Барселона договорилась о контракте с Агуэро. Форвард уйдет из Ман Сити

По информации испанских СМИ, новый президент «Барселоны» Жоан Лапорта уже предварительно договорился о контракте с форвардом Серхио Агуэро.
Игрок летом покинет «Манчестер Сити» на правах свободного агента и подпишет с каталонским клубом двухлетний контракт.
Аргентинец станет первым новичком при Лапорте. Ожидается, что появление Серхио должно помочь «Барселоне» удержать Лионеля Месси.
В нынешнем сезоне АПЛ Агуэро из-за травмы провел лишь 8 матчей.
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Источник — AS
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Тим хлопакам гра ніяк не йде
Тим хлопакам гра ніяк не йде
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