На финише сезона все участники украинской Премьер-Лиги подсчитывают свои очки и хотят расположиться как можно выше в турнирной таблице. Вот и в матче, который состоится на александрийском стадионе «Ника», встретятся команды, находящиеся пока в верхней части турнирной таблицы.

Интересно, что еще в середине марта перед 19-м туром «Александрия» и «Колос» имели по 26 очков и, наверняка, мечтали о том, чтобы побороться на место в еврокубках на следующий сезон. Однако далее подопечные Владимира Шарана довольно неожиданно провалились, проиграв пять матчей из шести, и теперь уже точно не смогут по итогам сезона попасть в шестерку лучших клубом страны. Единственное, на что они могут рассчитывать, так это на 7 итоговое место, которое еще надо отстоять в борьбе с «Днепром-1» и «Львовом».

А вот «Колос» уже второй год подряд показывает не только свое стремление быть среди элиты, а и на деле доказывает это. Напомним, что в прошлом году команда Руслана Костышина дебютировала в квалификационном турнире к Лиге Европы. И хотя первый блин тогда получился комом, ведь клуб из Ковалевки не прошел хорватскую «Риеку», и футболистам «Колоса», и его болельщикам понравилось выступать в Европе. Поэтому в оставшихся двух матчах чемпионата страны можно не сомневаться, что они будут стараться сделать все, чтобы снова выступать на самом высоком уровне.

Кстати, ковалевцы не проигрывают в Премьер-Лиге уже 8 матчей подряд, одержав при этом 4 победы и 4 раза сыграв вничью. Сейчас они опережают своих главных конкурентов в борьбе за четвертое место «Десну» и «Ворсклу» на одно очко. Так что все в их руках и успех в поединке с «Александрией» только приблизит их к заветной цели.

В первом круге соперники сыграли вничью 1:1. Тогда у «Колоса» с пенальти отличился ныне попавший в опалу Селезнев, а у «Александрии» мяч забил Шастал. Могли гости и выиграть в той встрече, но Гречишкин не реализовал 11-метровый.

Предстоящий матч будет судить арбитр из Львова Александр Шандор, о котором у обеих команд пока самые приятные воспоминания. Так, в этом сезоне он уже четырежды встречался с «Колосом» (3 победы и 1 ничья). А «Александрия» при нем выиграла в чемпионате у «Мариуполя» 1:0 и в четвертьфинале Кубка Украины по пенальти у «Днепра-1».

Ориентировочные составы:

«Александрия»: Панькив, Пашаев, Бондаренко, Дубра, Вантух, Банада, Гречишкин, Ковалец, Мирошниченко, Третьяков, Шастал



«Колос»: Кучерук, Гавртш, Петров, Новак, Кравченко, Милько, Богданов, Смирный, Костышин, Антюх, Лысенко.

5 мая, среда