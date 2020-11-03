Во вторник, 3-го ноября, состоялся поединок третьего тура Лиги чемпионов, в котором донецкий «Шахтер» разгромно проиграл менхенгладбахской «Боруссии».
Лига чемпионов. Группа В. 3-й тур.
Алассан Плеа (8, 26, 79), Валерий Бондарь (17, автогол), Рами Бенсебаини (44), Ларс Штиндль (65)
Обзор матча
Первый гол Плеа
Автогол Бондаря
Второй гол Плеа
Гол Бенсебаини
Гол Штиндля
Третий гол Плеа
События матча
|79'
|ГОЛ ! Мяч забил Алассан Плеа (Боруссия М).
|65'
|ГОЛ ! Мяч забил Ларс Штиндль (Боруссия М).
|44'
|ГОЛ ! Мяч забил Рами Бенсебаини (Боруссия М).
|26'
|ГОЛ ! Мяч забил Алассан Плеа (Боруссия М).
|17'
|АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Валерий Бондарь (Шахтер Донецк).
|8'
|ГОЛ ! Мяч забил Алассан Плеа (Боруссия М).
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Источник — Sport.ua
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А впрочем, как всегда (или спецом конторе подыгрывают, людей дурачат).
А впрочем, как всегда (или спецом конторе подыгрывают, людей дурачат).
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