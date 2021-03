Зинченко - в основе Ман Сити на матч Кубка Англии

В 19:30 начнется матч четвертьфинала Кубка Англии «Эвертон» - «Манчестер Сити». Украинский игрок Александр Зинченко попал в стартовый состав.



Your City line-up to take on the Toffees! 🙌



XI | Steffen, Walker, Dias, Laporte, Zinchenko, Fernandinho (C), Gundogan, Bernardo, Sterling, Foden, Jesus



SUBS | Ederson, Stones, Aguero, Rodrigo, De Bruyne, Torres, Mendy, Mahrez, Cancelo



