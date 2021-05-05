25-й тур
Александрия
0 : 2
Колос К
05.05.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Победа Колоса над Александрией приблизила его к итоговому 4 месту

Успех ковалевскому клубу принесли точные удары Петрова с пенальти и Ориховского

  • 05.05.2021 20:55
  • 1394 просмотра
  • 5 комментариев
Победа Колоса над Александрией приблизила его к итоговому 4 месту
© ФК Александрия

Отчет о матче читайте немного позже ...

Александрия - Колос - 0:2

 Петров (42, пен.), Ориховский (57)

 Шастал (24), Дрышлюк (44), Устименко (45), Стецьков (55), Банада (66), Бондаренко (90+3) - Милько (49), Ориховский (60), Богданов (66)

«Александрия»: Билык, Мельник, Бабогло, Стецьков, Мирошниченко, Гречишкин, Дрышлюк (Бондаренко, 62), Глоба (Вантух, 46), Банада, Шастал (Новиков, 62), Устименко (Ковалец, 46)

«Колос»: Волынец, Кравченко, Гавриш, Петров, Золотов, Милько (Задоя, 81), Богданов, Антюх (Хлебас, 72), Ориховский (Новак, 81), Ильин, Лысенко (Исаенко, 86)

Арбитр: Александр Шандор (Львов)

Стадион: «Зирка» (Кропивницкий)

АЛЕКСАНДРИЯ - КОЛОС. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

 

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Игорь Заржицкий, Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    funcat
    online
      funcat, 05.05.2021 21:12
    +2
    А Александрия продолжает всем сливать
    Только копанка ржавая не проплатила , а потому была наказана!
    Ссылка
    Andrew
    online
      Andrew, 05.05.2021 21:07
    +2
    Лучшие трансферы колоса - покупка судей
    Ссылка
    Igor Avtoigor
    online
      Igor Avtoigor, 05.05.2021 21:05
    0
    Александрия намного слабее Колоса, результат тому доказательство Поздравляю Колос с уверенной победой
    Ссылка
    090545
    online
      090545, 05.05.2021 21:05
    -1
    Лучше бы ничья. Тогда бы Колосу против Динамо только победа была нужна. А так хватит и ничейки.))
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 05.05.2021 21:04
    0
    Колос и пенальти, это уже традиция
    Ссылка
    funcat
    online
      funcat, 05.05.2021 21:12
    +2
    А Александрия продолжает всем сливать
    Только копанка ржавая не проплатила , а потому была наказана!
    Ссылка
    Andrew
    online
      Andrew, 05.05.2021 21:07
    +2
    Лучшие трансферы колоса - покупка судей
    Ссылка
    Igor Avtoigor
    online
      Igor Avtoigor, 05.05.2021 21:05
    0
    Александрия намного слабее Колоса, результат тому доказательство Поздравляю Колос с уверенной победой
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 05.05.2021 21:04
    0
    Колос и пенальти, это уже традиция
    Ссылка
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