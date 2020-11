ФОТО. Как твиттер Боруссии М троллил Шахтер по ходу матча

Твиттер «Боруссии» М троллил «Шахтер» по ходу матча Лиги чемпионов, в котором украинская команда проиграла 0:6.

Когда счет стал 0:3, немцы разместили сообщение со смайликом: «Вы не сможете сыграть 2:2!», намекая на камбек Реала против Боруссии в прошлом туре ЛЧ.

При счете 0:4 сообщение немецкого клуба содержало счет на табло и подпись: «Это все еще 2020-й, правильно?»

Финальный итог с сухой теннисной баранкой (0:6) был прокомментирован: «Гейм. Сет. Матч»

Немцы также отметили, что это наибольшая победа клуба в Европе с 1973 года.

Our biggest European away win since 1973 ⏪#DieFohlen #UCL #SHKBMG 0-6 pic.twitter.com/u07ciBetnX