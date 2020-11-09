ФОТО. Горячий женский поцелуй. Миннен отпраздновала победу над Ястремской

24-летняя бельгийская теннисистка Грет Миннен отпраздновала победу над украинкой Даяной Ястремской на турнире в Линце.
Миннен отметила успех поцелуем со своей девушкой, 26-летней бельгийской теннисисткой Алисон Ван Эйтванк, которая также является ее тренером.
Грет одолела Ястремскую в двух сетах — 6:4, 6:3.
😘👭🌈@GreetMinnen97 celebrates with girlfriend (and coach!) @AlisonVanU after beating Dayana Yastremska in Linz. pic.twitter.com/GNXFfAPQF8— Jimmie48 Photography (@JJlovesTennis) November 9, 2020
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Источник — Twitter
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