Манчестер вновь «голубой». Сити обыграл Юнайтед на пути в финал Кубка лиги

Крайне тяжелый отрезок сезона, который в Англии принято называть «boxing day», удалось пройти командам из Английской Премьер-лиги на стыке двух годов. Кто-то справился с поставленными задачами на высоком уровне, кто-то провалился, однако, вне зависимости от достигнутых результатов, каждая из команд получила возможность взять небольшую паузу в официальных поединках после этого периода. Касался этот приятный бонус далеко не всех. С учетом грядущего чемпионата Европы-2020, календарь в 2021 году будет только уплотняться, поэтому возникший промежуток свободного времени для участников кубковых состязаний в английском футболе быстро потерял данный статус.



Кубок Английской лиги уже узнал имя своего первого финалиста накануне – им стал лондонский «Тоттенхэм», который на своем поле со счетом 2:0 обыграл представителя Чемпионшипа – «Брентфорд». А вот команду, которой предстоит помешать Жозе Моуриньо завоевать свой первый трофей со «шпорами», еще предстояло узнать по ходу легендарного дерби Манчестера, 183-й эпизод которого проходил на поле «Олд Траффорд».



Даже несмотря на тот факт, что первый тайм отчетной встречи так и завершился без забитых в рамках правил мячей, игра смотрелась на совершенно ином по качеству уровне, по сравнению с предыдущим противостоянием между данными командами (0:0). Лишь за первые пять минут командам удалось дважды поразить ворота друг друга, но в явной спешке Рашфорд и Гюндоган попадали в оффсайд во время своих рывков в финальных стадиях атак. На этом стартовые порывы себя не исчерпали, а Бруну Фернандеш и Кевин де Брюйне подключили к позиционным атакам дальнобойную артиллерию. Бельгиец к голу был ближе – попал резанным ударом с носка в левый каркас ворот на 13-й минуте.



Темп поединка лишь в середине первого тайма постепенно начал сходить на нет. Команды перестроились под борьбу у центральной линии, но слишком легко соглашались с доминированием с одной из сторон. Наблюдать за шахматной партией от Сульшера и Гвардиолы мы уже привыкли в этом сезоне, но в этот раз надежду давала перспектива гарантированного определения сильнейшего в момент финального свистка арбитра Мартина Аткинсона.



Во втором тайме команды не стали ограничивать себя в атакующих порывах, продолжив обострять ситуацию уже с первых минут. Секундная потеря концентрации при штрафном соперников в левом фланге обернулась для «Юнайтед» большими проблемами уже на 50-й минуте. Фоден подал со стандарта, а Стоунз сумел протолкнуть мяч под дальнюю штангу. Гости владели ситуацией в тот момент, поэтому давление с их стороны привело к вполне закономерному взятию ворот.



У «Красных дьяволов» с голом в ответ возникли серьезные трудности. Прямых угроз воротам Стеффена коллектив Сульшера в позиционных атаках практически не создавал, а стандартные положения легко перекрывались грамотной опекой со стороны оппонентов. При этом, «горожане» на легких ногах спокойно уходили в контратаки, что привело их к очередному успеху за семь минут до конца основного времени. Заработанный угловой в правом фланге де Брюйне подал на ближнюю, а Ван-Биссака неудачно вынес мяч прямиком на ногу стоящему в полукруге у штрафной Фернандиньо. Бразилец хлестко пробил в левый нижний угол, установив конечный счет в дерби.



Полное игровое время на футбольном поле в этой игре провел украинец Александр Зинченко, которому, к сожалению, не удалось отличиться результативными действиями, однако в обороне игрок «лунных котов» отыграл без нареканий.



Таким образом, в финальной игре за право на поле легендарного «Уэмбли» поднять над своей головой Кубок Английской лиги сезона-2020/21 сразятся лондонский «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити». Для «Манчестер Юнайтед» путь в данном турнире подошел к концу за шаг до решающего противостояния.

Кубок Английской лиги. Полуфинал.

«Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити» - 0:2



Стоунз, 50, Фернандиньо, 83

Фред, 70, Шоу, 90+1 – Фернандиньо, 48, Канселу, 78

«Манчестер Юнайтед»: Хендерсон – Шоу, Линделеф, Магуайр, Ван-Биссака – Фред (ван де Беек. 87) – Мактоминей (Гринвуд, 75), Погба – Фернандеш – Рашфорд, Мартиаль.

«Манчестер Сити»: Стеффен – Зинченко, Диаш, Стоунз, Канселу – Гюндоган, Фернандиньо – Фоден, де Брюйне, Марез (Родри, 79) – Стерлинг.

Арбитр: Мартин Аткинсон (Лидс, Англия).

Стадион: «Олд Траффорд» (Манчестер, Англия).



Удары (в створ): 11 (2) – 12 (4)

Угловые: 4 – 4

Оффсайды: 3 – 3.

МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД-МАНЧЕСТЕР СИТИ.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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