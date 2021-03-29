ОФИЦИАЛЬНО: Агуэро покинет Манчестер Сити будущим летом

32-летний аргентинский нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро покинет английский клуб по завершении текущего сезона.

Контракт Агуэро с «горожанами» рассчитан до конца июня, и он не будет продлен. Будущим летом футболист станет свободным агентом.

Агуэро защищает цвета «Манчестер Сити» с лета 2011 года после перехода из мадридского «Атлетико» за €40 миллионов. Всего Серхио провел за английскую команду 384 матча во всех турнирах, где забил 257 мячей и отдал 73 результативные передачи. В текущем сезоне Агуэро провел за «Манчестер Сити» 14 матчей во всех турнирах, где забил 3 мяча.

Ориентировочная стоимость бомбардира составляет €25 миллионов.

Ранее сообщалось, что Агуэро может продолжить карьеру в ПСЖ.