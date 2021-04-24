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25.04.2021 18:30   ТВ-трансляция: 

Манчестер Сити — Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч финала Кубка лиги

Завоюет ли Зинченко еще один трофей в составе «горожан»?

  • 24.04.2021 16:35
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Манчестер Сити — Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч финала Кубка лиги
© Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко и Гарри Кейн

В воскресенье, 25 апреля, состоится поединок финала Кубка английской Лиги, в котором сыграют «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм».

Подопечные Пепа Гвардиолы будут защищать титул в третий раз подряд — это выдающееся достижение. В 2018 году «горожане» в финале разгромили лондонский «Арсенал» со счетом 3:0, в 2019-м только в серии пенальти одолели лондонский «Челси» (0:0, 4:3), а в 2020-м с трудом обыграли «Астон Виллу» (2:1). И вот «Манчестер Сити» опять в финале, а противостоять ему будет лондонский «Тоттенхэм».

«Манчестер Сити»

Кубок английской лиги не является очень важным трофеем, но все-таки его престиж довольно высок. В текущем сезоне «горожане» начали свой путь в турнире с 1/16 финала, где обыграли «Бристоль Сити» со счетом 2:1. В 1/8 подопечные Пепа Гвардиолы не оставили шансов «Бернли» — 3:0. В 1/4 финала «горожане» разбили лондонский «Арсенал» со счетом 4:1, а в полуфинале в упорном матче одолели «Манчестер Юнайтед» — 2:0.

Само собой, «Манчестер Сити» искренне жаждет заполучить очередной трофей. Но не стоит забывать, что «горожане» проводят очень непростой сезон — им приходится разрываться между АПЛ, Лигой чемпионов и национальными кубками. Главная задача манчестерской команды — правильное распределение сил. Впрочем, Пепа Гвардиолу этому учить не нужно.

Примечательно, что очередной трофей в свою копилку может положить 24-летний украинский футболист «Манчестер Сити» Александр Зинченко. Может, Зинченко и не самый важный игрок в составе «горожан», но за прошедшие годы на его счету две золотые медали АПЛ, Кубок Англии и три Кубка лиги. Почему бы не добавить к ним еще один?

«Тоттенхэм»

Главной новостью последних дней стало увольнение 58-летнего португальского главного тренера «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо вместе со всем штабом. Да, «шпоры» проводят довольно невнятный сезон, и «Особенный» никак не смог на это повлиять. Но увольнять тренера за месяц до окончания всех национальных турниров? Впрочем, боссам «Тоттенхэма» виднее. Как и всем прочим боссам.

Руководить командой назначили 29-летнего Райана Мейсона, который ровно в два раза младше Моуриньо. Мейсон — воспитанник «Тоттенхэма», который даже успел сыграть один матч за сборную Англии и завершил карьеру в 2018 году по рекомендациям врачей. Сложно сказать что-то об умениях и перспективах специалиста. Конечно, приход нового тренера зачастую способен подхлестнуть команду, но далеко не факт, что так получится и в этот раз.

Путь в Кубке Лиги в текущем сезоне начался для «шпор» с курьеза. В 1/16 финала «Тоттенхэм» должен был сыграть с «Лейтон Ориент», но матч не состоялся из-за положительных тестов игроков «Лейтона» на коронавирус. В итоге, «Лейтону» присудили техническое поражение. В 1/8 финала «шпоры» в упорной борьбе одолели «Челси» (1:1, 5:4 по пенальти), в 1/4 уверенно обыграли «Сток Сити» (3:1), а в полуфинале взяли верх над скромным «Брентфордом» (2:0).

Не будем лукавить, «Манчестер Сити» — явный и безоговорочный фаворит финала Кубка английской лиги. «Тоттенхэм», конечно, будет сопротивляться до последнего, но «шпорам» будет очень нелегко. Впрочем, излишняя самоуверенность может сыграть злую шутку с «горожанами». Пеп Гвардиола обязан правильно настроить команду на грядущий поединок и добавить очередной титул в коллекцию клуба.

Ориентировочные составы:

«Манчестер Сити»: Эдерсон — Уокер, Диас, Ляпорт, Зинченко, Б. Силва, Родри, Гюндоган, Марез, Жезус, Фоден.

«Тоттенхэм»: Льорис — Орье, Алдервейрелд, Дайер, Регилон, Хойбьерг, Ндомбеле, Бэйл, Лукас, Сон Хын Мин, Кейн.

Не сыграют: Стоунз — Дэвис.

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25 апреля, воскресенье

«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»
Лондон. Стадион «Уэмбли». 18:30
Прямая трансляция на Setanta Sports Ukraine
МАНЧЕСТЕР СИТИ — ТОТТЕНХЭМ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
 Арбитр: Пол Тирни
Прогноз Sport.ua — 2:1
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Источник — Sport.ua

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