ВИДЕО. Команда Руни в Кубке Англии проиграла клубу шестого дивизиона

В субботу, 9 января, состоялся матч 3-го раунда Кубка Анлии «Чорли» — «Дерби Каунти». Встреча завершилась победой хозяев поля со счётом 2:0.
«Чорли» выступает в Северной Национальной лиге — шестом по силе дивизионе английского футбола. «Дерби Каунти», возглавляемый играющим тренером Уэйном Руни, выступает в английском Чемпионшипе.
После игры раздевалка победителей:
Here we go, then - @Adele 🙌 pic.twitter.com/jPhuIvu6dZ— Chorley FC (@chorleyfc) January 9, 2021
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Источник — Sport.ua
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