ФОТО. Фергюсон посетил гостиницу ПСЖ перед матчем с Ман Сити

Уже сегодня, 4 мая ПСЖ в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов на выезде сыграет с «Манчестер Сити». Первый матч парижане проиграли 1:2.

Сегодня перед матчем гостиницу, в которой остановился ПСЖ, посетил легендарный экс-тренер «Манчестер Юнайтед» Сэр Алекс Фергюсон. Он провел там 1 час 20 минут.

Фергюсон встречался именно с представителями ПСЖ, поскольку других гостей в этой гостинице сейчас нет. Покидал гостиницу Фергюсон в компании президента ПСЖ Нассера Аль-Хелаифи:

Sir Alex Ferguson visited the Lowry Hotel this morning where the PSG squad are staying ahead of tonight's game against Manchester City.



Can only imagine Neymar's reaction if Sir Alex gave him the hair-dryer treatment. 😂 pic.twitter.com/71ycZpYG4A