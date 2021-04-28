ПСЖ – Манчестер Сити. Зинченко – в запасе. Стартовые составы команд

Поединок 1/2 финала Лиги чемпионов начнется 28 апреля в 22:00

  • 28.04.2021 20:45
  • 2795 просмотров
  • 13 комментариев
ПСЖ – Манчестер Сити. Зинченко – в запасе. Стартовые составы команд
© Getty Images/Global Images Ukraine

28 апреля в 22:00 в первом поединке 1/2 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» принимает «Манчестер Сити».

В прямом эфире матч можно посмотреть на телеканале «Футбол 2» и сервисе MEGOGO.

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы команд: «ПСЖ» – «Манчестер Сити».

Украинец Александр Зинченко остался в запасе команды гостей.

«ПСЖ»: Навас, Баккер, Кимпембе, Маркиньос, Гуйе, Флоренци, Паредес, Верратти, Ди Мария, Неймар, Мбаппе.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Диаш, Родри, Стоунз, Ж.Канселу, Гюндоган, де Брюйне, Фоден, Б.Силва, Марез.

 

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Источник — УЕФА

(3 голоса)

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Комментарии
    Mazyr2412
    online
      Mazyr2412, 28.04.2021 21:52
    +1
    lenares85, 28.04.2021 21:50
    Зина это их талисман . Если он не на поле то команда в важных матчах пролетает.И думаю и сегодня пролетит. Пепе ставь талисман на поле
    Пеп, скот...няка, чого ж ти українцям настрій псуєш?!)
    Ссылка
    lenares85
    online
      lenares85, 28.04.2021 21:50
    +1
    Зина это их талисман . Если он не на поле то команда в важных матчах пролетает.И думаю и сегодня пролетит. Пепе ставь талисман на поле
    Ссылка
    bzzzzz
    online
      bzzzzz, 28.04.2021 21:46
    0
    Канселу в защите это катастрофа. Уже лучшеб Менди поставили.
    Ссылка
    Igor Avtoigor
    online
      Igor Avtoigor, 28.04.2021 21:45
    0
    Иван Иванов, 28.04.2021 21:29
    Фу за суперлиговых болеть. Тем более без Зины
    а что? Зина в запасе вроде?!?
    Ссылка
    Gateway_enemy
    online
      Gateway_enemy, 28.04.2021 21:33
    +1
    У ПСЖ були набагато складніші опоненти в 1/8 і 1/4, - Барселона, Баварія, аніж у МС, котрих вони солідно пройшли...
    Не знаю, як там і що, але ж не напакости сам собі з пенкою Емре Джан, ще невідомо, хто б сьогодні протистояв парижанам
    Ссылка
    Иван Иванов
    online
      Иван Иванов, 28.04.2021 21:29
    0
    Фу за суперлиговых болеть. Тем более без Зины
    Ссылка
    Igor Avtoigor
    online
      Igor Avtoigor, 28.04.2021 21:20
    +1
    а я вообще не знаю за кого болеть, скорее всего за ман сити за Зину
    Ссылка
    Ukraine Donetsk
    online
      Ukraine Donetsk, 28.04.2021 21:17
    0
    chehcr7rm, 28.04.2021 21:11
    І любий з їх тріо обїде зіну як на велосипеді
    Тут и сейчас Зина самый защитный из всех троих (менди/кансело/Аке). Если обойдут зверюгу, то тем более обойдут и кансело...
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 28.04.2021 21:16
    0
    Болеем за ПСЖ в таком случае
    Ссылка
    tima fialko
    online
      tima fialko, 28.04.2021 21:14
    +1
    Зараз Сіті у командній грі краще.Надія ПСЖ на майстерність Неймара і Мбаппе.Вболіваю за французів.
    Ссылка
    chehcr7rm
      chehcr7rm, 28.04.2021 21:11
    +4
    Ukraine Donetsk, 28.04.2021 20:56
    Не соглашусь. Зина слева, кансело справа намного более интересный сетап. Опять же. Волкер немного деревянный. Кансело не особо защитный. Видимо пеп рассчитывает на полный контроль мяча. Иначе не понимаю.
    І любий з їх тріо обїде зіну як на велосипеді
    Ссылка
    Ukraine Donetsk
    online
      Ukraine Donetsk, 28.04.2021 20:56
    +1
    lehach_08, 28.04.2021 20:54
    читалось
    Не соглашусь. Зина слева, кансело справа намного более интересный сетап. Опять же. Волкер немного деревянный. Кансело не особо защитный. Видимо пеп рассчитывает на полный контроль мяча. Иначе не понимаю.
    Ссылка
    lehach_08
    online
      lehach_08, 28.04.2021 20:54
    -2
    читалось
    Ссылка
    chehcr7rm
    online
      chehcr7rm, 28.04.2021 21:11
    +4
    Ukraine Donetsk, 28.04.2021 20:56
    Не соглашусь. Зина слева, кансело справа намного более интересный сетап. Опять же. Волкер немного деревянный. Кансело не особо защитный. Видимо пеп рассчитывает на полный контроль мяча. Иначе не понимаю.
    І любий з їх тріо обїде зіну як на велосипеді
    Ссылка
    Mazyr2412
    online
      Mazyr2412, 28.04.2021 21:52
    +1
    lenares85, 28.04.2021 21:50
    Зина это их талисман . Если он не на поле то команда в важных матчах пролетает.И думаю и сегодня пролетит. Пепе ставь талисман на поле
    Пеп, скот...няка, чого ж ти українцям настрій псуєш?!)
    Ссылка
    lenares85
    online
      lenares85, 28.04.2021 21:50
    +1
    Зина это их талисман . Если он не на поле то команда в важных матчах пролетает.И думаю и сегодня пролетит. Пепе ставь талисман на поле
    Ссылка
    Gateway_enemy
    online
      Gateway_enemy, 28.04.2021 21:33
    +1
    У ПСЖ були набагато складніші опоненти в 1/8 і 1/4, - Барселона, Баварія, аніж у МС, котрих вони солідно пройшли...
    Не знаю, як там і що, але ж не напакости сам собі з пенкою Емре Джан, ще невідомо, хто б сьогодні протистояв парижанам
    Ссылка
    Igor Avtoigor
    online
      Igor Avtoigor, 28.04.2021 21:20
    +1
    а я вообще не знаю за кого болеть, скорее всего за ман сити за Зину
    Ссылка
    tima fialko
    online
      tima fialko, 28.04.2021 21:14
    +1
    Зараз Сіті у командній грі краще.Надія ПСЖ на майстерність Неймара і Мбаппе.Вболіваю за французів.
    Ссылка
    Ukraine Donetsk
    online
      Ukraine Donetsk, 28.04.2021 20:56
    +1
    lehach_08, 28.04.2021 20:54
    читалось
    Не соглашусь. Зина слева, кансело справа намного более интересный сетап. Опять же. Волкер немного деревянный. Кансело не особо защитный. Видимо пеп рассчитывает на полный контроль мяча. Иначе не понимаю.
    Ссылка
    bzzzzz
    online
      bzzzzz, 28.04.2021 21:46
    0
    Канселу в защите это катастрофа. Уже лучшеб Менди поставили.
    Ссылка
    Igor Avtoigor
    online
      Igor Avtoigor, 28.04.2021 21:45
    0
    Иван Иванов, 28.04.2021 21:29
    Фу за суперлиговых болеть. Тем более без Зины
    а что? Зина в запасе вроде?!?
    Ссылка
    Иван Иванов
    online
      Иван Иванов, 28.04.2021 21:29
    0
    Фу за суперлиговых болеть. Тем более без Зины
    Ссылка
    Ukraine Donetsk
    online
      Ukraine Donetsk, 28.04.2021 21:17
    0
    chehcr7rm, 28.04.2021 21:11
    І любий з їх тріо обїде зіну як на велосипеді
    Тут и сейчас Зина самый защитный из всех троих (менди/кансело/Аке). Если обойдут зверюгу, то тем более обойдут и кансело...
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 28.04.2021 21:16
    0
    Болеем за ПСЖ в таком случае
    Ссылка
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