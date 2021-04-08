Второе блюдо

Блогер Sport.ua исследовал, кто лидирует в различных чемпионатах по количеству вице-чемпионств

  • 08.04.2021 13:31
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Второе блюдо
© ФК Шахтер

«Нет ничего более обидного, чем 2-е место», – признался в откровенной беседе со мной звездный игрок популярного украинского клуба. Частенько игроки команд-грандов повторяют: «Для нас не существует иного места, кроме первого». Тем не менее, время от времени и признанным грандам приходится мириться с вице-чемпионской судьбой. Впрочем, не грандами едиными. Есть клубы и менее гонористые, для которых 2-е место в чемпионатном марафоне – заветная мечта.

На родных просторах

Итак, сперва давайте рассмотрим вице-чемпионства украинских клубов (табл. 1).

Таблица 1. Вице-чемпионства украинских клубов

Клубы

 

                                     Вице-чемпионства

в СССР

в Украине

Суммарно

«Динамо» (Киев)

11

12

23

«Шахтер» (Донецк)

2

12

14

«Днепр» (Днепропетровск*)

2

2

4

«Черноморец» (Одесса)

2

2

«Металлист» (Харьков)

1

1

*Во времена вице-чемпионств «Днепра» г. Днепр называли Днепропетровском.

Примечательно, что элитный вице-чемпионский клуб украинских команд, покоривших союзное предвершинье, количественно такой же, как и клуб чемпионский. Украина делегировала и в чемпионы бывшего СССР три команды («Динамо», «Днепр», «Зарю»), и в вице-чемпионы бывшего СССР троицу посланцев («Динамо», «Днепр», «Шахтер»). Конечно, серебряные обретения разнятся между собой. Самое первое украинское «серебро» союзной пробы – потуга киевского «Динамо» в премьерном чемпионате бывшего СССР для клубных команд в 1936 г. Так называемый весенний чемпионат (последние матчи которого, впрочем, были сыграны в июле) запомнился остротой борьбы именно за вторую строчку турнирной таблицы. Под занавес турнира киевляне смогли переиграть московский «Локомотив» (отличились Иван Кузьменко и Макар Гончаренко), а вот конкуренты наших земляков – спартаковцы из Белокаменной – через пять дней не смогли одолеть «Красную Зарю» из Ленинграда (1:1) и лишили себя возможности догнать украинскую команду. Поэтому «серебро» первого чемпионата отправилось в столицу Украины.

Важным этапом послевоенного становления украинского футбола стало «серебро» динамовцев в 1952 г. Тогда московские одноклубники отчаянно пытались догнать киевлян, но потеряли очки на своем поле в матче с тбилисским «Динамо» (2:2). Сокрушительная победа москвичей в последний игровой день над еще одними одноклубниками – из Ленинграда (5:0) – не помогла на тот момент 5-кратным чемпионам СССР опередить киевлян в таблице. Отмечу, что упомянутые игры обслуживал киевский арбитр Николай Балакин, а последняя игра состоялась на нейтральном поле в... Киеве (стадион «Динамо») из-за октябрьской прохлады в Москве.

Отложилось в памяти и вице-чемпионство «Шахтера» в 1980 г. На самом финише турнира, горняки опередили киевских динамовцев. Киевляне в последнем туре уступили алма-атинскому «Кайрату» – 0:1, а оранжево-черные на донецком стадионе «Локомотив» под пристальным взором 41-тысячной аудитории переиграли московских автозаводцев – 2:0 (мячи провели незабвенные Виталий Старухин с «точки» и Алексей Варнавский) и поднялись на вторую ступеньку.

Горький привкус имело «серебро» киевлян в 1982 г. Сумасшедший финишный спурт динамовцев почти позволил им настичь минских одноклубников. Однако не совсем чистые победы белорусской команды в московском армейском манеже (7:0 над московским «Динамо» и 4:3 над «Спартаком») свели на нет усилия киевлян. Легендарный московский спартаковец Александр Бубнов в своей крайне откровенной книге «Спартак»: 7 лет строгого режима» отмечает: «Договорным был и матч с минским «Динамо», которому «Спартак» сдал игру в последнем туре (3:4) в 1982 году в пику своему злейшему врагу, киевскому «Динамо». Оно тоже претендовало на первое место, но в итоге отстало на одно очко». Отмечу, что киевлян россиянин не стесняется назвать «злейшим врагом». Книга была издана в 2015 г., и тренд российской пропаганды автор уловил, чего уж там.

Самым большим разочарованием обернулось 2-е место для горняков в сезоне-2000/01. Последний матч чемпионата, а «Днепр», который играл с киевлянами, ведет в счете на поле соперника дончан в борьбе за «золото». Время на исходе, а киевляне все не могут забить хотя бы один гол (меж тем, только победа выводила их на первое место). И вот уже буквально за считанные минуты до финального свистка Андрей Несмачный и Александр Мелащенко провели вожделенные голы в ворота днепрян, и горнякам пришлось ждать первого чемпионства еще год.

Пожалуй, наиболее обидное для киевлян вице-чемпионство в украинский период случилось в сезоне-2005/06. Тогда у динамовцев были все козыри на руках, стоило победить в последнем календарном матче на своем поле горняков, и «золото» отправляется в столицу. Однако, поведя на старте поединка со счетом 2:0, динамовцы не удержали победный счет, а ничья (2:2) в этой игре в итоге сделала возможным «Золотой матч». В нем в дополнительное время выиграли дончане, которых тогда возглавлял нынешний тренер «Динамо» Мирча Луческу.

В этом году, скорее всего, один из двух грандов украинского футбола выйдет вперед по количеству вице-чемпионств в независимой Украине, нарушив нынешнее двоевластие. Но вот здесь как раз тот случай, когда и «Динамо», и «Шахтер» постараются любой ценой откреститься от такой «чести» и перебросить ее на оппонента.

Вторичность на Апеннинах

В Италии вице-чемпионами становились в разное время аж 27 клубов (табл. 2). Это гораздо больше, чем количество тех, кто выигрывал «скудетто» (16).

Таблица 2. Серебряные призеры чемпионата Италии (не меньше пяти вице-чемпионств)

Клубы

 

Количество вторых мест

«Ювентус» (Турин)

20

«Интер» (Милан)

15

«Милан»

14

«Рома»

13

«Наполи»

8

«Торино»

7

«Болонья»

7

«Лацио» (Рим)

6

«Фиорентина» (Флоренция)

5

И на Апеннинах чемпионом по вице-чемпионствам (простите уж мне игру слов) является самый титулованный клуб страны. В данном случае – «Ювентус». До первого своего «скудетто» «Старая Синьора» дважды становилась второй (премьерному чемпионству киевского «Динамо» предшествовали три союзных «серебра»). Самая обидная для «Юве» потеря чемпионства произошла в 2000 г. Тогда из-за сильного дождя игру против «Перуджи» на выезде довелось заканчивать позже, чем отыграл другой соискатель скудетто – «Лацио». «Юве» устраивала только победа. Однако единственный гол в этой игре забил защитник «грифонов» Алессандро Калори. При сильном ливне-поливайчике аргументов «бьянко-нери» не нашли, и в итоге потеряли «золото».

Лихие 1990-е на Пиренеях

В целом вице-чемпионами в Испании становились гораздо меньше клубов, чем в Италии – лишь 13. А лидирует по вице-чемпионствам клуб, который, собственно, занимает и второе место по количеству чемпионств, – «Барселона» (табл. 3). Ныне каталонцы имеют одинаковое количество первых и вторых мест в чемпионатах Испании. У мадридского «Атлетико» – аналогичная картина.

Таблица 3. Серебряные призеры чемпионата Испании (не меньше пяти вице-чемпионств)

Клубы

 

Количество вторых мест

«Барселона»

26

«Реал» (Мадрид)

23

«Атлетико» (Мадрид)

10

«Атлетик» (Бильбао)

7

«Валенсия»

6

«Депортиво» (Ла-Корунья)

5

Горячо в Испании было в начале 1990-х. В сезонах-1991/92 и 1992/93 эпилоги чемпионата были идентичны: «Реал» опережал «Барсу» на очко перед заключительным туром, но оба раза вместо того, чтобы победить, уступал «Тенерифе» – соответственно 2:3 и 0:2 – и в итоге получал серебряные медали, вызывая яростный вал критики своих болельщиков. В сезоне-1993/94 «Депортиво» лидировал в чемпионате с 14-го по 37-й туры. Однако в последний игровой день он сыграл вничью с «Валенсией», чем и воспользовалась «Барса», выиграв свой матч и обойдя в итоге галисийцев по результатам очных встреч. Крайне неудачная развязка для «Депора» (хотя и вроде стали призерами национального чемпионата впервые с сезона-1949/50), а чемпионства тамошним инчас пришлось ждать еще шесть лет.

Über, но не alles

Безусловный гегемон немецкого футбола – мюнхенская «Бавария» – в авангарде и по завоеванию «серебра» (табл. 4). Правда, в Германии, где победитель бундеслиги удостаивается «Серебряной салатницы», словосочетание «завоевание серебра» может иметь и отличное от других стран содержание. Так или иначе, а по вице-чемпионствам у «Баварии» есть достойный конкурент – «Шальке» из Гельзенкирхена.

Таблица 4. Серебряные призеры чемпионата Германии (ФРГ) (не меньше пяти вице-чемпионств)

Клубы

 

Количество вторых мест

«Бавария» (Мюнхен)

10

«Шальке» (Гельзенкирхен)

10

«Боруссия» (Дортмунд)

9

«Гамбург»

8

«Вердер» (Бремен)

7

«Кельн»

7

«Байер» (Леверкузен)

5

«Герта» (Западный Берлин**)

5

**Теперь – Берлин.

Первое вице-чемпионство «Баварии» имело место полвека назад, последнее – в начале прошлого десятилетия. 10 вице-чемпионств завоевано (или, если хотите, чемпионств упущено) за 42 года. У «Шальке», который имеет аналогичный с мюнхенцами показатель вице-чемпионств, на это ушло аж 85 лет! Самое обидное «серебро» для «Шальке», пожалуй, было в сезоне-1976/77, когда от победителя – гладбахской «Боруссия» – гельзенкирхенцы отстали всего на одно очко.

Вечно вторым в истории немецкого футбола называли «Вердер» середины 1980-х гг., когда команда Отто Рехагеля трижды за четыре года поднималась на вторую ступеньку пьедестала, но никак не могла дотянуться до вожделенного «золота». Очень обидно бременцам было в сезоне- 1982/83: они набрали одинаковое количество очков с «Гамбургом», но уступили ему по разнице мячей. Сезон-1985/86 принес новое разочарование для «Вердера», вот только вместо «Гамбурга» испортила обедню бременцам «Бавария». А очков у мюнхенцев и «зелено-белых» было поровну. Однако в конце концов – в конце 1980-х – «Бременские музыканты» все-таки исполнили чемпионскую мелодию! Вместе с тем, леверкузенский «Байер» заслужил прозвище «Неверкузен» именно за свою приверженность вторым местам (особое проявление имела на рубеже XX и XXI веков) и за то, что он так пока еще и не завоевал ни одного чемпионского титула.

Альбион вне тумана

Таблица 5. Серебряные призеры чемпионата Англии (не меньше пяти вице-чемпионств)

Клубы

 

Количество вторых мест

«Манчестер Юнайтед»

16

«Ливерпуль»

14

«Астон Вилла» (Бирмингем)

10

«Арсенал» (Лондон)

9

«Эвертон» (Ливерпуль)

7

«Манчестер Сити»

6

«Престон Норт Энд»

6

«Вулверхэмптон»

5

«Лидс Юнайтед»

5

«Сандерленд»

5

«Тоттенхэм»

5

На Туманном Альбионе клуб, который лидирует по чемпионствам («Манчестер Юнайтед»), также лидирует и по вице-чемпионствам (табл. 5). А второй клуб по количеству титулов («Ливерпуль») также является вторым и по количеству вторых мест. Логичнее и не бывает! Вероятно, самым большим разочарованием для фанов МЮ стал сезон-1997/98, когда манкунианцы довольно ровно прошли всю турнирную дистанцию, но дважды уступили «Арсеналу» и в итоге отстали от «канониров» на одно очко.

В клубе английских вице-чемпионов обращает на себя внимание наличие команды «Престон Норт Энд». Ныне положение дел в этом легендарном клубе интересует разве что узких специалистов по британскому футболу, а между прочим в свое время «Северные» были серьезной силой. Правда, два звездных периода «Белоснежных» пришлись на конец ХIХ и середину ХХ века. Ох, и много же воды с тех пор утекло в речке Риббл, близ которой лежит 150-тысячный ныне город Сити-оф-Престон!

«Комеди Франсез»

Таблица 6. Серебряные призеры чемпионата Франции (не меньше пяти вице-чемпионств)

Клубы

 

Количество вторых мест

«Олимпик» (Марсель)

12

«Бордо»

9

ПСЖ

8

«Монако»

7

«Нант»

7

«Лилль»

6

«Олимпик» (Лион)

5

Во Франции с ее историческим мультифаворитизмом (пусть молодежь не удивляется, но ПСЖ не всегда был богатеньким грандом) отнюдь не рекордсмен по чемпионствам («Сент-Этьен») лидирует по числу вице-чемпионств (табл. 6). Вице-чемпионами вообще становились 20 французских клубов. Чемпионов было на одного меньше. В общем, с титулованностью на родине действующих чемпионов мира такой ералаш (ох, и веселые истории иногда случаются на берегах Сены и Роны!), которому может позавидовать даже НХЛ. Команды-династии есть, но в течение одного десятилетия картина может кардинально измениться, и второе место в конце декады для мегафаворита ее начала будет походить на весомое достижение. Сейчас во Франции царит столичный ПСЖ (какие там вторые места для Неймара и компании, вы о чем вообще!). Надолго ли?  

«Серебряные тюльпаны»

Таблица 7. Серебряные призеры чемпионата Нидерландов (не меньше пяти вице-чемпионств)

Клубы

 

Количество вторых мест

«Аякс» (Амстердам)

23

«Фейенорд» (Роттердам)

21

ПСВ (Эйндховен)

15

«Гоу Эхед Иглз» (Девентер)

5

В Стране тюльпанов, как и почти везде, наибольшее количество вторых мест – у самого именитого исторического гранда, а вот «Фейенорд», уступая ПСВ по числу чемпионских титулов, тем не менее опережает команду концерна «Филипс» по вице-чемпионствам (табл. 7). Примечательно, что 4-я голландская команда по количеству чемпионств (10) в историческом рейтинге – «ХВВ Ден Хааг» – никогда не финишировала второй! В сезоне-1980/81 «Аякс» отстал от победителя чемпионата – АЗ – на целых 12 очков. Любопытно, что по количеству поражений (8) вторые призеры тогда обошли как 3-ю, так и 4-ю команды чемпионата, а меньше голов, чем вице-чемпион пропустило аж шесть клубов – 54 раза в 34 матчах тогда отличались игроки соперничавших с амстердамцами команд.

Когда поднимают на смех

Таблица 8. Вице-чемпионства российских клубов

Клубы

 

 

                                            Вице-чемпионства

 

в СССР

в РФ

Суммарно

«Спартак» (Москва)

12

5

17

«Динамо» (Москва)

11

1

12

ЦСКА (Москва)

4

8

12

«Локомотив» (Москва)

1

6

7

«Торпедо» (Москва)

3

3

«Зенит» (Ленинград, Санкт-Петербург)

3

3

«Алания» (Владикавказ)

2

2

«Ротор» (Волгоград)

2

2

«Ростов»

1

1

СКА (Ростов-на-Дону)

1

1

«Спартак» опережает всех в России как по титулам, так и по вице-чемпионствам (табл. 8). И вообще, в рейтинге вторых призеров доминируют, что естественно, столичные клубы.

Что может быть хуже поражения в «золотом матче» и обретения нежелательного «серебра»? Российские клубы сталкивались с таким разочарованием. В 1970 г. московские динамовцы после ничьей в первом «золотом» поединке с ЦСКА (0:0) проиграли армейцам второй матч (3:4), а в 1996 г. «Алания» уступила в одной «золотой игре» «Спартаку» (1:2). Однако были у россиян и еще большие разочарования. Дважды они проигрывали в решающих матчах регулярной части союзного чемпионата в последний игровой день своим прямым конкурентам из Украины. В 1983 г. «Днепр» на родном «Метеоре» при горячей поддержке 35-тысячной торсиды не оставил шансов «Спартаку» (4:2), а в 1986 г. 100-тысячная киевская аудитория приветствовала успех своих любимцев в поединке с непосредственным конкурентом в чемпионской гонке – московским «Динамо» (2:1). Поздравления на табло «Метеора» гостей из «Спартака» с медалями чемпионата-83 выглядели как своего рода издевательство над побежденным соперником.

А вот, например, 2-е место ростовских армейцев в 1966 г. – несомненный успех. Тогда, во времена гегемонии масловского киевского «Динамо», как отметил некий острослов, 1-е место в союзном чемпионате не разыгрывалось. А вот 2-е, тем более для команды из провинции, было большим триумфом. Команда из Ростова за пять туров до финиша вышла на 2-ю строчку турнирной таблицы и не отдала ее уже никому. Подчеркну, что в том году впервые на союзном футбольном пьедестале не наблюдалось команд из Москвы.

***

Все относительно в этом мире. Для одних вице-чемпионство является трамплином к предстоящим победам. Для иных – шаг назад, свидетельство собственной неспособности, которое даже спустя несколько лет вызывает острую боль. Однако во время активной игровой карьеры у футболиста часто не хватает времени на анализ причин успехов или неудач – уже бьют ключом дальнейшие события. Много позднее, повесив бутсы сами знаете на что, можно уже вволю радоваться или корить себя. Негаснущий соревновательный дух – этот извечный двигатель футбола – призовет новые и новые поколения на победные бои. Не довольствуйтесь вторичностью!

Алексей РЫЖКОВ

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Источник — Sport.ua

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