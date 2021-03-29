Свитолина остановила Квитову на пути в четвертьфинал турнира в Майами

Лучшая украинская теннисистка оказалась сильнее экс-второй ракетки мира

  • 29.03.2021 20:30
  • 8043 просмотра
  • 36 комментариев
Свитолина остановила Квитову на пути в четвертьфинал турнира в Майами
© Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) продолжает выступление на турнире WTA 1000 в Майами.
 
В четвертом круге украинка, посеянная под пятым номером, обыграла экс-вторую ракетку мира Петру Квитову (№10 WTA).
 
Майами. Четвертый круг
Элина Свитолина (Украина) – Петра Квитова (Чехия) – 2:6, 7:5, 7:5

Первый сет в исполнении Свитолиной – обнять и плакать. 33% попадания в корт первой подачи против Квитовой – это приговор для абсолютно любой теннисистки в туре. На приеме у Элины также получалось не очень удачно, хотя в третьем гейме она и могла первой оформить брейк в этом матче. Чешка доминировала на своих геймах, расстреливала Элину на приеме второй подачи и частенько ошибалась в розыгрышах. Это позволяло надеяться на какую-то интригу в дальнейшем, но для этого Свитолиной нужно было очень сильно добавить.
 
Но у украинки мало что получалось, она нервничала больше обычного и очень злилась на себя. Как известно, такие крайние меры помогают не всегда, рисковать опасно. Интересно, что в первом сете было всего три невынужденных ошибки от Элины, но как мы увидели, на результат такая точность не повлияла.


 

Во второй партии у Свитолиной наконец-то прорезалась подача. И оказалось, что с Квитовой все же можно играть. Да, на приеме шансов особо не было, но ведь для таких упорных партий и придумали тай-брейк, где всегда можно побороться. И все к этому и шло, обе теннисистки уверенно защищали свои подачи вплоть до счета 5:5. Внезапно мощная чешка дрогнула и Элина заработала двойной скрытый сетбол. И даже подать на партию удалось очень уверенно с первого раза.

 


 
Начало третьего сета вообще оказалось сказочным. Квитова явно была подавлена предыдущей неудачей, заметно устала и проиграла три гейма подряд, в том числе и два на подаче. Элине нужно было закрепить второй брейк, но в четвертом гейме со счета 40:15 все пошло не по ее сценарию, начался небольшой камбэк Петры. Чешка воспользовалась расслабленностью украинка, выиграла четыре гейма подряд и только после этого Свитолиной удалось снова вернуться в матч. Дальше начались качели на морально-волевых, особой красоты тенниса не наблюдалось. При счете 5:4 Элина впервые вышла подавать на матч, дошла до 30:0 и снова остановилась. Пришлось помучить соперницу еще минут десять, чтобы все же выиграть и финальный сет в 12-м гейме.
 
Есть первая победа над теннисисткой из топ-10 со времен Итогового турнира-2019. Да что там победа, это вообще был первый матч против такой высокорейтинговой соперницы за этот промежуток времени. Это уже большой прогресс, хотя нужно добавлять в качестве, постоянно выигрывать такие триллеры на одном характере невозможно. Далее вроде бы как должно быть легче, но Конюх уже показала на этом турнире, что вернула былую форму, да и Севастова не подарок.
 
Это была десятая встреча теннисисток, украинка выиграла в третий раз.
 
В 1/4 финала Свитолина сыграет с Анастасией Севастовой (№57 WTA) или Аной Конюх (№338 WTA).

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Источник — Sport.ua

(12 голосов)

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Комментарии
    firstromario
    online
      firstromario, 29.03.2021 21:22
    0
    ass36, 29.03.2021 21:19
    Тут просто повезло, у Квитовой сдали нервы.
    Словом "повезло" можна любий тенісний матч описати. Тут психологія це половина роботи.
    Ссылка
    ass36
    online
      ass36, 29.03.2021 21:19
    -3
    Тут просто повезло, у Квитовой сдали нервы.
    Ссылка
    Александр Науменко
    online
      Александр Науменко, 29.03.2021 21:17
    +1
    Який же кайф від перемоги, яку не очікував.
    Ссылка
    akush777
    online
      akush777, 29.03.2021 21:17
    +1
    При этрм Стасикк М не верил в Элину...а зря)
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    captain2009
    online
      captain2009, 29.03.2021 21:01
    -2
    Світоліну з перемогою, звичайно. Заслужила. Дівчата видали справжній батл. Чесно скажу, що в цьому матчі вболівав за Петру, а не за Еліну, тому що вже багато років Петра є моєю найулюбленішою тенісисткою в жіночому турі. Так що з одного боку радісно, шо перемогла українка, а з іншого - прикро що програла моя улюблениця ) Но то вже таке як кажуть. Обом дівчатам респект за характер. На жаль, немає в тенісі нічиїх, бо обидві боролися до останнього, а інтрига була закручена до краю. Жаль, що Петрі вже за 30 ,але все ж сподіваюся, що ще побачу від неї яскраві перемоги. Ну а Елінці удачі в 1\4. Далі буде )
    Ссылка
    akush777
    online
      akush777, 29.03.2021 21:01
    -3
    Stanislav Matusevych, 29.03.2021 20:55
    Браво, Еліна! Важко переоцінити значимість цієї перемоги для неї. Давно вона не грала з представницями топ-10, а тим більше, не перемагала їх. Взагалі, за один матч Світоліна показала і свої найкращі якості, і головні проблеми. Найголовніший плюс - це, звичайно, характер. Він залишається при Еліні і дає надію на можливе повернення гри кількарічної давнини. Але одного характеру мало. Ніби у першому сеті Еліна згадала, як грати проти гарматниці. Глибокі удари низько над сіткою тримали Квітову за задньою лінією, але рветься там, де тонко. Стабільності продовжує конче не вистачати. Жахливі 33% першої подачі, цвяхи від Петри з другої - цікаво, чи вірив хтось після першої партії в загальну перемогу?
    Але у другій партії вдалося зачепитися за зниженні якості атак чешки, трохи налагодилася подача. Лише для того, щоб за рахунку 3:0, 40:15 у третьому сетї розвалилося взагалі все до 3:4. І знову характер! Де Еліна його бере, коли не виходить абсолютно нічого? І все-таки вдалося дотиснути, тим більше, що Петра до кінця матчу була вже зовсім змучена. Витривалість у неї ніколи не була на рівні Еліни. Тим не менше, билася чешка до кінця, і за це їй потрібно віддати належне.
    Звичайно, в тенісі неможливо постійно досягати серйозних успіхів за рахунок лише характеру. Але такі перемоги через "не можу" та "йбнврт" (сьогоднішня цитата від Еліни зразка першого сету) повинні дати поштовх до повернення ще одного колишнього козиря - психологічної стабільності. Сьогодні Еліну багато за що можна критикувати, та все ж сам факт виграшу зі складного становища у вкрай неприємної суперниці є головним. Тому ще раз браво, Еліна, а я пішов відновлювати свої нерви чимось алкогольним)
    Бравр...Стасик...как всегда в точку!
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    Леонид Бугаренко
    online
      Леонид Бугаренко, 29.03.2021 20:59
    +2
    Молодец Эля, сегодня поборола своих демонов, если не смотрел матч и посмотришь статистику то очень удивишься, что Эля выиграла, наша маленькая вояка. Всех адекватных болельщиков с победой Элины, ждём следующих побед, может расправит крылья как в Сингапуре! Слава Украине!
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    Elis
    online
      Elis, 29.03.2021 20:57
    +2
    А далі я за Сєвастову у суперниці Еліні. Неприємна, так, але Еліна з нею знає як і вміє грати. Конюх, боюсь, може стати черговою Подороскою, Пегулою і іжє с німі, яким Еліна абсолютно несподівано влітала.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 29.03.2021 20:55
    +8
    Браво, Еліна! Важко переоцінити значимість цієї перемоги для неї. Давно вона не грала з представницями топ-10, а тим більше, не перемагала їх. Взагалі, за один матч Світоліна показала і свої найкращі якості, і головні проблеми. Найголовніший плюс - це, звичайно, характер. Він залишається при Еліні і дає надію на можливе повернення гри кількарічної давнини. Але одного характеру мало. Ніби у першому сеті Еліна згадала, як грати проти гарматниці. Глибокі удари низько над сіткою тримали Квітову за задньою лінією, але рветься там, де тонко. Стабільності продовжує конче не вистачати. Жахливі 33% першої подачі, цвяхи від Петри з другої - цікаво, чи вірив хтось після першої партії в загальну перемогу?
    Але у другій партії вдалося зачепитися за зниженні якості атак чешки, трохи налагодилася подача. Лише для того, щоб за рахунку 3:0, 40:15 у третьому сетї розвалилося взагалі все до 3:4. І знову характер! Де Еліна його бере, коли не виходить абсолютно нічого? І все-таки вдалося дотиснути, тим більше, що Петра до кінця матчу була вже зовсім змучена. Витривалість у неї ніколи не була на рівні Еліни. Тим не менше, билася чешка до кінця, і за це їй потрібно віддати належне.
    Звичайно, в тенісі неможливо постійно досягати серйозних успіхів за рахунок лише характеру. Але такі перемоги через "не можу" та "йбнврт" (сьогоднішня цитата від Еліни зразка першого сету) повинні дати поштовх до повернення ще одного колишнього козиря - психологічної стабільності. Сьогодні Еліну багато за що можна критикувати, та все ж сам факт виграшу зі складного становища у вкрай неприємної суперниці є головним. Тому ще раз браво, Еліна, а я пішов відновлювати свої нерви чимось алкогольним)
    Ссылка
    SASHA 202 SPORT TENNIS AND BIATLON
    online
      SASHA 202 SPORT TENNIS AND BIATLON, 29.03.2021 20:55
    +1
    https://www.youtube.com/watch?v=IXdSV2Gt6Ow
    ВІДЕО МАТЧУ
    Ссылка
    Shchebet
    online
      Shchebet, 29.03.2021 20:53
    0
    Какая всё-таки Элина нестабильная и человек настроения.... Если бы могла собрать свой характер в кулак - была бы первой ракеткой. И давно. А так - валидол... Хотя и приятный, когда она все таки побеждает... Что в последнее время бывает не часто... К сожалению.
    Но - МОЛОДЕЦ!
    To be continued...
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    Elis
    online
      Elis, 29.03.2021 20:52
    +3
    Нещодавно обговорювали, але саме під час цього матчу я згадала, чому Еліну справді називають "удавом" - вона за рахунок чудової фізики потихеньку додушує суперницю або до судом, або до того, що та вже ледь ноги переставляє по корту.
    P.S. Раніше думала, що Бузкова трішечки актриса, тепер зрозуміла, що в грі з Елею її підводить фізика, але має неймовірний характер, як і Квітова.
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    Павел СН
    online
      Павел СН, 29.03.2021 20:52
    +2
    Квитова явно себя плохо чувствовала,играла "на жилах"-респект ей за это, а Свитолиной надо добавлять,особенно 1-ая подача это трендец
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    ОЛЕГ ОЛЕЩЕНКО
    online
      ОЛЕГ ОЛЕЩЕНКО, 29.03.2021 20:48
    +3
    ОТАМАНША! ВІТАЮ З ПЕРЕМОГОЮ! ХАЙ ЩАСТИТЬ!
    Ссылка
    Viktor Savchuk
    online
      Viktor Savchuk, 29.03.2021 20:47
    +4
    Хєра сє.. ПІсля вчорашнього розчарування від футболу, сьогодні рівнозначна приємна новина. Молодець Еля, Пора вже новий титул брати, вже давно не було ;)
    Ссылка
    Kanarejka
    online
      Kanarejka, 29.03.2021 20:46
    +8
    Andrian Harandzha, 29.03.2021 20:34
    Яким чудом? Як це сталось? Молодець!
    Не чудом, а важкою працею!! Вигризла, не розсипалась, витерпіла де треба, дотисла і закінчила ейсом! Красотуня!!! Наша!!!
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    Mazyr2412
    online
      Mazyr2412, 29.03.2021 20:45
    +4
    Станіслав, недарма позавчора Еліну назвала удавом,чи не так?) Да який там удав- анаконда-ааа!) Молодчинка!
    Ссылка
    Дмитрий Трегубов
    online
      Дмитрий Трегубов, 29.03.2021 20:43
    -3
    Очков больше Квитова нарубила, наверное обидно
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    serg
    online
      serg, 29.03.2021 20:41
    +4
    я в шоке. У меня уже закончился валидол, корвалол и валерьянка. Это же можно лишиться здоровья к концу матча. Но молодчинка, спасибо за победу (не деду, а Элине)
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    Юхим Голд
    online
      Юхим Голд, 29.03.2021 20:40
    +6
    Є,є перемога,Еліна!!! Коли Вона виходила на третій сет,я повірив у перемогу,це був якийсь згусток позитивної енергії та настрою. Браво і велика подяка тобі!!!
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    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 29.03.2021 20:34
    +12
    Молодец Эля, показала характер! Не сломалась, а переломила...
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    BestWarrior1
    online
      BestWarrior1, 29.03.2021 20:35
    +9
    Молодец!!
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    Andrian Harandzha
    online
      Andrian Harandzha, 29.03.2021 20:34
    +9
    Яким чудом? Як це сталось? Молодець!
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    axylinam
    online
      axylinam, 29.03.2021 20:34
    +9
    Молодчинка Свитолина-выиграла важнейший матч у неудобной соперницы из топ 10-Квитова устала к концу второго сета и Свитолина этим воспользовалась,но третий сет Элина должна была выигрывать очень легко
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    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 29.03.2021 20:55
    +8
    Браво, Еліна! Важко переоцінити значимість цієї перемоги для неї. Давно вона не грала з представницями топ-10, а тим більше, не перемагала їх. Взагалі, за один матч Світоліна показала і свої найкращі якості, і головні проблеми. Найголовніший плюс - це, звичайно, характер. Він залишається при Еліні і дає надію на можливе повернення гри кількарічної давнини. Але одного характеру мало. Ніби у першому сеті Еліна згадала, як грати проти гарматниці. Глибокі удари низько над сіткою тримали Квітову за задньою лінією, але рветься там, де тонко. Стабільності продовжує конче не вистачати. Жахливі 33% першої подачі, цвяхи від Петри з другої - цікаво, чи вірив хтось після першої партії в загальну перемогу?
    Але у другій партії вдалося зачепитися за зниженні якості атак чешки, трохи налагодилася подача. Лише для того, щоб за рахунку 3:0, 40:15 у третьому сетї розвалилося взагалі все до 3:4. І знову характер! Де Еліна його бере, коли не виходить абсолютно нічого? І все-таки вдалося дотиснути, тим більше, що Петра до кінця матчу була вже зовсім змучена. Витривалість у неї ніколи не була на рівні Еліни. Тим не менше, билася чешка до кінця, і за це їй потрібно віддати належне.
    Звичайно, в тенісі неможливо постійно досягати серйозних успіхів за рахунок лише характеру. Але такі перемоги через "не можу" та "йбнврт" (сьогоднішня цитата від Еліни зразка першого сету) повинні дати поштовх до повернення ще одного колишнього козиря - психологічної стабільності. Сьогодні Еліну багато за що можна критикувати, та все ж сам факт виграшу зі складного становища у вкрай неприємної суперниці є головним. Тому ще раз браво, Еліна, а я пішов відновлювати свої нерви чимось алкогольним)
    Ссылка
    Kanarejka
    online
      Kanarejka, 29.03.2021 20:46
    +8
    Andrian Harandzha, 29.03.2021 20:34
    Яким чудом? Як це сталось? Молодець!
    Не чудом, а важкою працею!! Вигризла, не розсипалась, витерпіла де треба, дотисла і закінчила ейсом! Красотуня!!! Наша!!!
    Ссылка
    andrei saenko
    online
      andrei saenko, 29.03.2021 20:34
    +8
    Тяжелейший матч, приятно смотреть было, наверное лучший матч за последние полтора года в исполнении Алины.
    Ссылка
    introvert
    online
      introvert, 29.03.2021 20:38
    +7
    Петра, конечно, боец. Другая бы уже пять раз снялась с матча, но чешка боролась до конца. Респект.
    Ссылка
    Саша Зардунов
    online
      Саша Зардунов, 29.03.2021 20:35
    +7
    Это было круто! Не ожидал.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 29.03.2021 20:32
    +7
    Элина умничкп
    Ссылка
    Юхим Голд
    online
      Юхим Голд, 29.03.2021 20:40
    +6
    Є,є перемога,Еліна!!! Коли Вона виходила на третій сет,я повірив у перемогу,це був якийсь згусток позитивної енергії та настрою. Браво і велика подяка тобі!!!
    Ссылка
    Alehandro
    online
      Alehandro, 29.03.2021 20:35
    +6
    Вот это качели) давно так не нервничал)
    Ссылка
    Andy Chak
    online
      Andy Chak, 29.03.2021 20:34
    +6
    Накінець-то дочекались перемоги Еліни над тенісисткою з ТОП-10!!! Останній раз це давненько було. Успіху в 1/4, Валідоліна!!!
    Ссылка
    Володимир Блуд
      Володимир Блуд, 29.03.2021 20:33
    +6
    Ну, Эля, ну Валидолина - но какая молодчинка !!!
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 29.03.2021 20:38
    +5
    Після шикарної свічки у виконанні Еліни за рахунку 5-5, я зрозумів що Українка сьогодні переможе. Після такого вона просто не могла не виграти. Цієї зими Еля якось виграла очко після своєї свічки, але тоді суперниця встигла до м'яча, але невдало виконала свій удар.
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    Viktor Savchuk
    online
      Viktor Savchuk, 29.03.2021 20:47
    +4
    Хєра сє.. ПІсля вчорашнього розчарування від футболу, сьогодні рівнозначна приємна новина. Молодець Еля, Пора вже новий титул брати, вже давно не було ;)
    Ссылка
    Mazyr2412
    online
      Mazyr2412, 29.03.2021 20:45
    +4
    Станіслав, недарма позавчора Еліну назвала удавом,чи не так?) Да який там удав- анаконда-ааа!) Молодчинка!
    Ссылка
    serg
    online
      serg, 29.03.2021 20:41
    +4
    я в шоке. У меня уже закончился валидол, корвалол и валерьянка. Это же можно лишиться здоровья к концу матча. Но молодчинка, спасибо за победу (не деду, а Элине)
    Ссылка
    Николай Власов
    online
      Николай Власов, 29.03.2021 20:39
    +4
    ЭЛИНА ПОЗДРАВЛЯЮ ТЕБЯ С ЭТИМ УСПЕХОМ С ПОБЕДОЙ НАД ПЕТРОЙ КВИТОВОЙ ЗНАЮ БЫЛО ТРУДНО НО ТЫ СОБРАЛА ВОЛЮ В КУЛАК И ПОКАЗАЛА СВОЙ КЛАСС СПОСИБО ТЕБЕ ОГРОМНОЕ И УДАЧИ ТЕБЕ В ПОСЛЕДУШИХ ИГРАХ
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 29.03.2021 20:38
    +4
    Реально не вірив, навіть поставив трохи на Квітову до матчу. Логіка у спорті не завжди працює, тому, певно, ми його і любимо З перемогою, Еля!
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