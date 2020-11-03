Шахтер Донецк
0 : 6
Боруссия М
03.11.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Крутое пике. Менхенгладбахская Боруссия в Киеве уничтожила оборону Шахтера

Команда Луиша Каштру потерпела сокрушительное фиаско на НСК «Олимпийский»

  • 03.11.2020 21:43
  • 14523 просмотра
  • 283 комментария
Крутое пике. Менхенгладбахская Боруссия в Киеве уничтожила оборону Шахтера
© twitter.com/borussia

Против «Реала» Каштру сыграл полурезервным составом не от добра. Ну, вы прекрасно помните. Против «Интера» Каштру сыграл тем же составом на удачу. Хотя уже были варианты. Ну, вы знаете. И против «Боруссии» португальский наставник «горняков» снова выставил практически тот же состав – за исключением травмированного Дентиньо, которого на острие атаки сменил Тайсон. Как сказал бы классик вражеской пропаганды – «Совпадение? Не думаю».

Честно говоря, перед началом игры все же казалось, что наставник чемпионов Украины «разбавит» молодежный состав более опытными игроками, ведь усиление в лице Матвиенко или Степаненко точно бы не помешало, ведь уже в игре против команды Конте было видно, что некоторые шахтерские пацаны уже «не тянут». Но Луиш Каштру решил и третий раз подряд искать счастье скорее вопреки, нежели благодаря. Лучше бы он этого не делал…

А вот визави Каштру – Марко Розе – выставил достаточно прогнозированный состав. «Лигочемпионский». В последнем матче перед визитом в Киев – в чемпионате Германии против «Лейпцига», немецкий специалист выпустил смесь основы и резерва, дав отдохнуть ведущим футболистам. А вот против «Шахтера» Розе поставил всю свою основу в «ружье». В принципе, все понятно и логично: тренер «жеребцов» еще накануне игры недвусмысленно дал понять, что будет биться с «горняками» за первое место в группе.

И слова тренера очень быстро на деле подтвердили его подопечные. Гости сразу же завладели инициативой – как-то просто, по-хозяйски. Высокий прессинг в исполнении немецкой команды был очень неприятным, болезненным для нашего чемпиона. «Горняки» не имели особых шансов перейти даже за центр поля. Ни «Интер», ни тем более «Реал» не играли со стартовых минут так плотно с дончанами.

Стартовое доминирование команды Розе очень быстро воплотилось в преимущество и в счете. Обычная, на первый взгляд, трехходовка - пас с центра поля на правый фланг атаки, а оттуда прострел в центр штрафной площади – увенчалась успехом. В том эпизоде не доработали все: от Майкона до Бондаря. А вот винить Трубина вряд ли нужно: удар у Плеа получился точным и сильным.

«Боруссия» и дальше продолжила играть по-хозяйски. «Шахтер» оказался без мяча, и как его вернуть – не знал. Гости продолжали плести свои высокие «кружева». И очень быстро забили и второй гол. В этом эпизоде снова главным антигероем стал Бондарь. Собственно, атака «жеребцов» началась после элементарной потери Валерием мяча, а закончилась ударом Крамера и фатальным рикошетом от Бондаря. И это только первая треть первого тайма. Что будет дальше?   

А дальше был третий пропущенный мяч. Плеа «плюнул» издали по воротам, и Трубин не смог среагировать. Удар получился хорошим, но, все же, нужно признать, что наш голкипер не спас свою команду. 

Лишь на 29-й минуте хозяева создали опасность у ворот Зоммера: Тете выбегал практически один в один с голкипером, только под углом, но пробил как-то незамысловато. Итог – лишь угловой удар.

Большего хозяева в первом тайме не создали. А вот гости – еще как создали. Они продолжили гнуть свою линию, к которой «Шахтер» оказался напрочь не готов. Под занавес первой половины встречи «Боруссия» забила и четвертый гол. Ну, в этом эпизоде «горняки» вообще рассыпались, и Бенсебаини просто расстрелял Трубина в ближнем бою, использовав подачу от углового флажка.

Что можно сказать про первый тайм в исполнении «Шахтера»? Лишь две вещи: Каштру не угадал ни с составом, ни с тактикой. Чемпион Украины в игре против четвертой команды Германии оказался мальчиком для битья. И дело тут не столько в среднем возрасте «Шахтера», сколько в игре команды: явно ниже среднего.

На второй тайм Каштру, как и следовало ожидать, решил освежать игру, выпустив сразу троих новых игроков – Коваленко, Патрика и Мораеса (замены строго по позициям). Но должной свежести эти пертурбации не принесли. «Боруссия», как ни в чем не бывало, продолжала играть в свою игру, против которой у «Шахтера» противоядия попросту не было. Особенно во время розыгрыша стандартов.

На 65-й минуте за Каштру стало страшно: он так неистово обратил свой взор к небу, что казалось, будто тренер «Шахтера» ждет волшебника с голубым вертолетом, который прилетит и заберет его из этого бедлама. Но ни волшебник, ни кто-нибудь еще не прилетел, и Каштру пришлось испить свою чашу до дна. Штиндль в «стиле» первого тайма забил пятый гол, и почему-то показалось, что на этом «Боруссия» не остановится. Потому что «Шахтер» уже практически остановился.     

Когда Плеа «благодаря» ноге Хочолавы, которая не «успела» оставить форварда гостей вне игры, забил шестой гол, подумалось, что «Шахтер» может повторить свой антирекорд в еврокубках – 0:7 от «Баварии».

Не повторил. И на том спасибо. Извините, но по этому конкретному матчу говорить спасибо «горнякам» больше не за что. Насколько мы все восхищались донецкой командой после двух первых туров, и как бездарно сыграли «горняки» в туре номер три.

Как хорошо, что дальше будет перерыв на матчи сборных. Нужно весь этот позорный дурдом хотя бы забыть.

Лига чемпионов. Группа В. 3-й тур.

«Шахтер» – «Боруссия» М – 0:6

Алассан Плеа (8, 26, 79), Валерий Бондарь (17, автогол), Рами Бенсебаини (44), Ларс Штиндль (65)

Давид Хочолава (46), Манор Соломон (63) – Михаэль Ланг (89)

«Шахтер»: Анатолий Трубин, Виктор Корниенко, Давид Хочолава, Валерий Бондарь, Додо, Маркос Антонио (Алан Патрик, 46), Майкон (Тарас Степаненко, 69), Манор Соломон, Ромеро Марлос (Виктор Коваленко, 46), Тете, Тайсон (Жуниор Мораес, 46)

«Боруссия» М: Ян Соммер, Маттиас Гинтер, Штефан Ляйнер (Михаэль Ланг, 82), Рами Бенсебаини, Нико Эльведи (Тони Янчке, 87), Флориан Нойхаус, Кристоф Крамер, Ларс Штиндль (Ханнес Вольф, 69), Йонас Хофман (Валентино Лазаро, 75), Маркус Тюрам, Алассан Плеа (Ибраима Траоре, 87)

Арбитр: Сердар Гёзюбююк (Нидерланды)

НСК «Олимпийский» (Киев, Украина)

ШАХТЕР - БОРУССИЯ М. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Валерий Василенко, Sport.ua

(34 голоса)

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Комментарии
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 03.11.2020 22:42
    0
    Будем болеть теперь за ничью в матче Интер-Реал. Тогда останутся шансы на ЛЧ. Верю что урок выучили, тактика будет другая и мы увидем дальше победу над Боруссией и ничью с Реалом и Интером и выйдем со второго места
    Ссылка
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 03.11.2020 22:42
    0
    Alex86 1, 03.11.2020 22:41
    про динамовские сердца с экспериментами помнишь?)
    Дашка реально умнее всех этих хацов и мих
    Ссылка
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 03.11.2020 22:41
    0
    Alex86 1, 03.11.2020 22:36
    И че вдруг погромы уйдут, защитники то теже, вряд ли грузин станет столпом обороны условно
    Уйдут.. будет порядок
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 03.11.2020 22:41
    -1
    Maks7777, 03.11.2020 22:40
    Это футбол ⚽️ сегодня проиграли , завтра-победа . Сегодня соперник был сильнее . Все победы ещё впереди .
    Самое главное в воскресенье выиграть + в сл матче Лиги Чемпионов.
    Ссылка
    Alex86 1
      Alex86 1, 03.11.2020 22:41
    0
    AdvocatusDei, 03.11.2020 22:32
    Да.. мне кажется это будущий тренер Шахтера и надолго
    про динамовские сердца с экспериментами помнишь?)
    Ссылка
    Милан Милан
      Милан Милан, 03.11.2020 22:40
    +4
    Что произошло??? Забыли взять у Динамо в аренду автобус, который с Интером брали????
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 03.11.2020 22:40
    -6
    Это футбол ⚽️ сегодня проиграли , завтра-победа . Сегодня соперник был сильнее . Все победы ещё впереди .
    Ссылка
    Nazarij - Oleg
      Nazarij - Oleg, 03.11.2020 22:40
    0
    ...в аеропорту Борисполя помітили воротаря Шахтаря Трубіна ,котрий терміново вилітає в лондонський Челсі на оглядини..))))
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 03.11.2020 22:40
    +2
    J0e777, 03.11.2020 22:39
    Самое крупное домашнее поражение в истории Лиги Чемпионов - это не глобально???
    0-6 еще никто не проигрывал дома в Лиге Чемпионов
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    Hemingway
    online
      Hemingway, 03.11.2020 22:40
    +3
    Палкіну треба вже шукати нового тренера, єдине що вміє Каштру це працювати з молодю.
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    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 03.11.2020 22:39
    -1
    J0e777, 03.11.2020 22:37
    продонецкий комментатор, в конце матча, начал рассказывать, что результат этого матча не так уж и важен, ведь у шахтёра уже есть 4 очка
    Клоун, так это правда. Шансы у нас есть и весьма неплохие, а вот у вас их нет.
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    J0e777
    online
      J0e777, 03.11.2020 22:39
    +1
    Stelios Komnin, 03.11.2020 22:38
    Ничего глобального не произошло. Один провальный матч. При правильных выводах и составе запросто можно выигрывать в Германии. Там тоже пустой стадион.
    Самое крупное домашнее поражение в истории Лиги Чемпионов - это не глобально???
    Ссылка
    Stelios Komnin
      Stelios Komnin, 03.11.2020 22:38
    -1
    Ничего глобального не произошло. Один провальный матч. При правильных выводах и составе запросто можно выигрывать в Германии. Там тоже пустой стадион.
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 03.11.2020 22:37
    +2
    nicksaf, 03.11.2020 22:36
    О, Боже мой, что станут говорить "эксперты" на ахмет-канале.
    продонецкий комментатор, в конце матча, начал рассказывать, что результат этого матча не так уж и важен, ведь у шахтёра уже есть 4 очка
    Ссылка
    Артур Смайл
    online
      Артур Смайл, 03.11.2020 22:37
    +5
    Всё становится на свои места.
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    Alex86 1
      Alex86 1, 03.11.2020 22:36
    +2
    AdvocatusDei, 03.11.2020 22:32
    Да.. мне кажется это будущий тренер Шахтера и надолго
    И че вдруг погромы уйдут, защитники то теже, вряд ли грузин станет столпом обороны условно
    Ссылка
    nicksaf
    online
      nicksaf, 03.11.2020 22:36
    +5
    О, Боже мой, что станут говорить "эксперты" на ахмет-канале.
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 03.11.2020 22:36
    -1
    Т. Б2. 5реал-интер зашёл.
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    yuryan
    online
      yuryan, 03.11.2020 22:35
    +3
    J0e777, 03.11.2020 22:33
    Реал 2-0. Рамос!!!!!!!!!!
    Все стає на свої місця!
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    J0e777
    online
      J0e777, 03.11.2020 22:33
    0
    Реал 2-0. Рамос!!!!!!!!!!
    Ссылка
    remontnik
      remontnik, 03.11.2020 21:44
    +32
    після такого навіть Маріуполь не захоче Трубіна
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    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 03.11.2020 21:45
    +29
    Вот, к чему товарняки с Мариуполем приводят...
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    Pavel Yakimovich
      Pavel Yakimovich, 03.11.2020 21:44
    +27
    это мягко говоря позор, такой безнадеги и в матчах с мансити не помню
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    eu music Top
      eu music Top, 03.11.2020 21:45
    +22
    Позор
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    Alex86 1
      Alex86 1, 03.11.2020 21:45
    +20
    Позор конечно, что тут сказать.
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    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 03.11.2020 21:45
    +20
    Поражение вполне ожидаемое но не с таким счетом. Дальше скорее всего шахтер проиграет оставшиеся 3 матча. Но игра это полный ужас малейший прессинг и цент поля обсирается и пас на два метра отдать не может . Атака сильнейшая линия шахтера но за два матча против интера и боруссии по суть без голевых моментов.На лч заявлен один форвард это что вообще такое? Экономия или провал менеджеров? Не смотря на супер старт в лч скорее всего Каштру пора на выход . Как таковой игры нет. И матч против динамо может стать последним. Так как по сути чемпионат в случаи поражения будет проигран а в лч даже 3 место не светит!
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    JekFunny
    online
      JekFunny, 03.11.2020 21:56
    +17
    Maks7777, 03.11.2020 21:54
    Проиграл ну проиграл Шахтёр !!Это игра,Всё впереди,лучше сейчас и сделать выводы чем в последних турах!!!А тролям всем киевским смотрите бумеранг дело такое ,завтра Барселона ,а в 9 туре Шахтёр злой и очень злой,вы уже с короной тролили до тролились черти
    То есть 2-2 а выезде от ДК - это фу позор , изнасилование
    А 0-6 дома это « проиграл так проиграл ?
    Ты реально мазохист что-ли ?
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    Maks23
      Maks23, 03.11.2020 21:45
    +16
    Жопа..хоть какое-то время динамо обсерать не будут.. удачи в ответном матче шахтеру!
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    JekFunny
    online
      JekFunny, 03.11.2020 21:49
    +15
    Боруссия , пока что , главная сила в этом квартете !
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    eu music Top
      eu music Top, 03.11.2020 21:46
    +14
    Корниенко тоже плохо сеграл жа вся команда сеграла на уровне миная
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    Вова Бойко
      Вова Бойко, 03.11.2020 21:45
    +14
    Згвалтування по німецькі))
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    Spectra
      Spectra, 03.11.2020 21:50
    +12
    Ой молодцы лучшая команда Восточной европы
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    wladimir_skidan
    online
      wladimir_skidan, 03.11.2020 21:46
    +12
    Да уж. Слов нет. Погром. Но лучше проиграть один матч 0-6 чем шесть матчей 0-1. Верим в команду
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    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 03.11.2020 21:45
    +11
    Вот и сказочке кинець и кротам пришло Пи... Без обид кроты просто Крутое пике уже заняли редакторы. Мужайтесь
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    Тролль
    online
      Тролль, 03.11.2020 21:50
    +10
    AleksDnipro87, 03.11.2020 21:48
    Причём тут Динамо, насчёт игры ШД ничего не хочешь написать?
    Согласен..Как болельщик Шахтера .Не х.. гнать на других ,когда сами обделались...Да так безвольно...
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    Vipfishman2
      Vipfishman2, 03.11.2020 21:50
    +10
    Комментарий свернут. Показать
    Никогда ещё за долгие годы своего существования Киевский Олимпийский ( он же Центральный, он же Республиканский ) не видывал такого позора ... И стоило на нем появиться бамбасянскому дерьму , как тут же самое крупное поражение для благословенного стадиона ... все к чему прикасаются бамбасяне , превращается в то , чем они является испокон веков 🤮🤮🤮
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    AleksDnipro87
      AleksDnipro87, 03.11.2020 21:48
    +10
    pavel85, 03.11.2020 21:48
    Ждём игры Динамо .
    Причём тут Динамо, насчёт игры ШД ничего не хочешь написать?
    Ссылка
    dyryavo_s_dnepra.
    online
      dyryavo_s_dnepra., 03.11.2020 22:01
    +9
    Комментарий свернут. Показать
    0-6 просто чудесный вечер )))
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    JekFunyy
    online
      JekFunyy, 03.11.2020 21:57
    +9
    Комментарий свернут. Показать
    Девочки админы когда вы уже забаните таких дебилов? Или вы только баните тех кто динамо обижает? Vipfishman2, 03.11.2020 21:50+4
    Никогда ещё за долгие годы своего существования Киевский Олимпийский ( он же Центральный, он же Республиканский ) не видывал такого позора ... И стоило на нем появиться бамбасянскому дерьму ,
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 03.11.2020 21:59
    +8
    Днонецкие неделю мечтали о крупном поражении Динамо от Барсы, а в итоге потерпели одно из своих крупнейших поражений в истории.
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