Ман Юнайтед
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Ман Сити
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Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити – 0:1. LIVE

Следите за текстовой трансляцией полуфинального поединка Кубка Английской лиги

  • 06.01.2021 21:41
  • 4117 просмотров
  • 11 комментариев
Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити – 0:1. LIVE
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Кубок Английской лиги. Полуфинал.

«Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити» - 0:1

 Стоунз, 50

 Фернандиньо, 48

«Манчестер Юнайтед»: Хендерсон – Шоу, Линделеф, Магуайр, Ван-Биссака – Фред – Мактоминей, Погба – Фернандеш – Рашфорд, Мартиаль.

Запасные: Де Хеа, Алекс Теллес, Байи, Туанзебе, Джеймс, Мата, Матич, ван де Беек, Гринвуд.

«Манчестер Сити»: Стеффен – Зинченко, Диаш, Стоунз, Канселу – Гюндоган, Фернандиньо – Фоден, де Брюйне, Марез – Стерлинг.

Запасные: Траффорд, Уокер, Жезус, Агуэро, Родри, Менди, Нмеча, Харвуд-Беллис, Мбете.

Арбитр: Мартин Аткинсон (Лидс, Англия).

Стадион: «Олд Траффорд» (Манчестер, Англия).

56 мин. МОМЕНТ! Стерлинг замыкал подачу с левого фланга ударом головой под ближнюю штангу, но Хендерсон дотянулся в тяжелом прыжке!

54 мин. Дриблинг Мартиаля перед чужой штрафной завершился потерей мяча.

52 мин. МОМЕНТ! Удар Канселу с правого фланга из-за пределов штрафной запустил мяч над дальней девяткой!

50 мин. ГГГГГГОООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛ! Стоунз сумел протолкнуть мяч в дальний угол, замыкая подачу от Канселу с левого фланга!

 48 мин. Фернандиньо вкатился в ноги Погба у технической зоны.

47 мин. Подача от Шоу со стандарта в левом фланге была перехвачена.

46 мин. Штрафной в левом фланге для Юнайтед.

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

45 мин. Арбитр позволил командам провести на поле еще, как минимум, одну минуту.

42 мин. Зинченко перехватил скрытую передачу от Ван-Биссаки в штрафную.

39 мин. Эффектная борьба от Погба против Канселу прока не принесла. Однако и португалец затупил контратаку.

36 мин. Очередь за Сити перейти на чужую половину.

34 мин. ОПАСНО! Удар от Мактоминея из-за пределов штрафной опустил мяч за воротами.

32 мин. Юнайтед спокойно раскатывает мяч у центральной линии.

29 мин. Зинченко в борьбе с Ван-Биссакой заработал аут на своем фланге.

27 мин. Шоу не сумел остановить передачу в левый фланг атаки.

25 мин. МОМЕНТ! Что же это с оффсайдами сегодня все голы идут?! Фоден открылся под пас по левому флангу, переиграл Хендерсон, но забежал слишком рано.

23 мин. Де Брюйне простреливал с правого фланга, но Линделеф вынес мяч на угловой.

21 мин. Случайный оффсайд у Мартиаля при позиционной атаке хозяев.

19 мин. Юнайтед закрепился в контроле на чужой половине.

16 мин. Подкат Зинченко в левом фланге обороны остановил рывок Рашфорда.

15 мин. Простреливал де Брюйне от лицевой с правого фланга, но Мактоминей перехватил мяч.

13 мин. МОМЕНТ! ШТАНГА! В левый каркас ворот из-за пределов штрафной с носка пробил де Брюйне!

12 мин. Ответный фол от Фернандиньо против Бруну, после которого португалец завелся.

11 мин. Мелкий фол от Фернандеша в левом фланге атаки.

9 мин. МОМЕНТ! Великолепный сейв Стеффена при подкрутке Бруну из полукруга у штрафной!

7 мин. Погба неудачно забросил на дальнюю штангу с левого фланга.

5 мин. МОМЕНТ! Прострел с левого фланга штрафной от Фодена в касание точно завершил Гюндоган, но и тут был оффсайд! 1:1!

4 мин. Гвардиола выглядит крайне взволнованным в данные минуты.

2 мин. МОМЕНТ! И уже автогол случился! Рашфорд не смог пробить Стеффена, но Стоунз срезал мяч в сетку собственных ворот. Повезло Сити, что Маркус был в оффсайде!

2 мин. Заброс в правый фланг для де Брюйне был явно слишком сильным.

1 мин. Сити начал игру в контроле мяча на чужой половине.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

В среду, 6-го января, состоится полуфинальный поединок Кубка Английской лиги, в котором сразятся «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Матч пройдет в Манчестере (Англия), на поле стадиона «Олд Траффорд», начало в 21:45.

Не так давно дерби Манчестера в рамках Английской Премьер-лиги оставило весь футбольный мир у разбитого корыта в плане яркой игры (0:0). Однако в этот раз мы будем говорить о противостоянии непримиримых соперников исключительно в контексте борьбы за место в финале Кубка Английской лиги, где команду Сульшера или Гвардиолы уже ожидает лондонский «Тоттенхэм», обыгравший накануне «Брентфорд (2:0). Извечный вопрос – так какой же все-таки Манчестер? «Красный» или «голубой»? 183-е по счету дерби поможет дать краткосрочный ответ на этот вопрос.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити».

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Илья Береза, Sport.ua

(10 голосов)

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Комментарии
    Игорь Авто
    online
      Игорь Авто, 06.01.2021 23:01
    0
    sidor zalcman, 06.01.2021 22:31
    Только у меня реверсы и перескоки?
    Я смотрю одновременно через инет и кабельного два разных матча так вот переключил чтоб глянуть есть ли задержка. Есть задержка через инет, опаздывает картинка, чем через кабельное
    Ссылка
    sidor zalcman
    online
      sidor zalcman, 06.01.2021 23:00
    0
    Cruijff, 06.01.2021 22:46
    ясно що, ватник, ти ж ловиш трансляцію ще з совка
    У тебя сортир поломался, тырсник?
    Ссылка
    Cruijff
    online
      Cruijff, 06.01.2021 22:46
    0
    sidor zalcman, 06.01.2021 22:31
    Только у меня реверсы и перескоки?
    ясно що, ватник, ти ж ловиш трансляцію ще з совка
    Ссылка
    Игорь Авто
    online
      Игорь Авто, 06.01.2021 22:37
    +1
    sidor zalcman, 06.01.2021 22:31
    Только у меня реверсы и перескоки?
    Да не вроде нормально
    Ссылка
    sidor zalcman
    online
      sidor zalcman, 06.01.2021 22:31
    0
    Только у меня реверсы и перескоки?
    Ссылка
    sidor zalcman
    online
      sidor zalcman, 06.01.2021 22:14
    0
    Зина выдал, но на оффсайд...)
    Блин! Третий мяч из вне игры
    Ссылка
    Игорь Авто
    online
      Игорь Авто, 06.01.2021 22:14
    0
    Комментатор на сантане что уснул?
    Ссылка
    elfin folomkin
    online
      elfin folomkin, 06.01.2021 22:09
    -3
    sidor zalcman, 06.01.2021 22:06
    Почему опять траурные повязки? Из-за Ковида?
    в память о Максиме Цыгалко
    Ссылка
    elfin folomkin
    online
      elfin folomkin, 06.01.2021 22:08
    -3
    ну як зина хлопци
    Ссылка
    sidor zalcman
    online
      sidor zalcman, 06.01.2021 22:06
    -2
    Почему опять траурные повязки? Из-за Ковида?
    Ссылка
    sidor zalcman
    online
      sidor zalcman, 06.01.2021 21:50
    -1
    О! А я сразу и не нашёл... Пардон.
    Ссылка
    Игорь Авто
    online
      Игорь Авто, 06.01.2021 22:37
    +1
    sidor zalcman, 06.01.2021 22:31
    Только у меня реверсы и перескоки?
    Да не вроде нормально
    Ссылка
    Игорь Авто
    online
      Игорь Авто, 06.01.2021 23:01
    0
    sidor zalcman, 06.01.2021 22:31
    Только у меня реверсы и перескоки?
    Я смотрю одновременно через инет и кабельного два разных матча так вот переключил чтоб глянуть есть ли задержка. Есть задержка через инет, опаздывает картинка, чем через кабельное
    Ссылка
    sidor zalcman
    online
      sidor zalcman, 06.01.2021 23:00
    0
    Cruijff, 06.01.2021 22:46
    ясно що, ватник, ти ж ловиш трансляцію ще з совка
    У тебя сортир поломался, тырсник?
    Ссылка
    Cruijff
    online
      Cruijff, 06.01.2021 22:46
    0
    sidor zalcman, 06.01.2021 22:31
    Только у меня реверсы и перескоки?
    ясно що, ватник, ти ж ловиш трансляцію ще з совка
    Ссылка
    sidor zalcman
    online
      sidor zalcman, 06.01.2021 22:31
    0
    Только у меня реверсы и перескоки?
    Ссылка
    sidor zalcman
    online
      sidor zalcman, 06.01.2021 22:14
    0
    Зина выдал, но на оффсайд...)
    Блин! Третий мяч из вне игры
    Ссылка
    Игорь Авто
    online
      Игорь Авто, 06.01.2021 22:14
    0
    Комментатор на сантане что уснул?
    Ссылка
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