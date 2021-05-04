Манчестер Сити – ПСЖ. Зинченко выйдет в стартовом составе

Поединок 1/2 финала Лиги чемпионов начнется 4 мая в 22:00

  • 04.05.2021 20:45
  • 1752 просмотра
  • 2 комментария
Манчестер Сити – ПСЖ. Зинченко выйдет в стартовом составе
© Getty Images/Global Images Ukraine

4 мая в 22:00 в ответном поединке 1/2 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» принимает «ПСЖ». 

Первый матч в Париже завершился выездной победой «Манчестер Сити» со счетом 2:1. Команда Пепа Гвардиолы сделала весомую заявку на первый в своей истории выход в финал престижнейшего еврокубка. Причем переломить ход поединка помог украинец Александр Зинченко, который уже спустя 3 минуты после выхода на замену отдал ассист на Кевина Де Брюйне.

В прямом эфире поединок можно посмотреть на телеканале «Футбол 1» и сервисе MEGOGO.

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Украинец Александр Зинченко выйдет в стартовом составе хозяев поля

Стартовые составы команд: «Манчестер Сити» – «ПСЖ».

 

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    Виктор М
    online
      Виктор М, 04.05.2021 21:11
    0
    А чого Мбапе в запасі?
    Ссылка
    lehach_08
    online
      lehach_08, 04.05.2021 20:53
    -4
    ну все...хана ман сити)
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    Виктор М
    online
      Виктор М, 04.05.2021 21:11
    0
    А чого Мбапе в запасі?
    Ссылка
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