Кубок Дэвиса. Украина – Израиль. Текстовая трансляция LIVE

5 и 6 марта в рамках Первой Мировой группы Кубка Дэвиса пройдет матчевая встреча сборных Украины и Израиля.
В пятницу будут сыграны два одиночных матча, в субботу – парная встреча и еще две одиночки, если потребуется.
Расписание матчей на пятое марта
15:00 - Илья Марченко - Даниэль Цукерман
след. - Сергей Стаховский - Эдан Лешем
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матчей.
15:04. Звучат национальные гимны команд.
15:02. Все готово к началу, проходит представление участников матча.
14:40. До старта матчей осталось менее получаса.
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Встреча пройдет на закрытом хардовом корте клуба «Marina Tennis Club» в селе Погребы Киевской области (3 км от Киева). Матчи будут сыграны без зрителей.
Победитель встречи с огромной доле вероятности проведет еще один стыковой матч за право сыграть в квалификационном раунде Финала Кубка Дэвиса. Проигравшая команда отправится в плей-офф Первой Мировой группы.
Источник — Sport.ua
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