Кубок Дэвиса. Украина – Израиль. Текстовая трансляция LIVE

5 и 6 марта в рамках Первой Мировой группы Кубка Дэвиса пройдет матчевая встреча сборных Украины и Израиля.

В пятницу будут сыграны два одиночных матча, в субботу – парная встреча и еще две одиночки, если потребуется.

Расписание матчей на пятое марта

15:00 - Илья Марченко - Даниэль Цукерман

след. - Сергей Стаховский - Эдан Лешем

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матчей.

15:04. Звучат национальные гимны команд.

15:02. Все готово к началу, проходит представление участников матча.

14:40. До старта матчей осталось менее получаса.

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Встреча пройдет на закрытом хардовом корте клуба «Marina Tennis Club» в селе Погребы Киевской области (3 км от Киева). Матчи будут сыграны без зрителей.

Победитель встречи с огромной доле вероятности проведет еще один стыковой матч за право сыграть в квалификационном раунде Финала Кубка Дэвиса. Проигравшая команда отправится в плей-офф Первой Мировой группы.