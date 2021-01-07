Пеп ГВАРДИОЛА: «Круто, что мы снова вернемся на Уэмбли и сыграем в финале»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола подвел итоги победы над «Манчестер Юнайтед» (2:0) в полуфинале Кубка английской лиги.
В финале, который состоится на стадионе «Уэмбли», соперником «Манчестер Сити» станет лондонский «Тоттенхэм».
События матча
|83'
|ГОЛ ! Мяч забил Фернандиньо (Ман Сити).
|50'
|ГОЛ ! Мяч забил Джон Стоунс (Ман Сити).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.