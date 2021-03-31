Замена Агуэро. Ман Сити летом хочет купить Холанда, Кейн – в шорт-листе

Агент норвежца планирует выбить невероятно большую зарплату

  • 31.03.2021 19:33
  • 575 просмотров
  • 1 комментарий
Замена Агуэро. Ман Сити летом хочет купить Холанда, Кейн – в шорт-листе
© Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

«Манчестер Сити» во время летнего трансферного окна будет отчаянно искать нападающего, который сможет заменить Серхио Агуэро, покидающего клуб.
 
Главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола очень хочет подписать Гарри Кэйна из «Тоттенхэма», но вряд ли лондонский клуб захочет отпускать своего бомбардира
 
Поэтому «Манчестер Сити» взял на прицел Эрлинга Холланда. Сообщается, что агент норвежца, Мино Райола, требует от англичан космические суммы по зарплате своего клиента.
 
По информации The Sun, трансфер Холланда приблизительно оценивается в 175 млн евро, хотя считается, что в следующем году можна активировать клаусула, которая составляет на сто миллионов меньше. Также игрок хочет стать самым высокооплачиваемым футболистом в истории АПЛ и получать 700 тысяч евро в неделю.

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Источник — BBC

(2 голоса)

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Комментарии
    Jakub Lukasz Salamaj
    online
      Jakub Lukasz Salamaj, 31.03.2021 20:27
    0
    А на него понос не нападет от такой зарплаты??? .А через два года закончит играть, потому что денег много, погулять хочется
    Ссылка
    Jakub Lukasz Salamaj
    online
      Jakub Lukasz Salamaj, 31.03.2021 20:27
    0
    А на него понос не нападет от такой зарплаты??? .А через два года закончит играть, потому что денег много, погулять хочется
    Ссылка
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