25-й тур
Александрия
0 : 0
Колос К
05.05.2021 19:00   ТВ-трансляция: 

Александрия - Колос. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

В предстоящем поединке «Колосу» победа явно важнее, чем соперникам

  • 04.05.2021 20:55
  • 196 просмотров
  • 0 комментариев
Александрия - Колос. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
© ФК Александрия

На финише сезона все участники украинской Премьер-Лиги подсчитывают свои очки и хотят расположиться как можно выше в турнирной таблице. Вот и в матче, который состоится на александрийском стадионе «Ника», встретятся команды, находящиеся пока в верхней части турнирной таблицы. 

Интересно, что еще в середине марта перед 19-м туром «Александрия» и «Колос» имели по 26 очков и, наверняка, мечтали о том, чтобы побороться на место в еврокубках на следующий сезон. Однако далее подопечные Владимира Шарана довольно неожиданно провалились, проиграв пять матчей из шести, и теперь уже точно не смогут по итогам сезона попасть в шестерку лучших клубом страны. Единственное, на что они могут рассчитывать, так это на 7 итоговое место, которое еще надо отстоять в борьбе с «Днепром-1» и «Львовом». 

А вот «Колос» уже второй год подряд показывает не только свое стремление быть среди элиты, а и на деле доказывает это. Напомним, что в прошлом году команда Руслана  Костышина дебютировала в квалификационном турнире к Лиге Европы. И хотя первый блин тогда получился комом, ведь клуб из Ковалевки не прошел хорватскую «Риеку», и футболистам «Колоса», и его болельщикам понравилось выступать в Европе. Поэтому в оставшихся двух матчах чемпионата страны можно не сомневаться, что они будут стараться сделать все, чтобы снова выступать на самом высоком уровне. 

Кстати, ковалевцы не проигрывают в Премьер-Лиге уже 8 матчей подряд, одержав при этом 4 победы и 4 раза сыграв вничью. Сейчас они опережают своих главных конкурентов в борьбе за четвертое место «Десну» и «Ворсклу» на одно очко. Так что все в их руках и успех в поединке с «Александрией» только приблизит их к заветной цели. 

В первом круге соперники сыграли вничью 1:1. Тогда у «Колоса» с пенальти отличился ныне попавший в опалу Селезнев, а у «Александрии» мяч забил Шастал. Могли гости и выиграть в той встрече, но Гречишкин не реализовал 11-метровый. 

Предстоящий матч будет судить арбитр из Львова Александр Шандор, о котором у обеих команд пока самые приятные воспоминания. Так, в этом сезоне он уже четырежды встречался с «Колосом» (3 победы и 1 ничья). А «Александрия» при нем выиграла в чемпионате у «Мариуполя» 1:0 и в четвертьфинале Кубка Украины по пенальти у «Днепра-1».      

Ориентировочные составы: 

«Александрия»: Панькив, Пашаев, Бондаренко, Дубра, Вантух, Банада, Гречишкин, Ковалец, Мирошниченко, Третьяков, Шастал
 
«Колос»: Кучерук, Гавртш, Петров, Новак, Кравченко, Милько, Богданов, Смирный,  Костышин, Антюх, Лысенко.

Сделать ставку
Сделать ставку
Сделать ставку

5 мая, среда

«Александрия» — «Колос»
Александрия. Стадион «Ника». 19:00
ТВ-трансляция на телеканале «Футбол 2»
АЛЕКСАНДРИЯ - КОЛОС. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
 Арбитр: Александр Шандор (Львов)
Прогноз Sport.ua — 1:2
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Игорь Заржицкий, Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности