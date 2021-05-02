ПСЖ – Ланс – 2:1. Как забил Неймар. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 35-го тура французской Лиги 1.
Видео голов и обзор матча «ПСЖ» – «Ланс» – 2:1.
Голы: Неймар, 33, Маркиньос, 59 – Ганаго, 61.
События матча
|61'
|ГОЛ ! Мяч забил Игнатиус Ганаго (Ланс).
|59'
|ГОЛ ! Мяч забил Маркиньос (ПСЖ).
|33'
|ГОЛ ! Мяч забил Неймар (ПСЖ).
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Источник — Sport.ua
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