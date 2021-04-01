ВИДЕО. Отец и агент Холанда прилетели в Барселону

Сегодня утром агент форварда «Боруссии» Дортмунд Эрлинга Холанда Мино Райола прилетел в Барселону вместе с отцом игрока Альфом-Инге Холандом.
Их прибытие в аэропорт Барселоны была зафиксировано на видео. Встречал Райолу и Холанда-старшего человек из окружения президента «Барселоны» Жоана Лапорты:
Raiola IS in Barcelona, this is not a drill 🚨 pic.twitter.com/xT8I99pAWD— TalkFCB © (@talkfcb_) April 1, 2021
Информацию подтвердили многие авторитетные инсайдеры и испанские СМИ. При этом вряд ли речь идет о первоапрельском розыгрыше, поскольку в Испании день дурака отмечается не 1 апреля, а 28 декабря.
Вчера сообщалось о том, что интерес к Холанду проявляет «Манчестер Сити».
Источник — Mundo Deportivo
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