Свитолина остановила Квитову на пути в четвертьфинал турнира в Майами

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) продолжает выступление на турнире WTA 1000 в Майами.
В четвертом круге украинка, посеянная под пятым номером, обыграла экс-вторую ракетку мира Петру Квитову (№10 WTA).
Майами. Четвертый круг
Элина Свитолина (Украина) – Петра Квитова (Чехия) – 2:6, 7:5, 7:5
Первый сет в исполнении Свитолиной – обнять и плакать. 33% попадания в корт первой подачи против Квитовой – это приговор для абсолютно любой теннисистки в туре. На приеме у Элины также получалось не очень удачно, хотя в третьем гейме она и могла первой оформить брейк в этом матче. Чешка доминировала на своих геймах, расстреливала Элину на приеме второй подачи и частенько ошибалась в розыгрышах. Это позволяло надеяться на какую-то интригу в дальнейшем, но для этого Свитолиной нужно было очень сильно добавить.
Но у украинки мало что получалось, она нервничала больше обычного и очень злилась на себя. Как известно, такие крайние меры помогают не всегда, рисковать опасно. Интересно, что в первом сете было всего три невынужденных ошибки от Элины, но как мы увидели, на результат такая точность не повлияла.
New tiktok for Svitolina? I know the perfect song for this ☂ #MiamiOpen— Tennis GIFs 🎾🎥 (@tennis_gifs) March 29, 2021
(h/t @4AllSurfaces) pic.twitter.com/tbSf9JTHhF
Во второй партии у Свитолиной наконец-то прорезалась подача. И оказалось, что с Квитовой все же можно играть. Да, на приеме шансов особо не было, но ведь для таких упорных партий и придумали тай-брейк, где всегда можно побороться. И все к этому и шло, обе теннисистки уверенно защищали свои подачи вплоть до счета 5:5. Внезапно мощная чешка дрогнула и Элина заработала двойной скрытый сетбол. И даже подать на партию удалось очень уверенно с первого раза.
Начало третьего сета вообще оказалось сказочным. Квитова явно была подавлена предыдущей неудачей, заметно устала и проиграла три гейма подряд, в том числе и два на подаче. Элине нужно было закрепить второй брейк, но в четвертом гейме со счета 40:15 все пошло не по ее сценарию, начался небольшой камбэк Петры. Чешка воспользовалась расслабленностью украинка, выиграла четыре гейма подряд и только после этого Свитолиной удалось снова вернуться в матч. Дальше начались качели на морально-волевых, особой красоты тенниса не наблюдалось. При счете 5:4 Элина впервые вышла подавать на матч, дошла до 30:0 и снова остановилась. Пришлось помучить соперницу еще минут десять, чтобы все же выиграть и финальный сет в 12-м гейме.
Есть первая победа над теннисисткой из топ-10 со времен Итогового турнира-2019. Да что там победа, это вообще был первый матч против такой высокорейтинговой соперницы за этот промежуток времени. Это уже большой прогресс, хотя нужно добавлять в качестве, постоянно выигрывать такие триллеры на одном характере невозможно. Далее вроде бы как должно быть легче, но Конюх уже показала на этом турнире, что вернула былую форму, да и Севастова не подарок.
Это была десятая встреча теннисисток, украинка выиграла в третий раз.
В 1/4 финала Свитолина сыграет с Анастасией Севастовой (№57 WTA) или Аной Конюх (№338 WTA).
Источник — Sport.ua
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Але у другій партії вдалося зачепитися за зниженні якості атак чешки, трохи налагодилася подача. Лише для того, щоб за рахунку 3:0, 40:15 у третьому сетї розвалилося взагалі все до 3:4. І знову характер! Де Еліна його бере, коли не виходить абсолютно нічого? І все-таки вдалося дотиснути, тим більше, що Петра до кінця матчу була вже зовсім змучена. Витривалість у неї ніколи не була на рівні Еліни. Тим не менше, билася чешка до кінця, і за це їй потрібно віддати належне.
Звичайно, в тенісі неможливо постійно досягати серйозних успіхів за рахунок лише характеру. Але такі перемоги через "не можу" та "йбнврт" (сьогоднішня цитата від Еліни зразка першого сету) повинні дати поштовх до повернення ще одного колишнього козиря - психологічної стабільності. Сьогодні Еліну багато за що можна критикувати, та все ж сам факт виграшу зі складного становища у вкрай неприємної суперниці є головним. Тому ще раз браво, Еліна, а я пішов відновлювати свої нерви чимось алкогольним)
Але у другій партії вдалося зачепитися за зниженні якості атак чешки, трохи налагодилася подача. Лише для того, щоб за рахунку 3:0, 40:15 у третьому сетї розвалилося взагалі все до 3:4. І знову характер! Де Еліна його бере, коли не виходить абсолютно нічого? І все-таки вдалося дотиснути, тим більше, що Петра до кінця матчу була вже зовсім змучена. Витривалість у неї ніколи не була на рівні Еліни. Тим не менше, билася чешка до кінця, і за це їй потрібно віддати належне.
Звичайно, в тенісі неможливо постійно досягати серйозних успіхів за рахунок лише характеру. Але такі перемоги через "не можу" та "йбнврт" (сьогоднішня цитата від Еліни зразка першого сету) повинні дати поштовх до повернення ще одного колишнього козиря - психологічної стабільності. Сьогодні Еліну багато за що можна критикувати, та все ж сам факт виграшу зі складного становища у вкрай неприємної суперниці є головним. Тому ще раз браво, Еліна, а я пішов відновлювати свої нерви чимось алкогольним)
ВІДЕО МАТЧУ
Но - МОЛОДЕЦ!
To be continued...
P.S. Раніше думала, що Бузкова трішечки актриса, тепер зрозуміла, що в грі з Елею її підводить фізика, але має неймовірний характер, як і Квітова.
Але у другій партії вдалося зачепитися за зниженні якості атак чешки, трохи налагодилася подача. Лише для того, щоб за рахунку 3:0, 40:15 у третьому сетї розвалилося взагалі все до 3:4. І знову характер! Де Еліна його бере, коли не виходить абсолютно нічого? І все-таки вдалося дотиснути, тим більше, що Петра до кінця матчу була вже зовсім змучена. Витривалість у неї ніколи не була на рівні Еліни. Тим не менше, билася чешка до кінця, і за це їй потрібно віддати належне.
Звичайно, в тенісі неможливо постійно досягати серйозних успіхів за рахунок лише характеру. Але такі перемоги через "не можу" та "йбнврт" (сьогоднішня цитата від Еліни зразка першого сету) повинні дати поштовх до повернення ще одного колишнього козиря - психологічної стабільності. Сьогодні Еліну багато за що можна критикувати, та все ж сам факт виграшу зі складного становища у вкрай неприємної суперниці є головним. Тому ще раз браво, Еліна, а я пішов відновлювати свої нерви чимось алкогольним)
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