Ман Юнайтед
0 : 0
Ман Сити
06.01.2021 21:45   ТВ-трансляция: 

Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча Кубка лиги

Манчестерское дерби состоится 6 января

  • 05.01.2021 17:45
  • 1312 просмотров
  • 3 комментария
Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча Кубка лиги
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В среду, 6-го января состоится полуфинальный матч Кубка английской лиги, в котором «Манчестер Юнайтед» примет «Манчестер Сити». Встреча состоится на стадионе «Олд Траффорд». Начало в 21:45 по Киеву. 

«Манчестер Юнайтед»

Подопечные Уле Гуннара Сульшера в последнее время набрали хороший ход. Команда уже 10 матчей кряду не проигрывает в чемпионате и вместе с «Ливерпулем» лидирует в АПЛ. Также клуб достаточно уверенно выступает и в Кубке лиги. В прошлом раунде «красные дьяволы» разобрались с мощным «Эвертоном» (2:0), а до этого разгромили «Лутон» и «Брайтон». 

2021-й год «Манчестер Юнайтед» начал с победы над «Астон Виллой» (2:1). МЮ набрал хороший ход во всех турнирах, но вначале декабря клуб уступил «Лейпцигу» и покинул Лигу чемпионов, чем немного подпортил общую картину. Но, с учетом успешных выступлений в чемпионате, возможно, этот вылет пойдет «красным» на пользу. МЮ за много лет может реально побороться за золото Премьер-лиги. Также сейчас у команды есть все шансы завоевать первый трофей в году. Команда в двух шагах от этого. Но сначала нужно пройти своего главного соперника.

«Манчестер Сити»

«Горожане» в последние полтора года немного растратили былую мощь. Команда Пепа Гвардиолы проиграла борьбу за титул «Ливерпулю», также вновь не удалось выиграть «Лигу чемпионов». В этом сезоне вновь «Ман Сити» не может похвастаться стабильными результатами. После 15-ти туров АПЛ «голубые» занимают лишь пятое место в турнирной таблице. Но в последнее время у «Сити» дела пошли вгору. Команда одержала три победы подряд в чемпионате, уверенно выиграла свою группу (одну из слабейших) в Лиге чемпионов, дошла до полуфинала Кубка лиги. 2021-й год подопечные Гвардиолы начали более, чем удачно. Третьего января «Манчестер Сити» уверенно обыграл «Челси»  (3:1).

В Кубке лиги «горожане» не испытывали проблем в предыдущих раундах. «Сити» прошел «Борнмут», «Бернли» и «Арсенал» (4:1).  Уверенную игру команды подтверждает и статистика. «Ман Сити» пропустил лишь шесть мячей в последних 13-ти играх. Однако в игре с «Манчестер Юнайтед» возможны проблемы.

Несколько дней назад в клубе была зафиксирована вспышка коронавируса. Сейчас на карантине находится сразу три ключевых игрока - Жезус, Уокер и вратарь Эдерсон. Но в «Сити» широкая скамейка запасных, другие футболисты получат свой шанс. 

Несмотря на неудачи и нестабильность «Манчестер Юнайтед» в последние годы, под руководством Сульшера «красные дьяволы» неплохо играют в дерби. МЮ дважды обыграл «Манчестер Сити» в последних трех матчах. Еще раз была зафиксирована ничья. Поэтому и в этот раз стоит ожидать равный матч.

Ориентировочные составы:

«Манчестер Юнайтед»: Хендерсон, Ван-Биссака, Магуайр, Байли, Шоу, Мактоминэй, Фред, Погба, Фернандеш, Марсьяль, Рэшфорд.

«Манчестер Сити»: Стеффен, Канселу, Диас, Стоунз, Менди, Фернандиньо, Гюндоган, Марез, Де Брюйне, Фоден, Агуэро.

 

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6 января, среда

«Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити»
Манчестер. Стадион «Олд Траффорд». 21:45
ТВ-трансляция на телеканале «Setanta Sports»
Прогноз Sport.ua — 1:2
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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    sidor zalcman
    online
      sidor zalcman, 05.01.2021 20:05
    0
    ВВВ, 05.01.2021 18:41
    В АПЛ взагалі не можна розслабитись!Кожен може програти кожному.Титул переможця АПЛ дуже почесний але слід пам?ятати що МЮ взагалі давно не вигравав титулів від слова "зовсім"!
    Щось вы дядечку не те...
    В сезоне 2012/13 «Юнайтед» в рекордный 20-й раз стал чемпионом Англии.
    Кубок Англии - 2016.
    Кубок Лиги - 2017.
    Суперкубок Англии - 2016.
    Победитель Лиги Европы -2017...
    Аякс – Манчестер Юнайтед 0:2
    Голы: Погба, 18, Мхитарян, 48
    Это зовсим???
    Ссылка
    ВВВ
    online
      ВВВ, 05.01.2021 18:41
    -2
    В АПЛ взагалі не можна розслабитись!Кожен може програти кожному.Титул переможця АПЛ дуже почесний але слід пам?ятати що МЮ взагалі давно не вигравав титулів від слова "зовсім"!
    Ссылка
    sidor zalcman
    online
      sidor zalcman, 05.01.2021 18:33
    0
    Юнайтеду Новый год сурово начинается. В Кубке Лиги - дерби, а потом ехать в Ливерпуль. Вот и думай Сульшер, на что поставить. На финал или на первое место в таблице... я хз
    Ссылка
    sidor zalcman
    online
      sidor zalcman, 05.01.2021 20:05
    0
    ВВВ, 05.01.2021 18:41
    В АПЛ взагалі не можна розслабитись!Кожен може програти кожному.Титул переможця АПЛ дуже почесний але слід пам?ятати що МЮ взагалі давно не вигравав титулів від слова "зовсім"!
    Щось вы дядечку не те...
    В сезоне 2012/13 «Юнайтед» в рекордный 20-й раз стал чемпионом Англии.
    Кубок Англии - 2016.
    Кубок Лиги - 2017.
    Суперкубок Англии - 2016.
    Победитель Лиги Европы -2017...
    Аякс – Манчестер Юнайтед 0:2
    Голы: Погба, 18, Мхитарян, 48
    Это зовсим???
    Ссылка
    sidor zalcman
    online
      sidor zalcman, 05.01.2021 18:33
    0
    Юнайтеду Новый год сурово начинается. В Кубке Лиги - дерби, а потом ехать в Ливерпуль. Вот и думай Сульшер, на что поставить. На финал или на первое место в таблице... я хз
    Ссылка
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