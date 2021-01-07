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Ман Сити
06.01.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Пеп ГВАРДИОЛА: «Круто, что мы снова вернемся на Уэмбли и сыграем в финале»

Наставник «Манчестер Сити» доволен победой над «Манчестер Юнайтед» в Кубке английской лиги

  • 07.01.2021 04:48
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Пеп ГВАРДИОЛА: «Круто, что мы снова вернемся на Уэмбли и сыграем в финале»
© ФК Манчестер Сити. Пеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола подвел итоги победы над «Манчестер Юнайтед» (2:0) в полуфинале Кубка английской лиги.

В финале, который состоится на стадионе «Уэмбли», соперником «Манчестер Сити» станет лондонский «Тоттенхэм».

События матча
83' ГОЛ ! Мяч забил Фернандиньо (Ман Сити).
50' ГОЛ ! Мяч забил Джон Стоунс (Ман Сити).
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Источник — Sport.ua

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