Свитолина остановила Квитову на пути в четвертьфинал турнира в Майами

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) продолжает выступление на турнире WTA 1000 в Майами.



В четвертом круге украинка, посеянная под пятым номером, обыграла экс-вторую ракетку мира Петру Квитову (№10 WTA).



Майами. Четвертый круг

Элина Свитолина (Украина) – Петра Квитова (Чехия) – 2:6, 7:5, 7:5

Первый сет в исполнении Свитолиной – обнять и плакать. 33% попадания в корт первой подачи против Квитовой – это приговор для абсолютно любой теннисистки в туре. На приеме у Элины также получалось не очень удачно, хотя в третьем гейме она и могла первой оформить брейк в этом матче. Чешка доминировала на своих геймах, расстреливала Элину на приеме второй подачи и частенько ошибалась в розыгрышах. Это позволяло надеяться на какую-то интригу в дальнейшем, но для этого Свитолиной нужно было очень сильно добавить.



Но у украинки мало что получалось, она нервничала больше обычного и очень злилась на себя. Как известно, такие крайние меры помогают не всегда, рисковать опасно. Интересно, что в первом сете было всего три невынужденных ошибки от Элины, но как мы увидели, на результат такая точность не повлияла.

