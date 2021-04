Отец Месси проведет переговоры в Барселоне. Где Лионель продолжит карьеру?

Хорхе Месси, отец форварда Лионеля Месси, прямо сейчас находится в Барселоне, чтобы провести новые переговоры о будущем сына.

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта готов в ближайшие дни начать переговоры с Месси, чтобы продлить контракт нападающего.

Лапорта, по-прежнему, уверен в будущем Месси в «Барсе», информирует журналист Фабрицио Романо.

Jorge Messi - Leo Messi’s father - is in Barcelona right now as reported by @martinezferran.



Barça president Joan Laporta is ready to open talks with Messi in the next days to extend his contract. Laporta is still confident and convinced about Messi’s future at Barça. 🇦🇷 #FCB