ВИДЕО. Зинченко отыграл потрясающий сезон! Гвардиола похвалил украинца

В финале Кубка Английской лиги «Манчестер Сити» переиграл «Тоттенхэм» (1:0) и выиграл этот трофей в 4-й раз подряд.
Хотя Александр Зинченко остался в запасе на игру, главный тренер Пеп Гвардиола похвалил украинца за отличный сезон.
ВИДЕО Sport.ua. Зинченко отыграл потрясающий сезон! Гвардиола похвалил украинца.
События матча
|82'
|ГОЛ ! Мяч забил Эмерик Лапорт (Ман Сити).
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Источник — Sport.ua
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