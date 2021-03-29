Свитолина остановила Квитову на пути в четвертьфинал турнира в Майами

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) продолжает выступление на турнире WTA 1000 в Майами.



В четвертом круге украинка, посеянная под пятым номером, обыграла экс-вторую ракетку мира Петру Квитову (№10 WTA).



Майами. Четвертый круг

Элина Свитолина (Украина) – Петра Квитова (Чехия) – 2:6, 7:5, 7:5

Первый сет в исполнении Свитолиной – обнять и плакать. 33% попадания в корт первой подачи против Квитовой – это приговор для абсолютно любой теннисистки в туре. На приеме у Элины также получалось не очень удачно, хотя в третьем гейме она и могла первой оформить брейк в этом матче. Чешка доминировала на своих геймах, расстреливала Элину на приеме второй подачи и частенько ошибалась в розыгрышах. Это позволяло надеяться на какую-то интригу в дальнейшем, но для этого Свитолиной нужно было очень сильно добавить.



Но у украинки мало что получалось, она нервничала больше обычного и очень злилась на себя. Как известно, такие крайние меры помогают не всегда, рисковать опасно. Интересно, что в первом сете было всего три невынужденных ошибки от Элины, но как мы увидели, на результат такая точность не повлияла.





New tiktok for Svitolina? I know the perfect song for this ☂ #MiamiOpen

(h/t @4AllSurfaces) pic.twitter.com/tbSf9JTHhF — Tennis GIFs 🎾🎥 (@tennis_gifs) March 29, 2021

Во второй партии у Свитолиной наконец-то прорезалась подача. И оказалось, что с Квитовой все же можно играть. Да, на приеме шансов особо не было, но ведь для таких упорных партий и придумали тай-брейк, где всегда можно побороться. И все к этому и шло, обе теннисистки уверенно защищали свои подачи вплоть до счета 5:5. Внезапно мощная чешка дрогнула и Элина заработала двойной скрытый сетбол. И даже подать на партию удалось очень уверенно с первого раза.





Начало третьего сета вообще оказалось сказочным. Квитова явно была подавлена предыдущей неудачей, заметно устала и проиграла три гейма подряд, в том числе и два на подаче. Элине нужно было закрепить второй брейк, но в четвертом гейме со счета 40:15 все пошло не по ее сценарию, начался небольшой камбэк Петры. Чешка воспользовалась расслабленностью украинка, выиграла четыре гейма подряд и только после этого Свитолиной удалось снова вернуться в матч. Дальше начались качели на морально-волевых, особой красоты тенниса не наблюдалось. При счете 5:4 Элина впервые вышла подавать на матч, дошла до 30:0 и снова остановилась. Пришлось помучить соперницу еще минут десять, чтобы все же выиграть и финальный сет в 12-м гейме.



Есть первая победа над теннисисткой из топ-10 со времен Итогового турнира-2019. Да что там победа, это вообще был первый матч против такой высокорейтинговой соперницы за этот промежуток времени. Это уже большой прогресс, хотя нужно добавлять в качестве, постоянно выигрывать такие триллеры на одном характере невозможно. Далее вроде бы как должно быть легче, но Конюх уже показала на этом турнире, что вернула былую форму, да и Севастова не подарок.



Это была десятая встреча теннисисток, украинка выиграла в третий раз.



В 1/4 финала Свитолина сыграет с Анастасией Севастовой (№57 WTA) или Аной Конюх (№338 WTA).