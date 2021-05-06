Владимир ШАРАН: «Доволен игрой с Колосом»

Главный тренер «Александрии» Владимир Шаран прокомментировал поражение от «Колоса» (0:2) в матче 25-го тура украинской Премьер-лиги.
«Кроме результата у меня положительные впечатления, потому что мы проверили на деле некоторых наших молодых ребят. И по игре я остался доволен, кроме результата. Снова, к сожалению, играем мы неплохо, хотели победить и было видно, что они подавлены, и сами хотели бороться за выход в еврокубки. Но у меня нет претензий к игрокам», - заявил Шаран.
Ранее сообщалось, что Шаран провел 200-й матч в чемпионатах Украины во главе Александрии.
Источник — Футбол 1/2/3
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