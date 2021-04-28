ПСЖ – Манчестер Сити. Зинченко – в запасе. Стартовые составы команд

28 апреля в 22:00 в первом поединке 1/2 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» принимает «Манчестер Сити».
В прямом эфире матч можно посмотреть на телеканале «Футбол 2» и сервисе MEGOGO.
Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Стартовые составы команд: «ПСЖ» – «Манчестер Сити».
Украинец Александр Зинченко остался в запасе команды гостей.
«ПСЖ»: Навас, Баккер, Кимпембе, Маркиньос, Гуйе, Флоренци, Паредес, Верратти, Ди Мария, Неймар, Мбаппе.
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Диаш, Родри, Стоунз, Ж.Канселу, Гюндоган, де Брюйне, Фоден, Б.Силва, Марез.
Источник — УЕФА
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Не знаю, як там і що, але ж не напакости сам собі з пенкою Емре Джан, ще невідомо, хто б сьогодні протистояв парижанам
Не знаю, як там і що, але ж не напакости сам собі з пенкою Емре Джан, ще невідомо, хто б сьогодні протистояв парижанам
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