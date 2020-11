ФОТО. Горячий женский поцелуй. Миннен отпраздновала победу над Ястремской

24-летняя бельгийская теннисистка Грет Миннен отпраздновала победу над украинкой Даяной Ястремской на турнире в Линце.

Миннен отметила успех поцелуем со своей девушкой, 26-летней бельгийской теннисисткой Алисон Ван Эйтванк, которая также является ее тренером.

Грет одолела Ястремскую в двух сетах — 6:4, 6:3.

😘👭🌈@GreetMinnen97 celebrates with girlfriend (and coach!) @AlisonVanU after beating Dayana Yastremska in Linz. pic.twitter.com/GNXFfAPQF8