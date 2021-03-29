Агуэро близок к переходу в ПСЖ

Аргентинский форвард намерен продолжить карьеру во французском клубе

  • 29.03.2021 20:11
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Агуэро близок к переходу в ПСЖ
© Getty Images/Global Images Ukraine

32-летний аргентинский нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро намерен отказаться от предложения каталонской «Барселоны» и перейти в ПСЖ.

Контракт футболиста с «Манчестер Сити» рассчитан до конца июня, после чего Серхио получит статус свободного агента.

Агуэро надеется, что в ПСЖ он сможет воссоединиться со своим партнером по сборной Аргентины Лионелем Месси, чей контракт с «Барселоной» подходит к концу.

В текущем сезоне Агуэро провел за «Манчестер Сити» 14 матчей во всех турнирах, где забил 3 мяча.

Ориентировочная стоимость бомбардира составляет €25 миллионов.

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Источник — Todofichajes.com

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