«Манчестер Сити» в каждом из последних шести сезонов получил путевку в четвертьфинал Кубка Англии.

1 марта состоялся поединок 1/8 финала Кубка Англии между командами «Манчестер Сити» и «Плимут». Матч завершился победой «горожан» со счетом 3:1. Со стороны «Плимута» единственным забитым мячом отметился украинский защитник Максим Таловеров.

Подопечные Пепа выиграли 19 матчей подряд в кубке против команд из низших дивизионов, в целом забив 72 гола и пропустив 10.

2 марта «Манчестер Сити» узнает своего соперника в четвертьфинале Кубка Англии.

