25-й тур
Александрия
0 : 1
Колос К
перерыв   ТВ-трансляция: 

Александрия - Колос - 0:1. LIVE

Следите за текстовой трансляцией поединка 25-го тура Украинской Премьер-Лиги

  • 05.05.2021 19:00
  • 898 просмотров
  • 0 комментариев
Александрия - Колос - 0:1. LIVE
© ФК Александрия

Украинская Премьер-лига. 25-й тур

Александрия - Колос - 0:1

 Петров (42, пен.)

 Шастал (24)

«Александрия»: Билык, Мельник, Бабогло, Стецьков, Мирошниченко, Гречишкин, Дрышлюк, Глоба, Банада, Шастал, Устименко

Запас: Панькив, Ковалец, Мышенко, Калюжный, Вантух, Бондаренко, Новиков

«Колос»: Волынец, Кравченко, Гавриш, Петров, Золотов, Милько, Богданов, Антюх, Ориховский, Ильин, Лысенко

Запас: Кучерук, Новак, Ром, Зозуля, Задоя, Альваро, Сорокин, Хлебас, Исаенко

Арбитр: Александр Шандор (Львов)

Стадион: «Зирка» (Кропивницкий)

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН

 45 мин. Арбитр компенсировал 1 минуту к основному времени первого тайма. 

45 мин. Предупрежден Устименко

 44 мин. Предупрежден Дрышлюк за фол против Ориховского. 

 42 мин. ГГГГГОООООЛЛЛЛЛ! 0:1 - Гол забил Кирилл Петров.  

41 мин. ПЕНАЛЬТИ в ворота Александрии. Стецьков сбил Ильина в своей штрафной площади.

40 мин. Оборона обеих команд явно лучше сегодня, чем нападающие. 

37 мин. Колос сейчас больше владеет мячом, а Александрия старается действовать на контратаках. 

34 мин. Устименко не попадает в ворота. 

32 мин. Неточный удар по воротам от Шастала. 

30 мин. Опасно! Лысенко в штрафной площади соперников принял мяч, развернулся и пробил по воротам. Удар получился несильным и Билык сыграл надежно. 

28 мин. Опасно! Угловой у ворот Александрии. После подачи Мяч оказался в ногах Лысенко, Но он был спиной к воротам и его не увидел, а Билык забрал мяч в руки. 

27 мин. Игра проходит без моментов и ударов по воротам. Много борьбы и нарушений правил. 

 24 мин. Первое предупреждение в матче у Шастала. 

21 мин. Угловой у ворот Александрии, мяч разыгран, но ударов по воротам по-прежнему нет. 

20 мин. Много нарушений правил, но арбитр Шандор пока обходится без желтых карточек. 

17 мин. Штрафной у ворот Александрии. Богданов навесил мяч в район штрафной площади, но хозяева отбились. 

15 мин. Банада головой пробил выше ворот.  

13 мин. Игра выровнялась. Теперь и Александрия стала чаще переходить середину поля и больше атакует.

11 мин. Угловой у ворот Колоса разыгран неудачно. 

8 мин. Александрия заработала перспективный штрафной удар вблизи ворот гостей. Последовала подача в район вратарской площадки, но Вылынец кулаков выбил мяч. 

6 мин. Пока небольшое игровое преимущество у Колоса. Его игроки больше владеют мячом.

3 мин. Опасно! После подачи второго углового Гавриш головой пробил выше ворот.  

2 мин. Гости уже заработали угловой удар. Последовала подача и снова угловой, Теперь с противоположного фланга.

Хозяева поля играют в желтых футболках и черных трусах, гости - в белой форме. 

МАТЧ НАЧАЛСЯ

   

В среду 5 мая в матче 25-го тура украинской Премьер-Лиги по футболу «Александрия» у себя дома будет принимать «Колос». 

Эта игра будет очень важной, прежде всего, для гостей, которые продолжают вести борьбу за 4 итоговое место и за право участвовать в еврокубках на следующий сезон. Причем ситуация в турнирной таблице явно в пользу «Колоса», который опережает своих главных конкурентов «Десну» и «Ворсклу» на одно очко. Так что победа в Александрии еще на шаг приблизит его к заветно цели. Что касается подопечных Владимира Шарана, то они уже по сути просто доигрывают сезон. Выше 7 места александрийцы уже не поднимутся, а вот упасть ниже для них вполне вероятно. И еще. Беспроигрышная серия команды из Ковалевки составляет 8 матчей подряд. А «Александрия» проиграла 5 из 6 последних встреч в Премьр-Лиге. 

Начало матча «Александрия» - «Колос» в 19.00. Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка.      

Сделать ставку
Сделать ставку
Сделать ставку

 

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Игорь Заржицкий, Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности