ВИДЕО. Команда Руни в Кубке Англии проиграла клубу шестого дивизиона

В субботу, 9 января, состоялся матч 3-го раунда Кубка Анлии «Чорли» — «Дерби Каунти». Встреча завершилась победой хозяев поля со счётом 2:0.

«Чорли» выступает в Северной Национальной лиге — шестом по силе дивизионе английского футбола. «Дерби Каунти», возглавляемый играющим тренером Уэйном Руни, выступает в английском Чемпионшипе.

После игры раздевалка победителей:

Here we go, then - @Adele 🙌 pic.twitter.com/jPhuIvu6dZ