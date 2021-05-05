Украинская Премьер-лига. 25-й тур
Александрия - Колос - 0:1
Петров (42, пен.)
Шастал (24)
«Александрия»: Билык, Мельник, Бабогло, Стецьков, Мирошниченко, Гречишкин, Дрышлюк, Глоба, Банада, Шастал, Устименко
Запас: Панькив, Ковалец, Мышенко, Калюжный, Вантух, Бондаренко, Новиков
«Колос»: Волынец, Кравченко, Гавриш, Петров, Золотов, Милько, Богданов, Антюх, Ориховский, Ильин, Лысенко
Запас: Кучерук, Новак, Ром, Зозуля, Задоя, Альваро, Сорокин, Хлебас, Исаенко
Арбитр: Александр Шандор (Львов)
Стадион: «Зирка» (Кропивницкий)
ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН
45 мин. Арбитр компенсировал 1 минуту к основному времени первого тайма.
45 мин. Предупрежден Устименко
44 мин. Предупрежден Дрышлюк за фол против Ориховского.
42 мин. ГГГГГОООООЛЛЛЛЛ! 0:1 - Гол забил Кирилл Петров.
41 мин. ПЕНАЛЬТИ в ворота Александрии. Стецьков сбил Ильина в своей штрафной площади.
40 мин. Оборона обеих команд явно лучше сегодня, чем нападающие.
37 мин. Колос сейчас больше владеет мячом, а Александрия старается действовать на контратаках.
34 мин. Устименко не попадает в ворота.
32 мин. Неточный удар по воротам от Шастала.
30 мин. Опасно! Лысенко в штрафной площади соперников принял мяч, развернулся и пробил по воротам. Удар получился несильным и Билык сыграл надежно.
28 мин. Опасно! Угловой у ворот Александрии. После подачи Мяч оказался в ногах Лысенко, Но он был спиной к воротам и его не увидел, а Билык забрал мяч в руки.
27 мин. Игра проходит без моментов и ударов по воротам. Много борьбы и нарушений правил.
24 мин. Первое предупреждение в матче у Шастала.
21 мин. Угловой у ворот Александрии, мяч разыгран, но ударов по воротам по-прежнему нет.
20 мин. Много нарушений правил, но арбитр Шандор пока обходится без желтых карточек.
17 мин. Штрафной у ворот Александрии. Богданов навесил мяч в район штрафной площади, но хозяева отбились.
15 мин. Банада головой пробил выше ворот.
13 мин. Игра выровнялась. Теперь и Александрия стала чаще переходить середину поля и больше атакует.
11 мин. Угловой у ворот Колоса разыгран неудачно.
8 мин. Александрия заработала перспективный штрафной удар вблизи ворот гостей. Последовала подача в район вратарской площадки, но Вылынец кулаков выбил мяч.
6 мин. Пока небольшое игровое преимущество у Колоса. Его игроки больше владеют мячом.
3 мин. Опасно! После подачи второго углового Гавриш головой пробил выше ворот.
2 мин. Гости уже заработали угловой удар. Последовала подача и снова угловой, Теперь с противоположного фланга.
Хозяева поля играют в желтых футболках и черных трусах, гости - в белой форме.
МАТЧ НАЧАЛСЯ
В среду 5 мая в матче 25-го тура украинской Премьер-Лиги по футболу «Александрия» у себя дома будет принимать «Колос».
Эта игра будет очень важной, прежде всего, для гостей, которые продолжают вести борьбу за 4 итоговое место и за право участвовать в еврокубках на следующий сезон. Причем ситуация в турнирной таблице явно в пользу «Колоса», который опережает своих главных конкурентов «Десну» и «Ворсклу» на одно очко. Так что победа в Александрии еще на шаг приблизит его к заветно цели. Что касается подопечных Владимира Шарана, то они уже по сути просто доигрывают сезон. Выше 7 места александрийцы уже не поднимутся, а вот упасть ниже для них вполне вероятно. И еще. Беспроигрышная серия команды из Ковалевки составляет 8 матчей подряд. А «Александрия» проиграла 5 из 6 последних встреч в Премьр-Лиге.
Начало матча «Александрия» - «Колос» в 19.00. Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка.
Игорь Заржицкий, Sport.ua
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