ВИДЕО. Отец и агент Холанда прилетели в Барселону

Сегодня утром агент форварда «Боруссии» Дортмунд Эрлинга Холанда Мино Райола прилетел в Барселону вместе с отцом игрока Альфом-Инге Холандом.

Их прибытие в аэропорт Барселоны была зафиксировано на видео. Встречал Райолу и Холанда-старшего человек из окружения президента «Барселоны» Жоана Лапорты:

Raiola IS in Barcelona, this is not a drill 🚨 pic.twitter.com/xT8I99pAWD — TalkFCB © (@talkfcb_) April 1, 2021

Информацию подтвердили многие авторитетные инсайдеры и испанские СМИ. При этом вряд ли речь идет о первоапрельском розыгрыше, поскольку в Испании день дурака отмечается не 1 апреля, а 28 декабря.

Вчера сообщалось о том, что интерес к Холанду проявляет «Манчестер Сити».