 18 апреля, в решающем матче в любом случае будет в статусе аутсайдера.

«Челси»

Для «Челси» нынешний сезон получается довольно сложным и противоречивым. С одной стороны, команда не смогла оправдать ожиданий и включиться в борьбу за чемпионство в АПЛ, что привело к смене главного тренера в конце января.

Но даже несмотря на все проблемы «Челси» продолжает борьбу сразу за два трофея. Во вторник команда Томаса Тухеля вышла в полуфинал Лиги чемпионов, сумев пройти «Порту». Да, в какой-то мере «Пенсионеры» прыгнули выше головы, во многом из-за благоприятной жеребьевки на стадии четвертьфинала, но результат есть результат.

Теперь же «Челси» предстоит побороться за выход в финал Кубка Англии. Хотя, будем откровенны, сделать следующий шаг к титулу и в Лиге чемпионов, и в Кубке Англии будет очень непросто – уж очень сильные соперники достались команде Томаса Тухеля. И это при том, что в АПЛ «Челси» по-прежнему ожидает ожесточенная борьба за зону Лиги чемпионов, и пока что команде попадание в топ-4 никто не гарантировал.

К матчу с «Манчестер Сити» лондонцы подходят практически в оптимальном составе. Томас Тухель не сможет рассчитывать только на хорватского хавбека Матео Ковачича, который из-за мышечного повреждения пропускал также ответный матч с «Порту» во вторник.

«Манчестер Сити»

Если «Челси» в нынешнем сезоне продолжает борьбу только за два трофея, то «Манчестер Сити» - за три. При чем этот третий, титул чемпиона АПЛ, у команды Пепа Гвардиолы уже практически в кармане: преимущество над ближайшим преследователем, «Манчестер Юнайтед», составляет 11 очков – это очень много, даже с учетом того, что у «Красных дьяволов» есть игра в запасе.

Тем не менее, есть ощущение того, что пик своей формы подопечные Гвардиолы в нынешнем сезоне уже преодолели. В АПЛ феноменальная победная серия прервалась, и в последних 5 турах Александр Зинченко и компания потерпели сразу два поражения – от «Юнайтед» и в предыдущем туре дома от «Лидса». Да и выход в полуфинал Лиги чемпионов в противостоянии с «Боруссией» Дортмунд дался команде очень натужно.

Как и «Челси», команда Пепа Гвардиолы подходит к полуфиналу Кубка Англии практически в оптимальном составе. Не сможет сыграть лишь Серхио Агуэро – легендарный аргентинский форвард получил очередную травму.

Прогноз

Несмотря на небольшой спад формы в последнее время, «Манчестер Сити» остается фаворитом полуфинального противостояния с «Челси». Наш прогноз – победа гостей в основное время. Коэффициент – 1,88.

17 апреля, суббота