Агуэро близок к переходу в ПСЖ

32-летний аргентинский нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро намерен отказаться от предложения каталонской «Барселоны» и перейти в ПСЖ.

Контракт футболиста с «Манчестер Сити» рассчитан до конца июня, после чего Серхио получит статус свободного агента.

Агуэро надеется, что в ПСЖ он сможет воссоединиться со своим партнером по сборной Аргентины Лионелем Месси, чей контракт с «Барселоной» подходит к концу.

В текущем сезоне Агуэро провел за «Манчестер Сити» 14 матчей во всех турнирах, где забил 3 мяча.

Ориентировочная стоимость бомбардира составляет €25 миллионов.