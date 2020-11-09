ФОТО. Горячий женский поцелуй. Миннен отпраздновала победу над Ястремской

Бельгийская теннисистка разделила успех со своей девушкой-тренером Алисон Ван Эйтванк

  • 09.11.2020 23:33
  • 405 просмотров
  • 2 комментария
ФОТО. Горячий женский поцелуй. Миннен отпраздновала победу над Ястремской
© Twitter. Грет Миннен

24-летняя бельгийская теннисистка Грет Миннен отпраздновала победу над украинкой Даяной Ястремской на турнире в Линце.

Миннен отметила успех поцелуем со своей девушкой, 26-летней бельгийской теннисисткой Алисон Ван Эйтванк, которая также является ее тренером.

Грет одолела Ястремскую в двух сетах — 6:4, 6:3.

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Источник — Twitter

(1 голос)

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Комментарии
    Alehandro
    online
      Alehandro, 09.11.2020 23:47
    +1
    Эх, лесбушки Это было б очень даже секси... если б обе не были страшными, как голодная смерть))
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    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 09.11.2020 23:43
    -1
    Как мило, максимка четыре топора и бойкинючка он же фейс контроль так всегда делают. Любви нет границ
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    Alehandro
    online
      Alehandro, 09.11.2020 23:47
    +1
    Эх, лесбушки Это было б очень даже секси... если б обе не были страшными, как голодная смерть))
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