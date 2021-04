ВИДЕО. Отец и агент Холанда прилетели в Барселону

Сегодня утром агент форварда «Боруссии» Дортмунд Эрлинга Холанда Мино Райола прилетел в Барселону вместе с отцом игрока Альфом-Инге Холандом.

Их прибытие в аэропорт Барселоны была зафиксировано на видео. Встречал Райолу и Холанда-старшего человек из окружения президента «Барселоны» Жоана Лапорты:

Raiola IS in Barcelona, this is not a drill 🚨 pic.twitter.com/xT8I99pAWD