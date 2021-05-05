Победа Колоса над Александрией приблизила его к итоговому 4 месту

Отчет о матче читайте немного позже ...
Александрия - Колос - 0:2
Петров (42, пен.), Ориховский (57)
Шастал (24), Дрышлюк (44), Устименко (45), Стецьков (55), Банада (66), Бондаренко (90+3) - Милько (49), Ориховский (60), Богданов (66)
«Александрия»: Билык, Мельник, Бабогло, Стецьков, Мирошниченко, Гречишкин, Дрышлюк (Бондаренко, 62), Глоба (Вантух, 46), Банада, Шастал (Новиков, 62), Устименко (Ковалец, 46)
«Колос»: Волынец, Кравченко, Гавриш, Петров, Золотов, Милько (Задоя, 81), Богданов, Антюх (Хлебас, 72), Ориховский (Новак, 81), Ильин, Лысенко (Исаенко, 86)
Арбитр: Александр Шандор (Львов)
Стадион: «Зирка» (Кропивницкий)
АЛЕКСАНДРИЯ - КОЛОС. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Игорь Заржицкий, Sport.ua
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Только копанка ржавая не проплатила , а потому была наказана!
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