Украинец Слюсарь забил гол во втором подряд матче чемпионата Белоруси

В поединке 7 тура чемпионата Беларуси «Славия-Мозырь» проиграла брестскому «Руху» со счетом 1:2.

В матче принял участие и украинский футболист, выступающий за «Славию-Мозырь», Максим Слюсарь. Украинец вышел на поле со скамейки запасных на 64-й минуте, а через десять минут отметился результативным ударом, сравняв счет.

Слюсарь забил гол во втором матче подряд. В прошлом туре украинец реализовал пенальти в поединке против «Слуцка», который «Славия-Мозырь» выиграла со счетом 3:1.

Отметим, что Слюсарь в 2015 году попал в число игроков, которых отчислили из «Зари» U-19 за участие в договорных матчах.