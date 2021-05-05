Смотрите видеообзор матча 25-го тура Украинской Премьер-лиги.
Видео голов и обзор матча «Александрия» – «Колос» – 0:2.
ГОЛ! 0:1. Петров, 42 мин (пен)
ГОЛ! 0:2. Ориховский, 57 мин.
Видеообзор первого тайма.
Видеообзор второго тайма.
События матча
|57'
|ГОЛ ! Мяч забил Павел Ориховский (Колос К).
|42'
|ГОЛ ! С пенальти забил Кирилл Петров (Колос К).
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Источник — Sport.ua
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