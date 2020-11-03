Шахтер Донецк
0 : 6
Боруссия М
03.11.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Шахтер – Боруссия М – 0:6. Избиение горняков в Киеве. Видеообзор матча

Смотрите обзор лучших моментов матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов

  • 03.11.2020 21:52
  • 23749 просмотров
  • 14 комментариев
Шахтер – Боруссия М – 0:6. Избиение горняков в Киеве. Видеообзор матча
© ФК Шахтер Донецк

Во вторник, 3-го ноября, состоялся поединок третьего тура Лиги чемпионов, в котором донецкий «Шахтер» разгромно проиграл менхенгладбахской «Боруссии».

Лига чемпионов. Группа В. 3-й тур.

«Шахтер» – «Боруссия» М – 0:6

Алассан Плеа (8, 26, 79), Валерий Бондарь (17, автогол), Рами Бенсебаини (44), Ларс Штиндль (65)

Обзор матча

Первый гол Плеа

 

Автогол Бондаря

Второй гол Плеа

Гол Бенсебаини

Гол Штиндля

Третий гол Плеа

События матча
79' ГОЛ ! Мяч забил Алассан Плеа (Боруссия М).
65' ГОЛ ! Мяч забил Ларс Штиндль (Боруссия М).
44' ГОЛ ! Мяч забил Рами Бенсебаини (Боруссия М).
26' ГОЛ ! Мяч забил Алассан Плеа (Боруссия М).
17' АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Валерий Бондарь (Шахтер Донецк).
8' ГОЛ ! Мяч забил Алассан Плеа (Боруссия М).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    sharapenkobrevno
    online
      sharapenkobrevno, 03.11.2020 22:40
    0
    я не удивлюсь если в Германии Шахтёр сможет выиграть минимально. эти бразильцы играют до первого пропущенного мяча, потом опускают руки.
    Ссылка
    sharapenkobrevno
    online
      sharapenkobrevno, 03.11.2020 22:38
    0
    Каштру не мотиватор это однозначно.
    Ссылка
    sharapenkobrevno
    online
      sharapenkobrevno, 03.11.2020 22:36
    0
    команда морально неустойчивая после 2х пропущенных мячей, повторился сценарий с Интером в полуфинале.
    Ссылка
    Barsa_che
    online
      Barsa_che, 03.11.2020 22:31
    +1
    Прежде всего, здесь виновен Каштру.
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
      Sviatoslav Kudelych, 03.11.2020 22:21
    -2
    ZAKARPATFAN, 03.11.2020 22:16
    Будем болеть теперь за ничью в матче Интер-Реал. Тогда останутся шансы на ЛЧ. Верю что урок выучили, тактика будет другая и мы увидем дальше победу над Боруссией и ничью с Реалом и Интером и выйдем со второго места
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 03.11.2020 22:17
    0
    Полное видео доступно на сайте в Brazzers в категории новинки
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 03.11.2020 22:16
    -1
    Будем болеть теперь за ничью в матче Интер-Реал. Тогда останутся шансы на ЛЧ. Верю что урок выучили, тактика будет другая и мы увидем дальше победу над Боруссией и ничью с Реалом и Интером и выйдем со второго места
    Ссылка
    XMYPUK
    online
      XMYPUK, 03.11.2020 22:09
    -5
    не надо было из Харькова уезжать куев это дно там фарта нет
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 03.11.2020 22:07
    +1
    Sentinel, 03.11.2020 21:56
    Что с Баварией, что с Интером был плей-офф и соответствующее психологическое нагнетание, игра против мотивированного гранда. Здесь же было все в ногах футболистов и нервничать было не из-за чего. Такой ганьбы еще не было, это всем ганьбам ганьба.
    Ну там хотя бы гранды были а против баварии вообще почти весь матч 10 играли. Так что против борусии м главный позор и разгром шахтера
    Ссылка
    Любомир Ковалишин
      Любомир Ковалишин, 03.11.2020 22:03
    0
    Sentinel, 03.11.2020 21:56
    Что с Баварией, что с Интером был плей-офф и соответствующее психологическое нагнетание, игра против мотивированного гранда. Здесь же было все в ногах футболистов и нервничать было не из-за чего. Такой ганьбы еще не было, это всем ганьбам ганьба.
    Якщо оцінювати поточну ЛЧ, то навіть Мітюланд пробує грати, м'ячем володіє, по воротах б'є. Так, клас не той, пропускають багато, але хоча б стараються в міру своїх можливостей.
    Ссылка
    Comrade Me
      Comrade Me, 03.11.2020 22:00
    +4
    Прогноз Sport.ua — 2:1
    А впрочем, как всегда (или спецом конторе подыгрывают, людей дурачат).
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 03.11.2020 21:56
    +3
    Alexey Antonenko, 03.11.2020 21:54
    В полуфинале ЛЕ с Интером.
    Что с Баварией, что с Интером был плей-офф и соответствующее психологическое нагнетание, игра против мотивированного гранда. Здесь же было все в ногах футболистов и нервничать было не из-за чего. Такой ганьбы еще не было, это всем ганьбам ганьба.
    Ссылка
    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 03.11.2020 21:54
    +6
    Любомир Ковалишин, 03.11.2020 21:53
    Нагадайте мені, будь ласка. Коли була схожа ганьба?
    В полуфинале ЛЕ с Интером.
    Ссылка
    Любомир Ковалишин
      Любомир Ковалишин, 03.11.2020 21:53
    -1
    Нагадайте мені, будь ласка. Коли була схожа ганьба?
    Ссылка
    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 03.11.2020 21:54
    +6
    Любомир Ковалишин, 03.11.2020 21:53
    Нагадайте мені, будь ласка. Коли була схожа ганьба?
    В полуфинале ЛЕ с Интером.
    Ссылка
    Comrade Me
      Comrade Me, 03.11.2020 22:00
    +4
    Прогноз Sport.ua — 2:1
    А впрочем, как всегда (или спецом конторе подыгрывают, людей дурачат).
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 03.11.2020 21:56
    +3
    Alexey Antonenko, 03.11.2020 21:54
    В полуфинале ЛЕ с Интером.
    Что с Баварией, что с Интером был плей-офф и соответствующее психологическое нагнетание, игра против мотивированного гранда. Здесь же было все в ногах футболистов и нервничать было не из-за чего. Такой ганьбы еще не было, это всем ганьбам ганьба.
    Ссылка
    Barsa_che
    online
      Barsa_che, 03.11.2020 22:31
    +1
    Прежде всего, здесь виновен Каштру.
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 03.11.2020 22:07
    +1
    Sentinel, 03.11.2020 21:56
    Что с Баварией, что с Интером был плей-офф и соответствующее психологическое нагнетание, игра против мотивированного гранда. Здесь же было все в ногах футболистов и нервничать было не из-за чего. Такой ганьбы еще не было, это всем ганьбам ганьба.
    Ну там хотя бы гранды были а против баварии вообще почти весь матч 10 играли. Так что против борусии м главный позор и разгром шахтера
    Ссылка
    sharapenkobrevno
    online
      sharapenkobrevno, 03.11.2020 22:40
    0
    я не удивлюсь если в Германии Шахтёр сможет выиграть минимально. эти бразильцы играют до первого пропущенного мяча, потом опускают руки.
    Ссылка
    sharapenkobrevno
    online
      sharapenkobrevno, 03.11.2020 22:38
    0
    Каштру не мотиватор это однозначно.
    Ссылка
    sharapenkobrevno
    online
      sharapenkobrevno, 03.11.2020 22:36
    0
    команда морально неустойчивая после 2х пропущенных мячей, повторился сценарий с Интером в полуфинале.
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 03.11.2020 22:17
    0
    Полное видео доступно на сайте в Brazzers в категории новинки
    Ссылка
    Любомир Ковалишин
      Любомир Ковалишин, 03.11.2020 22:03
    0
    Sentinel, 03.11.2020 21:56
    Что с Баварией, что с Интером был плей-офф и соответствующее психологическое нагнетание, игра против мотивированного гранда. Здесь же было все в ногах футболистов и нервничать было не из-за чего. Такой ганьбы еще не было, это всем ганьбам ганьба.
    Якщо оцінювати поточну ЛЧ, то навіть Мітюланд пробує грати, м'ячем володіє, по воротах б'є. Так, клас не той, пропускають багато, але хоча б стараються в міру своїх можливостей.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности