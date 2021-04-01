ВИДЕО. Отец и агент Холанда прилетели в Барселону

Форвард «Боруссии» может продолжить карьеру в Каталонии

  • 01.04.2021 15:24
  • 1864 просмотра
  • 5 комментариев
ВИДЕО. Отец и агент Холанда прилетели в Барселону
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня утром агент форварда «Боруссии» Дортмунд Эрлинга Холанда Мино Райола прилетел в Барселону вместе с отцом игрока Альфом-Инге Холандом.

Их прибытие в аэропорт Барселоны была зафиксировано на видео. Встречал Райолу и Холанда-старшего человек из окружения президента «Барселоны» Жоана Лапорты:

Информацию подтвердили многие авторитетные инсайдеры и испанские СМИ. При этом вряд ли речь идет о первоапрельском розыгрыше, поскольку в Испании день дурака отмечается не 1 апреля, а 28 декабря.

Вчера сообщалось о том, что интерес к Холанду проявляет «Манчестер Сити».

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Источник — Mundo Deportivo

(9 голосов)

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Комментарии
    Diego Armando
      Diego Armando, 01.04.2021 16:31
    0
    Яка ця х-ня міно райола швидка на підписання талантів
    Ссылка
    umnuy2
      umnuy2, 01.04.2021 16:25
    0
    так нервничал что воду в маске выпел не снимая
    Ссылка
    OKs100
      OKs100, 01.04.2021 15:57
    -1
    Зря. Барселона сейчас далеко не топ клуб, а средняк.
    Ссылка
    Dmytro Dmytro
      Dmytro Dmytro, 01.04.2021 15:41
    -3
    Пєрває апрєля?)
    Ссылка
    Игорь Нестеренко
    online
      Игорь Нестеренко, 01.04.2021 15:28
    -1
    Приехали раба продавать
    Ссылка
    Diego Armando
      Diego Armando, 01.04.2021 16:31
    0
    Яка ця х-ня міно райола швидка на підписання талантів
    Ссылка
    umnuy2
      umnuy2, 01.04.2021 16:25
    0
    так нервничал что воду в маске выпел не снимая
    Ссылка
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