Ман Сити
1 : 0
Тоттенхэм
25.04.2021, FT   ТВ-трансляция: 

ВИДЕО. Зинченко отыграл потрясающий сезон! Гвардиола похвалил украинца

В финале Кубка Английской лиги украинец остался в запасе

  • 25.04.2021 22:55
  • 2017 просмотров
  • 2 комментария
ВИДЕО. Зинченко отыграл потрясающий сезон! Гвардиола похвалил украинца
© Getty Images/Global Images Ukraine

В финале Кубка Английской лиги «Манчестер Сити» переиграл «Тоттенхэм» (1:0) и выиграл этот трофей в 4-й раз подряд.

Хотя Александр Зинченко остался в запасе на игру, главный тренер Пеп Гвардиола похвалил украинца за отличный сезон.

ВИДЕО Sport.ua. Зинченко отыграл потрясающий сезон! Гвардиола похвалил украинца.

События матча
82' ГОЛ ! Мяч забил Эмерик Лапорт (Ман Сити).
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Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    gavela48
    online
      gavela48, 25.04.2021 23:23
    +1
    Приятно видеть что наши ребята в Европе прям расцветают; Малина, Зина, Ярема, Собооль.
    Ссылка
    hanter83
    online
      hanter83, 25.04.2021 23:21
    0
    Молодець!!!! Заслужыл,теперь на ЕВРО.
    Ссылка
    gavela48
    online
      gavela48, 25.04.2021 23:23
    +1
    Приятно видеть что наши ребята в Европе прям расцветают; Малина, Зина, Ярема, Собооль.
    Ссылка
    hanter83
    online
      hanter83, 25.04.2021 23:21
    0
    Молодець!!!! Заслужыл,теперь на ЕВРО.
    Ссылка
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