Назван лучший игрок матча Ман Сити – ПСЖ. И это не автор дубля Марез!

Лучшим игроком полуфинального матча ЛЧ признан центрбек Рубен Диаш

  • 05.05.2021 02:52
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Назван лучший игрок матча Ман Сити – ПСЖ. И это не автор дубля Марез!
© УЕФА. Рубен Диаш

Лучшим игроком полуфинального матча Лиги чемпионов признан центральный защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш.

Технический наблюдатель УЕФА Гарет Саутгейт рассказал о признании Рубена Диаша лучшим игроком ответного матча: 

«Он проявил незаурядные лидерские качества при организации игры в обороне. Он очень надежно выстроил ее, выполнив множество подкатов, выносов и постоянно блокируя удары».

«Манчестер Сити» дома выиграл ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов у «ПСЖ» (2:0). Оба мяч на счету форварда «горожан» Рияда Мареза. В первом матче англичане выиграли со счетом 2:1. Таким образом, «горожане» впервые в истории вышли в финал Лиги чемпионов.

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Источник — УЕФА

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