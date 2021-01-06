Ман Юнайтед
0 : 2
Ман Сити
06.01.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Манчестер вновь «голубой». Сити обыграл Юнайтед на пути в финал Кубка лиги

В решающем поединке за трофей коллектив Гвардиолы будет ожидать «Тоттенхэм».

  • 06.01.2021 23:45
  • 2672 просмотра
  • 6 комментариев
Манчестер вновь «голубой». Сити обыграл Юнайтед на пути в финал Кубка лиги
© twitter.com/ManCity

Крайне тяжелый отрезок сезона, который в Англии принято называть «boxing day», удалось пройти командам из Английской Премьер-лиги на стыке двух годов. Кто-то справился с поставленными задачами на высоком уровне, кто-то провалился, однако, вне зависимости от достигнутых результатов, каждая из команд получила возможность взять небольшую паузу в официальных поединках после этого периода. Касался этот приятный бонус далеко не всех. С учетом грядущего чемпионата Европы-2020, календарь в 2021 году будет только уплотняться, поэтому возникший промежуток свободного времени для участников кубковых состязаний в английском футболе быстро потерял данный статус.

Кубок Английской лиги уже узнал имя своего первого финалиста накануне – им стал лондонский «Тоттенхэм», который на своем поле со счетом 2:0 обыграл представителя Чемпионшипа – «Брентфорд». А вот команду, которой предстоит помешать Жозе Моуриньо завоевать свой первый трофей со «шпорами», еще предстояло узнать по ходу легендарного дерби Манчестера, 183-й эпизод которого проходил на поле «Олд Траффорд».

Даже несмотря на тот факт, что первый тайм отчетной встречи так и завершился без забитых в рамках правил мячей, игра смотрелась на совершенно ином по качеству уровне, по сравнению с предыдущим противостоянием между данными командами (0:0). Лишь за первые пять минут командам удалось дважды поразить ворота друг друга, но в явной спешке Рашфорд и Гюндоган попадали в оффсайд во время своих рывков в финальных стадиях атак. На этом стартовые порывы себя не исчерпали, а Бруну Фернандеш и Кевин де Брюйне подключили к позиционным атакам дальнобойную артиллерию. Бельгиец к голу был ближе – попал резанным ударом с носка в левый каркас ворот на 13-й минуте.

Темп поединка лишь в середине первого тайма постепенно начал сходить на нет. Команды перестроились под борьбу у центральной линии, но слишком легко соглашались с доминированием с одной из сторон. Наблюдать за шахматной партией от Сульшера и Гвардиолы мы уже привыкли в этом сезоне, но в этот раз надежду давала перспектива гарантированного определения сильнейшего в момент финального свистка арбитра Мартина Аткинсона.

Во втором тайме команды не стали ограничивать себя в атакующих порывах, продолжив обострять ситуацию уже с первых минут. Секундная потеря концентрации при штрафном соперников в левом фланге обернулась для «Юнайтед» большими проблемами уже на 50-й минуте. Фоден подал со стандарта, а Стоунз сумел протолкнуть мяч под дальнюю штангу. Гости владели ситуацией в тот момент, поэтому давление с их стороны привело к вполне закономерному взятию ворот.

У «Красных дьяволов» с голом в ответ возникли серьезные трудности. Прямых угроз воротам Стеффена коллектив Сульшера в позиционных атаках практически не создавал, а стандартные положения легко перекрывались грамотной опекой со стороны оппонентов. При этом, «горожане» на легких ногах спокойно уходили в контратаки, что привело их к очередному успеху за семь минут до конца основного времени. Заработанный угловой в правом фланге де Брюйне подал на ближнюю, а Ван-Биссака неудачно вынес мяч прямиком на ногу стоящему в полукруге у штрафной Фернандиньо. Бразилец хлестко пробил в левый нижний угол, установив конечный счет в дерби.

Полное игровое время на футбольном поле в этой игре провел украинец Александр Зинченко, которому, к сожалению, не удалось отличиться результативными действиями, однако в обороне игрок «лунных котов» отыграл без нареканий.

Таким образом, в финальной игре за право на поле легендарного «Уэмбли» поднять над своей головой Кубок Английской лиги сезона-2020/21 сразятся лондонский «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити». Для «Манчестер Юнайтед» путь в данном турнире подошел к концу за шаг до решающего противостояния.

Кубок Английской лиги. Полуфинал.

«Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити» - 0:2

 Стоунз, 50, Фернандиньо, 83

 Фред, 70, Шоу, 90+1 – Фернандиньо, 48, Канселу, 78

«Манчестер Юнайтед»: Хендерсон – Шоу, Линделеф, Магуайр, Ван-Биссака – Фред (ван де Беек. 87) – Мактоминей (Гринвуд, 75), Погба – Фернандеш – Рашфорд, Мартиаль.

«Манчестер Сити»: Стеффен – Зинченко, Диаш, Стоунз, Канселу – Гюндоган, Фернандиньо – Фоден, де Брюйне, Марез (Родри, 79) – Стерлинг.

Арбитр: Мартин Аткинсон (Лидс, Англия).

Стадион: «Олд Траффорд» (Манчестер, Англия).

Удары (в створ): 11 (2) – 12 (4)
Угловые: 4 – 4
Оффсайды: 3 – 3.

МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД-МАНЧЕСТЕР СИТИ.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Илья Береза, Sport.ua

(9 голосов)

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Комментарии
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 07.01.2021 00:08
    +1
    Посмотрим кто сейчас в тренди Маур или Гвардиола
    Ссылка
    andre_lui
    online
      andre_lui, 07.01.2021 00:07
    0
    viktor112007, 06.01.2021 23:47
    Зіна знову регулярно став грати
    Короновирус однако! 2 матча еще не регулярно.
    Ссылка
    sidor zalcman
    online
      sidor zalcman, 06.01.2021 23:54
    -1
    Комментарий свернут. Показать
    Нехай.
    У МЮ другие задачи и поважней.
    Надо выиграть отложенный матч, не проиграть в гостях Ливерпулю и обыграть потом Фулхем...
    Ссылка
    POWER
      POWER, 06.01.2021 23:51
    +1
    МЮ ничего не мог создать! Зина молодец!
    Ссылка
    Орест Орищишин
      Орест Орищишин, 06.01.2021 23:50
    +3
    Круто Ман.Сіті, Зіна молодець хороша гра. Успіхів команді у фінвлі
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 06.01.2021 23:47
    +8
    Зіна знову регулярно став грати
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 06.01.2021 23:47
    +9
    Зіна знову регулярно став грати
    Ссылка
    Орест Орищишин
      Орест Орищишин, 06.01.2021 23:50
    +4
    Круто Ман.Сіті, Зіна молодець хороша гра. Успіхів команді у фінвлі
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 07.01.2021 00:08
    +1
    Посмотрим кто сейчас в тренди Маур или Гвардиола
    Ссылка
    POWER
      POWER, 06.01.2021 23:51
    +1
    МЮ ничего не мог создать! Зина молодец!
    Ссылка
    andre_lui
    online
      andre_lui, 07.01.2021 00:07
    0
    viktor112007, 06.01.2021 23:47
    Зіна знову регулярно став грати
    Короновирус однако! 2 матча еще не регулярно.
    Ссылка
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