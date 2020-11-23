Тріумф Медведєва, невдачі Джоковича та Надаля

Ювілейний, 50-й Підсумковий чоловічий турнір, у 12-й раз поспіль прийняв Лондон. Незважаючи на всі дивні та неприємні навколотенісні події цього року, тренд останніх сезонів на Фіналі Туру залишився незмінним. Четвертий рік поспіль переможцем не стає хтось із Великих. І другий рік поспіль ніхто з них не дістається навіть до фіналу змагання. Можна починати з великою долею впевненості казати, що на весь рік сил легендарним ветеранам уже починає не вистачати. Тим не менше, головні турніри сезону, себто Шоломи, в них виграти поки можна тільки через збіг обставин, як сталося два з половиною місяці тому на US Open. Особливо відзначу чергові приклади того, як важливі мінімальні нюанси при розіграшах найвизначальніших м’ячів. Саме цього легендам світового тенісу у кінці сезону все очевидніше починає не вистачати.

Перейдемо безпосередньо до лондонських подій. Традиційно, вісімка найкращих тенісистів за підсумками року була розділена у раунді-робін на дві групи.

Груповий етап.

Група Лондон-2020

Тенісист І В П С О 1. Домінік Тім 3 2 1 4-3 2 2. Рафаель Надаль 3 2 1 4-3 2 3. Стефанос Циципас 3 1 2 4-5 1 4. Андрєй Рубльов 3 1 2 3-4 1

Турнір стартував минулої неділі матчем минулорічних фіналістів, Тіма та Циципаса. І знову їхній матч вийшов якісним та захоплюючим, тільки без різких коливань шальок терезів у різні боки. Воно і зрозуміло, адже матч був важливим, але без префіксу над-. Суперники обмінялися взятими сетами, а перемогу австрійцю приніс вдалий старт третього сету із раннім брейком, який він втримав та спокійно подав на матч. У другій грі дня Рафаель Надаль впевнено на класі здолав Андрєя Рубльова, якого до старту турніру деякі фахівці вважали претендентом на звання «темної конячки». За весь матч Рафа не дав своєму супернику жодного брейкпойнту.

Другий тур у групі розпочався з протистояння, яке в останні роки стає класичним. Надаль проти Тіма. Тенісисти не розчарували своїх шанувальників. Гра була найвищого рівня, а її результат вирішили дрібниці. У рівному першому сеті справа перейшла на тайбрейк, де Надаль мав перевагу 5:2 та 6:5. Тут він не зміг подати на партію, після чого Тім швиденько її поклав собі в кишеню. У другому сеті Рафі вдалося зробити брейк і повести 4:3, але у наступному ж геймі він не зміг захистити власну подачу. Стало зрозуміло, що тепер Домінік перемогу вже не віддасть. Надалю ще вдалося піти з потрійного матчболу суперника, але на тайбрейку шансів зачепитися він майже не мав.

У вечірній грі Циципаса та Рубльова знову велася дискусія щодо важливості нюансів у тенісі. Хлопці обмінялися сетами, а у вирішальній партії дійшли до тайбрейку. Першим до матчболу дістався росіянин, але на своїй подачі за рахунку 6:5 зробив подвійну помилку. Єдину в матчі! Але її вистачило. Наступні два очки забрав грек, а разом з ними і всю гру. Більше того, в результаті Рубльов втратив усі шанси на вихід у півфінал. А Тім, навпаки, за тур до кінця групового турніру забезпечив собі перше місце у квартеті.

Не маючи турнірної мотивації, Тім спокійно програв Рубльову в стартовому матчі третього туру групи. За друге ж місце розгорнулася боротьба між Надалем та Циципасом. Точніше, боротьбу на рівному місці створив сам Рафа. Вигравши перший сет і маючи перевагу за грою у другому, він несподівано за рахунку 4:5 віддав свою подачу разом із партією. І це були тільки перші брейкпойнти грека в матчі! Щоправда, у третьому сеті іспанець доволі легко переміг 6:2 і вийшов до півфіналу з другого місця.

Група Токіо-1970

Тенісист І В П С О 1. Даніїл Медведєв 3 3 0 6-0 3 2. Новак Джокович 3 2 1 4-2 2 3. Александр Звєрєв 3 1 2 2-5 1 4. Дієго Шварцман 3 0 3 1-6 0

Група, до якої потрапив лідер світового рейтингу, розпочинала змагання якраз зустріччю Джоковича проти Шварцмана. Несподіванок не відбулося, серб без проблем переміг у двох сетах. У другому поєдинку зійшлися фіналісту недавнього Парижу, і знову Медведєв виявився сильнішим за Звєрєва. Щоправда, тепер уже в двох сетах, а якісь шанси змінити хід подій німець мав лише у першій половині першої партії.

Другий тур розпочався дуеллю аутсайдерів. Звєрєв та Шварцман спочатку обмінялися виграними сетами. Що цікаво в цих партіях: той, хто першим робив брейк, у результаті програвав. Третій же сет проходив за цілковитої переваги Звєрєва, і завершився закономірною його перемогою.

Захоплююче протистояння очікувалося у зустрічі двох головних претендентів на титул за версією букмекерів перед стартом турніру. Але навряд чи вболівальники по завершенні гри були сильно задоволеними. Новак Джокович виглядав своєю блідою тінню, і Даніїл Медведєв здобув не найскладнішу в житті перемогу 6:3, 6:3. Єдиний за гру брейкпойнт серб мав у другому сеті, вже програючи 0:2. Зворотного брейку зробити не вдалося, і росіянин спокійно довів матч до виграшу. Тим самим Медведєв забезпечив собі перший рядок у групі незалежно від результатів останнього туру. А Шварцман втратив усі шанси на продовження боротьби. Обидва дебютанти турніру посіли останні місця у своїх групах.

Хто стане другим півфіналістом від групи Токіо-1970, вирішувалося в очному протистоянні Джоковича та Звєрєва. Гра вдалася на славу, теніс був цікавим, Новаку вдавалася його фірмова цупка гра з мінімумом невимушених, а Александр, як завжди, добре подавав. Долю гри вирішили деталі. У першому сеті серб використав свій потрійний брейкпойнт із другої спроби, а німець свій подвійний – ні. А у другій партії за рівної в цілому гри Джокович якісніше відіграв на тайбрейку і вийшов до плей-оф. У іншому матчі, який нічого не вирішував, Медведєв не дозволив собі розслабитися і переграв Шварцмана. Якщо рік тому росіянин отримав у Лондоні три поразки в групі, то зараз досяг дзеркально протилежного результату.

Таким чином, лише втретє за всю історію турніру, до півфіналів пробилися перші чотири ракетки світу.

Півфінали.

Домінік Тім – Новак Джокович 7:5, 6:7(10), 7:6(5)

Вирішальні матчі видалися по-справжньому полум’яними! Перемогти тут міг будь-хто, настільки «на тоненького» все було. Домініку Тіму для виграшу першої партії у Джоковича вистачило одного брейкпойнту за сет. Далі розпочалися неймовірні гойдалки. За крок до тайбрейку другої партії австрієць героїчними зусиллями відіграє подвійний брейкпойнт. А на самому таї, починаючи з рахунку 6:6, ми стали свідками буквально тенісних піддавків. Напруга була настільки великою, що визнані майстри на найважливіших м’ячах почали припускатися дитячих помилок. Сумарно Тім мав чотири матчболи, з яких два рази не подав на матч. Коли ж свій другий сетбол реалізував Джокович, здалося, що в третій партії він рано чи пізно не пробачить австрійцю марнотратства. Ніби так і складалося, адже у кінцівці рівного сету на тайбрейку серб повів 4:0. Хто тоді міг подумати, що з наступних 8 розіграшів 7 залишаться за Тімом? Так, він заграв чудово, але тенісист у статусі Великого не повинен у такій ситуації втрачати перемогу. Але всі ми люди, а деякі до того ж є не особливо молодими за спортивними мірками. Треба відзначити, що Домінік Тім за два останні роки зіграв 12 матчів із представниками Великої Трійки, здобувши у них аж 9 перемог і маючи позитивний баланс за цей час із кожним з трьох видатних тенісистів. Фантастика!

Даніїл Медведєв – Рафаель Надаль 3:6, 7:6(4), 6:3

І у другому півфіналі представник Трійки мав усі шанси на перемогу. Першу партію Рафа провів доволі впевнено, у потрібний момент зробивши брейк під нуль і подавши після цього на сет. Тут Медведєв ніби прийшов до тями, взяв три стартові гейми другої партії, причому Надаль у них виграв тільки 2 розіграші. Але 3:0 та 4:1 невдовзі перетворилися на 4:5. Іспанцю залишалося тільки подати на матч. Натомість він програв свою подачу під нуль. Після цього шанси на перемогу Надаля коливались десь близько того самого нуля. Тайбрейк партії повністю контролював росіянин, а в третьому сеті боротьба велася тільки на подачах Рафи, тому закономірно Медведєв вийшов до фіналу, вперше в кар’єрі перемігши Надаля. Як не дивно, Рафа досі не має у своєму доробку перемоги на Підсумковому турнірі. І чим далі, тим складніше йому буде її здобути. Адже і вік підтискає, і хард не є найулюбленішим покриттям Ґрунтового Короля.

Фінал.

Даніїл Медведєв – Домінік Тім 4:6, 7:6(2), 6:4

Перед вирішальною грою турнірна статистика була майже повністю на користь росіянина, а ось в очних зустрічах попереду знаходився австрієць. Стартова партія фінального матчу видалася доволі рівною, її долю вирішив гейм на подачі Медведєва, який росіянин віддав з рахунку 40:0. Не помінялася диспозиція на корті і в другій партії. Перевагу важко було комусь віддати, але кидалося у вічі виснаження Тіма. Очевидно, забагато сил та емоцій він віддав для звитяги над Джоковичем. В результаті, тайбрейк він відверто провалив, програвши сім поспіль розіграшів. Медведєв же не виказував ознак втоми, ніби й не було вчорашнього важкого півфіналу. Тому третя партія пройшла точно так, як напередодні з Надалем. Боротьба тільки на подачах Тіма, і закономірна перемога росіянина.

Таким чином, Медведєв переміг в усіх п’яти матчах турніру, виграв поки найбільший турнір у кар’єрі та набрав максимально можливі 1500 очок, закріпившись на 4-й позиції світового рейтингу. Вперше в історії гравець на шляху до титулу Підсумкового турніру переміг усіх трьох перших ракеток світу. Тім другий рік поспіль зупинився у лондонському фіналі і продовжує посідати третю сходинку табелю про ранги. Підсумковий же турнір після 12-ти років у Лондоні з наступного сезону переїжджає до Турину. Зрозуміло, якщо якась нова напасть у світі не трапиться.

Паралельно з одиночками, у Лондоні відбувався Підсумковий турнір у парному розряді. Тут сенсацій було більш, ніж достатньо, наприклад, лідери сезону Павич/Суарес взагалі не вийшли з групи. А головний трофей розіграли п’ята та сьома сіяні пари турніру. Перемогу здобула хорватсько-нідерландський дует Мектич/Колхоф, що дозволило обом тенісистам піднятися в десятку найкращих парних гравців.

Парний розряд. Фінал.

Нікола Мектич/Веслі Колхоф – Юрген Мельцер/Едуар Роже-Васслен 6:2, 3:6, 10:5

Тепер провідні тенісисти світу йдуть у невелику відпустку. Наступний сезон розпочнеться з Нового року в Австралії. Принаймні, хочеться сподіватися, що саме так і буде.