Назван лучший игрок матча Ман Сити – ПСЖ. И это не автор дубля Марез!

Лучшим игроком полуфинального матча Лиги чемпионов признан центральный защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш.
Технический наблюдатель УЕФА Гарет Саутгейт рассказал о признании Рубена Диаша лучшим игроком ответного матча:
«Он проявил незаурядные лидерские качества при организации игры в обороне. Он очень надежно выстроил ее, выполнив множество подкатов, выносов и постоянно блокируя удары».
«Манчестер Сити» дома выиграл ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов у «ПСЖ» (2:0). Оба мяч на счету форварда «горожан» Рияда Мареза. В первом матче англичане выиграли со счетом 2:1. Таким образом, «горожане» впервые в истории вышли в финал Лиги чемпионов.
✅ Outstanding leadership— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 4, 2021
✅ Defensive organisation
✅ Sensational blocks
🔝 Rúben Dias takes the plaudits after a brilliant semi-final display 👏🥇
👉 You can vote for @rubendias to win the Player of the Week prize when the poll opens on Wednesday night...#UCLPOTM | #UCL pic.twitter.com/nt8LTmzpIL
Источник — УЕФА
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