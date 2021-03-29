Агуэро близок к переходу в ПСЖ

32-летний аргентинский нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро намерен отказаться от предложения каталонской «Барселоны» и перейти в ПСЖ.
Контракт футболиста с «Манчестер Сити» рассчитан до конца июня, после чего Серхио получит статус свободного агента.
Агуэро надеется, что в ПСЖ он сможет воссоединиться со своим партнером по сборной Аргентины Лионелем Месси, чей контракт с «Барселоной» подходит к концу.
В текущем сезоне Агуэро провел за «Манчестер Сити» 14 матчей во всех турнирах, где забил 3 мяча.
Ориентировочная стоимость бомбардира составляет €25 миллионов.
Источник — Todofichajes.com
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