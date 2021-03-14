Барселона договорилась о контракте с Агуэро. Форвард уйдет из Ман Сити

По информации испанских СМИ, новый президент «Барселоны» Жоан Лапорта уже предварительно договорился о контракте с форвардом Серхио Агуэро.

Игрок летом покинет «Манчестер Сити» на правах свободного агента и подпишет с каталонским клубом двухлетний контракт.

Аргентинец станет первым новичком при Лапорте. Ожидается, что появление Серхио должно помочь «Барселоне» удержать Лионеля Месси.

В нынешнем сезоне АПЛ Агуэро из-за травмы провел лишь 8 матчей.