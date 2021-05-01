Украинец Слюсарь забил гол во втором подряд матче чемпионата Белоруси

В поединке 7 тура чемпионата Беларуси «Славия-Мозырь» проиграла брестскому «Руху» со счетом 1:2.
В матче принял участие и украинский футболист, выступающий за «Славию-Мозырь», Максим Слюсарь. Украинец вышел на поле со скамейки запасных на 64-й минуте, а через десять минут отметился результативным ударом, сравняв счет.
Слюсарь забил гол во втором матче подряд. В прошлом туре украинец реализовал пенальти в поединке против «Слуцка», который «Славия-Мозырь» выиграла со счетом 3:1.
Отметим, что Слюсарь в 2015 году попал в число игроков, которых отчислили из «Зари» U-19 за участие в договорных матчах.
Источник — Sport.ua
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