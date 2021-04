ВИДЕО. Как так? Форвард сборной Германии не попал в пустые ворота

В матче отбора ЧМ-2022 сборная Германии сенсационно уступила Северной Македонии 1:2, однако поражения могло не случиться, если бы форвард Тимо Вернер забил гол в пустые ворота на 80-й минуте при равном счете.

Вскоре после этого соперник забил победный мяч.

Timo Werner is the German Alvaro Morata.



The guy has a highlight reel of disaster class finishing. pic.twitter.com/DwoZBpyeNZ