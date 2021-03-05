Кубок Дэвиса. Украина – Израиль. Текстовая трансляция LIVE

Следите за текстовой трансляцией матчевой встречи Первой Мировой группы

  • 05.03.2021 15:01
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Кубок Дэвиса. Украина – Израиль. Текстовая трансляция LIVE
© ФТУ. Илья Марченко

5 и 6 марта в рамках Первой Мировой группы Кубка Дэвиса пройдет матчевая встреча сборных Украины и Израиля.

В пятницу будут сыграны два одиночных матча, в субботу – парная встреча и еще две одиночки, если потребуется.

Расписание матчей на пятое марта

15:00 -  Илья Марченко -  Даниэль Цукерман
след. -  Сергей Стаховский -  Эдан Лешем

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матчей.

15:04. Звучат национальные гимны команд.

15:02. Все готово к началу, проходит представление участников матча.

14:40. До старта матчей осталось менее получаса.
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Встреча пройдет на закрытом хардовом корте клуба «Marina Tennis Club» в селе Погребы Киевской области (3 км от Киева). Матчи будут сыграны без зрителей.

Победитель встречи с огромной доле вероятности проведет еще один стыковой матч за право сыграть в квалификационном раунде Финала Кубка Дэвиса. Проигравшая команда отправится в плей-офф Первой Мировой группы.

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Источник — Sport.ua

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