Назван лучший игрок матча Ман Сити – ПСЖ. И это не автор дубля Марез!

Лучшим игроком полуфинального матча Лиги чемпионов признан центральный защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш.

Технический наблюдатель УЕФА Гарет Саутгейт рассказал о признании Рубена Диаша лучшим игроком ответного матча:

«Он проявил незаурядные лидерские качества при организации игры в обороне. Он очень надежно выстроил ее, выполнив множество подкатов, выносов и постоянно блокируя удары».

«Манчестер Сити» дома выиграл ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов у «ПСЖ» (2:0). Оба мяч на счету форварда «горожан» Рияда Мареза. В первом матче англичане выиграли со счетом 2:1. Таким образом, «горожане» впервые в истории вышли в финал Лиги чемпионов.

