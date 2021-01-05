Ман Юнайтед

В среду, 6-го января состоится полуфинальный матч Кубка английской лиги, в котором «Манчестер Юнайтед» примет «Манчестер Сити». Встреча состоится на стадионе «Олд Траффорд». Начало в 21:45 по Киеву.

«Манчестер Юнайтед»

Подопечные Уле Гуннара Сульшера в последнее время набрали хороший ход. Команда уже 10 матчей кряду не проигрывает в чемпионате и вместе с «Ливерпулем» лидирует в АПЛ. Также клуб достаточно уверенно выступает и в Кубке лиги. В прошлом раунде «красные дьяволы» разобрались с мощным «Эвертоном» (2:0), а до этого разгромили «Лутон» и «Брайтон».

2021-й год «Манчестер Юнайтед» начал с победы над «Астон Виллой» (2:1). МЮ набрал хороший ход во всех турнирах, но вначале декабря клуб уступил «Лейпцигу» и покинул Лигу чемпионов, чем немного подпортил общую картину. Но, с учетом успешных выступлений в чемпионате, возможно, этот вылет пойдет «красным» на пользу. МЮ за много лет может реально побороться за золото Премьер-лиги. Также сейчас у команды есть все шансы завоевать первый трофей в году. Команда в двух шагах от этого. Но сначала нужно пройти своего главного соперника.

«Манчестер Сити»

«Горожане» в последние полтора года немного растратили былую мощь. Команда Пепа Гвардиолы проиграла борьбу за титул «Ливерпулю», также вновь не удалось выиграть «Лигу чемпионов». В этом сезоне вновь «Ман Сити» не может похвастаться стабильными результатами. После 15-ти туров АПЛ «голубые» занимают лишь пятое место в турнирной таблице. Но в последнее время у «Сити» дела пошли вгору. Команда одержала три победы подряд в чемпионате, уверенно выиграла свою группу (одну из слабейших) в Лиге чемпионов, дошла до полуфинала Кубка лиги. 2021-й год подопечные Гвардиолы начали более, чем удачно. Третьего января «Манчестер Сити» уверенно обыграл «Челси» (3:1).

В Кубке лиги «горожане» не испытывали проблем в предыдущих раундах. «Сити» прошел «Борнмут», «Бернли» и «Арсенал» (4:1). Уверенную игру команды подтверждает и статистика. «Ман Сити» пропустил лишь шесть мячей в последних 13-ти играх. Однако в игре с «Манчестер Юнайтед» возможны проблемы.

Несколько дней назад в клубе была зафиксирована вспышка коронавируса. Сейчас на карантине находится сразу три ключевых игрока - Жезус, Уокер и вратарь Эдерсон. Но в «Сити» широкая скамейка запасных, другие футболисты получат свой шанс.

Несмотря на неудачи и нестабильность «Манчестер Юнайтед» в последние годы, под руководством Сульшера «красные дьяволы» неплохо играют в дерби. МЮ дважды обыграл «Манчестер Сити» в последних трех матчах. Еще раз была зафиксирована ничья. Поэтому и в этот раз стоит ожидать равный матч.

Ориентировочные составы:

«Манчестер Юнайтед»: Хендерсон, Ван-Биссака, Магуайр, Байли, Шоу, Мактоминэй, Фред, Погба, Фернандеш, Марсьяль, Рэшфорд.

«Манчестер Сити»: Стеффен, Канселу, Диас, Стоунз, Менди, Фернандиньо, Гюндоган, Марез, Де Брюйне, Фоден, Агуэро.

6 января, среда