Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити – 0:2. Видео голов и обзор матча

6 января прошел матч 1/2 финала Кубка английской лиги.
Смотрите видеообзор матча «Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити» – 0:2.
События матча
|83'
|ГОЛ ! Мяч забил Фернандиньо (Ман Сити).
|50'
|ГОЛ ! Мяч забил Джон Стоунс (Ман Сити).
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Источник — YouTube
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