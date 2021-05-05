Украинская Премьер-лига. 25-й тур

Александрия - Колос - 0:1

Петров (42, пен.)

Шастал (24)

«Александрия»: Билык, Мельник, Бабогло, Стецьков, Мирошниченко, Гречишкин, Дрышлюк, Глоба, Банада, Шастал, Устименко

Запас: Панькив, Ковалец, Мышенко, Калюжный, Вантух, Бондаренко, Новиков

«Колос»: Волынец, Кравченко, Гавриш, Петров, Золотов, Милько, Богданов, Антюх, Ориховский, Ильин, Лысенко

Запас: Кучерук, Новак, Ром, Зозуля, Задоя, Альваро, Сорокин, Хлебас, Исаенко

Арбитр: Александр Шандор (Львов)

Стадион: «Зирка» (Кропивницкий)

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН

45 мин. Арбитр компенсировал 1 минуту к основному времени первого тайма.

45 мин. Предупрежден Устименко

44 мин. Предупрежден Дрышлюк за фол против Ориховского.

42 мин. ГГГГГОООООЛЛЛЛЛ! 0:1 - Гол забил Кирилл Петров.

41 мин. ПЕНАЛЬТИ в ворота Александрии. Стецьков сбил Ильина в своей штрафной площади.

40 мин. Оборона обеих команд явно лучше сегодня, чем нападающие.

37 мин. Колос сейчас больше владеет мячом, а Александрия старается действовать на контратаках.

34 мин. Устименко не попадает в ворота.

32 мин. Неточный удар по воротам от Шастала.

30 мин. Опасно! Лысенко в штрафной площади соперников принял мяч, развернулся и пробил по воротам. Удар получился несильным и Билык сыграл надежно.

28 мин. Опасно! Угловой у ворот Александрии. После подачи Мяч оказался в ногах Лысенко, Но он был спиной к воротам и его не увидел, а Билык забрал мяч в руки.

27 мин. Игра проходит без моментов и ударов по воротам. Много борьбы и нарушений правил.

24 мин. Первое предупреждение в матче у Шастала.

21 мин. Угловой у ворот Александрии, мяч разыгран, но ударов по воротам по-прежнему нет.

20 мин. Много нарушений правил, но арбитр Шандор пока обходится без желтых карточек.

17 мин. Штрафной у ворот Александрии. Богданов навесил мяч в район штрафной площади, но хозяева отбились.

15 мин. Банада головой пробил выше ворот.

13 мин. Игра выровнялась. Теперь и Александрия стала чаще переходить середину поля и больше атакует.

11 мин. Угловой у ворот Колоса разыгран неудачно.

8 мин. Александрия заработала перспективный штрафной удар вблизи ворот гостей. Последовала подача в район вратарской площадки, но Вылынец кулаков выбил мяч.

6 мин. Пока небольшое игровое преимущество у Колоса. Его игроки больше владеют мячом.

3 мин. Опасно! После подачи второго углового Гавриш головой пробил выше ворот.

2 мин. Гости уже заработали угловой удар. Последовала подача и снова угловой, Теперь с противоположного фланга.

Хозяева поля играют в желтых футболках и черных трусах, гости - в белой форме.

МАТЧ НАЧАЛСЯ

В среду 5 мая в матче 25-го тура украинской Премьер-Лиги по футболу «Александрия» у себя дома будет принимать «Колос».

Эта игра будет очень важной, прежде всего, для гостей, которые продолжают вести борьбу за 4 итоговое место и за право участвовать в еврокубках на следующий сезон. Причем ситуация в турнирной таблице явно в пользу «Колоса», который опережает своих главных конкурентов «Десну» и «Ворсклу» на одно очко. Так что победа в Александрии еще на шаг приблизит его к заветно цели. Что касается подопечных Владимира Шарана, то они уже по сути просто доигрывают сезон. Выше 7 места александрийцы уже не поднимутся, а вот упасть ниже для них вполне вероятно. И еще. Беспроигрышная серия команды из Ковалевки составляет 8 матчей подряд. А «Александрия» проиграла 5 из 6 последних встреч в Премьр-Лиге.

Начало матча «Александрия» - «Колос» в 19.00. Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка.