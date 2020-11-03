Крутое пике. Менхенгладбахская Боруссия в Киеве уничтожила оборону Шахтера

Против «Реала» Каштру сыграл полурезервным составом не от добра. Ну, вы прекрасно помните. Против «Интера» Каштру сыграл тем же составом на удачу. Хотя уже были варианты. Ну, вы знаете. И против «Боруссии» португальский наставник «горняков» снова выставил практически тот же состав – за исключением травмированного Дентиньо, которого на острие атаки сменил Тайсон. Как сказал бы классик вражеской пропаганды – «Совпадение? Не думаю».

Честно говоря, перед началом игры все же казалось, что наставник чемпионов Украины «разбавит» молодежный состав более опытными игроками, ведь усиление в лице Матвиенко или Степаненко точно бы не помешало, ведь уже в игре против команды Конте было видно, что некоторые шахтерские пацаны уже «не тянут». Но Луиш Каштру решил и третий раз подряд искать счастье скорее вопреки, нежели благодаря. Лучше бы он этого не делал…

А вот визави Каштру – Марко Розе – выставил достаточно прогнозированный состав. «Лигочемпионский». В последнем матче перед визитом в Киев – в чемпионате Германии против «Лейпцига», немецкий специалист выпустил смесь основы и резерва, дав отдохнуть ведущим футболистам. А вот против «Шахтера» Розе поставил всю свою основу в «ружье». В принципе, все понятно и логично: тренер «жеребцов» еще накануне игры недвусмысленно дал понять, что будет биться с «горняками» за первое место в группе.

И слова тренера очень быстро на деле подтвердили его подопечные. Гости сразу же завладели инициативой – как-то просто, по-хозяйски. Высокий прессинг в исполнении немецкой команды был очень неприятным, болезненным для нашего чемпиона. «Горняки» не имели особых шансов перейти даже за центр поля. Ни «Интер», ни тем более «Реал» не играли со стартовых минут так плотно с дончанами.

Стартовое доминирование команды Розе очень быстро воплотилось в преимущество и в счете. Обычная, на первый взгляд, трехходовка - пас с центра поля на правый фланг атаки, а оттуда прострел в центр штрафной площади – увенчалась успехом. В том эпизоде не доработали все: от Майкона до Бондаря. А вот винить Трубина вряд ли нужно: удар у Плеа получился точным и сильным.

«Боруссия» и дальше продолжила играть по-хозяйски. «Шахтер» оказался без мяча, и как его вернуть – не знал. Гости продолжали плести свои высокие «кружева». И очень быстро забили и второй гол. В этом эпизоде снова главным антигероем стал Бондарь. Собственно, атака «жеребцов» началась после элементарной потери Валерием мяча, а закончилась ударом Крамера и фатальным рикошетом от Бондаря. И это только первая треть первого тайма. Что будет дальше?

А дальше был третий пропущенный мяч. Плеа «плюнул» издали по воротам, и Трубин не смог среагировать. Удар получился хорошим, но, все же, нужно признать, что наш голкипер не спас свою команду.

Лишь на 29-й минуте хозяева создали опасность у ворот Зоммера: Тете выбегал практически один в один с голкипером, только под углом, но пробил как-то незамысловато. Итог – лишь угловой удар.

Большего хозяева в первом тайме не создали. А вот гости – еще как создали. Они продолжили гнуть свою линию, к которой «Шахтер» оказался напрочь не готов. Под занавес первой половины встречи «Боруссия» забила и четвертый гол. Ну, в этом эпизоде «горняки» вообще рассыпались, и Бенсебаини просто расстрелял Трубина в ближнем бою, использовав подачу от углового флажка.

Что можно сказать про первый тайм в исполнении «Шахтера»? Лишь две вещи: Каштру не угадал ни с составом, ни с тактикой. Чемпион Украины в игре против четвертой команды Германии оказался мальчиком для битья. И дело тут не столько в среднем возрасте «Шахтера», сколько в игре команды: явно ниже среднего.

На второй тайм Каштру, как и следовало ожидать, решил освежать игру, выпустив сразу троих новых игроков – Коваленко, Патрика и Мораеса (замены строго по позициям). Но должной свежести эти пертурбации не принесли. «Боруссия», как ни в чем не бывало, продолжала играть в свою игру, против которой у «Шахтера» противоядия попросту не было. Особенно во время розыгрыша стандартов.

На 65-й минуте за Каштру стало страшно: он так неистово обратил свой взор к небу, что казалось, будто тренер «Шахтера» ждет волшебника с голубым вертолетом, который прилетит и заберет его из этого бедлама. Но ни волшебник, ни кто-нибудь еще не прилетел, и Каштру пришлось испить свою чашу до дна. Штиндль в «стиле» первого тайма забил пятый гол, и почему-то показалось, что на этом «Боруссия» не остановится. Потому что «Шахтер» уже практически остановился.

Когда Плеа «благодаря» ноге Хочолавы, которая не «успела» оставить форварда гостей вне игры, забил шестой гол, подумалось, что «Шахтер» может повторить свой антирекорд в еврокубках – 0:7 от «Баварии».

Не повторил. И на том спасибо. Извините, но по этому конкретному матчу говорить спасибо «горнякам» больше не за что. Насколько мы все восхищались донецкой командой после двух первых туров, и как бездарно сыграли «горняки» в туре номер три.

Как хорошо, что дальше будет перерыв на матчи сборных. Нужно весь этот позорный дурдом хотя бы забыть.

Лига чемпионов. Группа В. 3-й тур.

«Шахтер» – «Боруссия» М – 0:6

Алассан Плеа (8, 26, 79), Валерий Бондарь (17, автогол), Рами Бенсебаини (44), Ларс Штиндль (65)

Давид Хочолава (46), Манор Соломон (63) – Михаэль Ланг (89)

«Шахтер»: Анатолий Трубин, Виктор Корниенко, Давид Хочолава, Валерий Бондарь, Додо, Маркос Антонио (Алан Патрик, 46), Майкон (Тарас Степаненко, 69), Манор Соломон, Ромеро Марлос (Виктор Коваленко, 46), Тете, Тайсон (Жуниор Мораес, 46)

«Боруссия» М: Ян Соммер, Маттиас Гинтер, Штефан Ляйнер (Михаэль Ланг, 82), Рами Бенсебаини, Нико Эльведи (Тони Янчке, 87), Флориан Нойхаус, Кристоф Крамер, Ларс Штиндль (Ханнес Вольф, 69), Йонас Хофман (Валентино Лазаро, 75), Маркус Тюрам, Алассан Плеа (Ибраима Траоре, 87)

Арбитр: Сердар Гёзюбююк (Нидерланды)

НСК «Олимпийский» (Киев, Украина)

ШАХТЕР - БОРУССИЯ М. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА