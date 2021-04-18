Челси – Манчестер Сити – 1:0. Видео голов и обзор матча

В матче 1/2 финала Кубка Англии лондонский «Челси» на своем поле обыграл «Манчестер Сити» со счетом 1:0 и вышел в финал турнира. Украинский футболист «горожан» Александр Зинченко не принимал участия в поединке.
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Источник — Sport.ua
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