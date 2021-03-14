Барселона договорилась о контракте с Агуэро. Форвард уйдет из Ман Сити

Первый новичок при Жоане Лапорте

  • 14.03.2021 13:11
  • 3319 просмотров
  • 7 комментариев
Барселона договорилась о контракте с Агуэро. Форвард уйдет из Ман Сити
© Getty Images/Global Images Ukraine

По информации испанских СМИ, новый президент «Барселоны» Жоан Лапорта уже предварительно договорился о контракте с форвардом Серхио Агуэро.

Игрок летом покинет «Манчестер Сити» на правах свободного агента и подпишет с каталонским клубом двухлетний контракт.

Аргентинец станет первым новичком при Лапорте. Ожидается, что появление Серхио должно помочь «Барселоне» удержать Лионеля Месси.

В нынешнем сезоне АПЛ Агуэро из-за травмы провел лишь 8 матчей.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — AS

(8 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    DIBUA
    online
      DIBUA, 14.03.2021 15:07
    0
    Продати Грізмана, Коутіньо, балканця і купити Мбаппе чи з Севільї форварда.
    Тим хлопакам гра ніяк не йде
    Ссылка
    andre_lui
    online
      andre_lui, 14.03.2021 15:07
    0
    Predator, 14.03.2021 14:58
    Ну напуя этот старик нужен. Нахера было Суареса продавать клоуны. Продайте гризмана и купите норм молодого напа
    Написано зачем, чтобы удержать Месси. С Суаресом и так понятно, что провтыкали. Так что теперь и Месси пусть идет?
    Ссылка
    Predator
    online
      Predator, 14.03.2021 14:58
    +1
    Ну напуя этот старик нужен. Нахера было Суареса продавать клоуны. Продайте гризмана и купите норм молодого напа
    Ссылка
    scorpio16
    online
      scorpio16, 14.03.2021 14:26
    -1
    А это интересно , как два кума будут играть в клубе друг с другом )
    Ссылка
    moris24
      moris24, 14.03.2021 14:16
    +1
    NachoBarbero, 14.03.2021 13:31
    Купить? Ты статью читал?
    Ну тут я думаю, не суть важно, купить или подписать, сам факт!
    Ссылка
    NachoBarbero
    online
      NachoBarbero, 14.03.2021 13:31
    0
    igor_986, 14.03.2021 13:21
    Дау_ны Суареса выгнать который Атлетико чемпионство принесёт, и через год купить Агуеро который после травмы не понятно как будет играть.
    Купить? Ты статью читал?
    Ссылка
    igor_986
    online
      igor_986, 14.03.2021 13:21
    0
    Дау_ны Суареса выгнать который Атлетико чемпионство принесёт, и через год купить Агуеро который после травмы не понятно как будет играть.
    Ссылка
    Predator
    online
      Predator, 14.03.2021 14:58
    +1
    Ну напуя этот старик нужен. Нахера было Суареса продавать клоуны. Продайте гризмана и купите норм молодого напа
    Ссылка
    moris24
    online
      moris24, 14.03.2021 14:16
    +1
    NachoBarbero, 14.03.2021 13:31
    Купить? Ты статью читал?
    Ну тут я думаю, не суть важно, купить или подписать, сам факт!
    Ссылка
    DIBUA
    online
      DIBUA, 14.03.2021 15:07
    0
    Продати Грізмана, Коутіньо, балканця і купити Мбаппе чи з Севільї форварда.
    Тим хлопакам гра ніяк не йде
    Ссылка
    andre_lui
    online
      andre_lui, 14.03.2021 15:07
    0
    Predator, 14.03.2021 14:58
    Ну напуя этот старик нужен. Нахера было Суареса продавать клоуны. Продайте гризмана и купите норм молодого напа
    Написано зачем, чтобы удержать Месси. С Суаресом и так понятно, что провтыкали. Так что теперь и Месси пусть идет?
    Ссылка
    NachoBarbero
    online
      NachoBarbero, 14.03.2021 13:31
    0
    igor_986, 14.03.2021 13:21
    Дау_ны Суареса выгнать который Атлетико чемпионство принесёт, и через год купить Агуеро который после травмы не понятно как будет играть.
    Купить? Ты статью читал?
    Ссылка
    igor_986
    online
      igor_986, 14.03.2021 13:21
    0
    Дау_ны Суареса выгнать который Атлетико чемпионство принесёт, и через год купить Агуеро который после травмы не понятно как будет играть.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности