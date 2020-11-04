Шахтер Донецк
0 : 6
Боруссия М
03.11.2020, FT   ТВ-трансляция: 

КАШТРУ: «Нужно смотреть вперед. Ливерпуль пропускал 7 мячей, Барселона – 8»

Наставник «Шахтера» рассказал о сокрушительном поражении от «Боруссии» М

  • 04.11.2020 00:28
  • 1138 просмотров
  • 26 комментариев
КАШТРУ: «Нужно смотреть вперед. Ливерпуль пропускал 7 мячей, Барселона – 8»
© ФК Шахтер Донецк. Луиш Каштру

Главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру рассказал о поражении в матче 3-го тура Лиги чемпионов с «Боруссией» М (0:6), а также возможности быстро среагировать и проявить себя лучше уже в ближайшей игре с «Динамо»:

– Есть такая поговорка: «Молодец среди овец, а против молодца сам как овца». В пятницу «Шахтер» делал все, что хотел с «Мариуполем» в матче чемпионата Украины, а сегодня делали все, что хотели уже с «Шахтером». Мне как болельщику команды с сорокалетним стажем было сегодня стыдно. А вам?

– Да, я полностью понимаю и принимаю то, что вы сейчас говорите. Мы сами по сегодняшней игре почувствовали себя полностью униженными. Если посмотреть первый тайм, то у нас даже не было ни одного фола. Не хватало агрессивности, не было ничего – мы ни разу не смогли обыграть, также были полностью импотентны в нашем оборонительном процессе. Соперники проходили куда хотели, открывали любые зоны, проводили атаки.

В принципе, как мы и предвидели, было очень много передач в глубину и подач с флангов. Тем не менее мы не смогли ничего из этого аннулировать, и в атаке также не смогли показать никакой игры. Не было стабильности. Если первый гол нас ментально ранил, то второй закопал или утопил полностью. После этого команда вообще опустила руки. Нам не удалось показать все то, что мы могли бы. Поэтому да, я полностью согласен с вашими словами.

– Показалось, что предстоящая пауза на сборы для «Шахтера» как раз очень кстати: перевести дух, забыть это поражение и вернуть некоторых опытных игроков в основу. Как вы считаете?

– Больно потому, что произошло это поражение очень неожиданно. В принципе, это тот же состав, та же команда, что играла с «Реалом» и показала себя великолепно как в атаке, так и в обороне. Это практически тот же состав, что играл с «Интером» – там мы показали себя очень достойно в обороне. Когда происходит такое, как сегодня, это оставляет грязное, ужасное пятно на нашей команде. Как я только что и сказал, первый и второй мячи полностью заставили нас опустить руки, потому что никто не ожидал, что такое будет.

Вы сейчас говорите о паузе. Да, пауза, но не стоит забывать, что у нас 17 игроков в сборных – Украины, Грузии, Израиля, бразильской олимпийской. А еще перед этой паузой предстоит сложный матч с «Динамо». Так что паузы, какой мы бы ее хотели, не будет. Но футбол научил меня одному: если негативные вещи происходят так внезапно, то и хорошее может произойти так же внезапно. Мы снова вернемся на тот уровень, на котором играли. Да, сегодня команду разочаровал такой результат, но в любом случае нужно смотреть вперед, что-то исправлять и становиться лучше.

– Вопрос не о заменах, а непосредственно по игре и структурно: что вы пробовали изменить при выходе от ворот и в центре поля после неудачного начала матча, тем более с учетом прессинга «Боруссии»?

– Мы провели очень и очень плохой первый тайм. В атаке нашей команды практически не существовало, да, в принципе, и в обороне тоже. Чего мы хотели добавить в течение матча? Какой-либо интенсивности. В первом тайме мы совершенно не фолили, не создавали никаких сложностей сопернику, тогда как «Боруссия» постоянно проходила вперед и создавала моменты у наших ворот. На протяжении всего поединка мы хотели это исправить. И в перерыве.

Хочу сказать одно по заменам, чтобы это запомнилось. Я мог заменить любых игроков: это не значит, что те ребята, которые ушли с поля, были в чем-либо виноваты. Нет, совершенно нет. Я просто хотел добавить нашей команде немного энергии, поставить тех футболистов, на которых не было этой тяжелой ноши первого тайма. Во втором тайме также могло произойти многое, поэтому решили провести в перерыве всего лишь три замены. Возможно, остальные еще бы понадобились. Мы старались что-то поменять, сделать что-то максимально лучшее для команды, но сегодня это, к сожалению, не сработало. Нельзя было играть так, как мы играли сегодня.

– Принято считать, что еврокубки показывают реальный уровень команд. «Шахтер» приятно удивил победой над «Реалом», но неприятно удивил сегодня. Где реальный уровень «Шахтера»?

– К сожалению, это происходит, и не только с нашей командой. Можем посмотреть на «Ливерпуль», который проигрывал и пропускал 7 мячей, «Барселона» в четвертьфинале – 8, «Бавария» от «Хоффенхайма» – 4 мяча, ПСЖ в начале сезона потерял 6 очков. Вообще во время пандемии есть очень большая нестабильность. Мы перешли из одного сезона в другой через три дня, совершенно не было времени на отдых и восстановление. Все сейчас очень нестабильно и странно, и команды также показывают это. Мы сегодня очень сильно удивились.

Понятно, что играли против хорошей команды, против «Боруссии». Но по той игре, что мы сегодня показали, 6 пропущенных мячей – полностью заслуженный результат. Именно с таким объемным счетом мы сегодня потерпели поражение. Очень плохой день для нас. Когда такое происходит, часто ты начинаешь менять состав, ставить одного или другого игрока, что-то менять в своей команде, но в этом случае мы продолжали с 90% тех же футболистов, что играли с «Реалом» и «Интером». Произошедшее очень нас удивило. Но у любого человека есть право на ошибку, и сегодня ее допустили мы. Надеемся исправиться и больше так не играть.

– Возможно, для «Шахтера» более важной была игра с «Динамо» и вы держали ее в голове? Согласитесь или опровергнете это? Как после такого поражения вы сможете подготовить команду к «Динамо»?

– В такие моменты мы должны понимать, что жизнь продолжается. У всех что-то складывалось плохо, все проходили через сложные ситуации, в том числе и вы. Жизнь на этом не заканчивается: ни для команд, ни для меня, ни для «Шахтера», ни для вас. Всегда все движется вперед. Очень важно как можно быстрее среагировать и идти к нашей цели. Было бы просто сейчас сидеть после победы и рассуждать, как все хорошо. Но самое сложное – среагировать после того, как ты оступился, и продолжать идти вперед. У нас есть эта возможность. Наша команда это сделает, и сделает уже в следующей игре.

К сожалению, такое происходит не в первый и не в последний раз – плохие моменты всегда будут. Жизнь состоит из белых и черных полос. Сейчас все можно будет исправить ежедневной работой – ментальной, физической, тактической и технической. Мы та же команда, которая в этом году была в полуфинале Лиги Европы. Мы та же команда, которая закончила прошлый чемпионат с 23 очками отрыва от второго места. Мы та же команда, что играла против «Реала» и «Интера». Сегодня такой день, но все оступаются. Ничего страшного, важно будет исправиться, все отработать и идти вперед.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(7 голосов)

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Комментарии
    J0e777
      J0e777, 04.11.2020 01:42
    0
    Leg҉e҉nd҉a, 04.11.2020 01:38
    Я не с Донецкка ,ну тебе ещё раз повторю ты дотяфкаешься про Донецк,что тебе разорвут пасть фуфломёт гнилой
    0-6. Донецк войдёт в историю футбола, как город, который проиграл домашний матч Лиги Чемпионов с таким счётом!!!
    Ссылка
    Leg҉e҉nd҉a
    online
      Leg҉e҉nd҉a, 04.11.2020 01:38
    0
    J0e777, 04.11.2020 01:31
    Днонецк сам выбрал свою судьбу. Звали расиянский мир - теперь жрите щи с дошираком.
    Я не с Донецкка ,ну тебе ещё раз повторю ты дотяфкаешься про Донецк,что тебе разорвут пасть фуфломёт гнилой
    Ссылка
    J0e777
      J0e777, 04.11.2020 01:31
    0
    Leg҉e҉nd҉a, 04.11.2020 01:29
    Я не знаю как он Я уверен ,а ты галицкий перебежчик,рот закрой,про Донецк будешь тяфкать тебе его разорвут сначала,а потом зашьют
    Днонецк сам выбрал свою судьбу. Звали расиянский мир - теперь жрите щи с дошираком.
    Ссылка
    Ilya
    online
      Ilya , 04.11.2020 01:31
    -2
    viktor112007, 04.11.2020 00:43
    Пам'ятаю, як до матчу кротоферми всі її фани в один голос співали, що Боруссія М найслабша в групі і Шахтар з ними має брати мінімум 4 очка
    Так-от, де ті люди зараз?
    Эти люди там же, где и те кто с Ференцварешем 6 очков брать собирался.
    Ссылка
    Leg҉e҉nd҉a
    online
      Leg҉e҉nd҉a, 04.11.2020 01:30
    -2
    ternow, 04.11.2020 01:25
    Каштру имел ввиду, что " Шахтеру Дн" есть еще к чему стремиться по пропущенным голам))
    Это было не тебе,а вот этому мудиле J0e777
    Ссылка
    Leg҉e҉nd҉a
    online
      Leg҉e҉nd҉a, 04.11.2020 01:29
    -2
    ternow, 04.11.2020 01:25
    Каштру имел ввиду, что " Шахтеру Дн" есть еще к чему стремиться по пропущенным голам))
    Я не знаю как он Я уверен ,а ты галицкий перебежчик,рот закрой,про Донецк будешь тяфкать тебе его разорвут сначала,а потом зашьют
    Ссылка
    ternow
    online
      ternow, 04.11.2020 01:25
    +1
    Каштру имел ввиду, что " Шахтеру Дн" есть еще к чему стремиться по пропущенным голам))
    Ссылка
    J0e777
      J0e777, 04.11.2020 01:22
    +1
    K_Sarioglo@i.ua, 04.11.2020 01:15
    Не хвилюйся, завтра Динамо так само програє Барсі, а в неділю отримає повну торбу від Шахтаря.
    Ты уверен на 100%, что шахтер обыграет Динамо? Или ты очередной днонецкий фуфломёт?
    Ссылка
    Archie FireLion
      Archie FireLion, 04.11.2020 01:16
    +2
    То есть, это ещё не предел и есть к чему стремиться...)
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
    online
      K_Sarioglo@i.ua, 04.11.2020 01:15
    -2
    viktor112007, 04.11.2020 00:46
    Коротше, Шахтар до Динамо готовий, дірочки вже розім'яли, Динамо знову напихає дублем
    Не хвилюйся, завтра Динамо так само програє Барсі, а в неділю отримає повну торбу від Шахтаря.
    Ссылка
    Maks7777
      Maks7777, 04.11.2020 01:12
    -2
    sharapenkobrevno, 04.11.2020 00:59
    недолго этот недоумок изображал из себя адекватного, гадить больше чем я сейчас, адекватный он
    Ты про кого? что то я не врублюсь?про шнырей дырявых?
    Ссылка
    Akella_147
    online
      Akella_147, 04.11.2020 01:09
    -3
    КАШТРУ: «Нужно смотреть вперед. Ливерпуль пропускал 7 мячей, Барселона – 8».....а Динамо ещё нифига)))
    Ссылка
    Maksym Iuriev
    online
      Maksym Iuriev, 04.11.2020 01:07
    +1
    немного попахивает договорнячком (в букмекерском смысле слова). явно кеэф на 6 безответных был немаленьким))
    Ссылка
    sharapenkobrevno
    online
      sharapenkobrevno, 04.11.2020 00:59
    +3
    Каштру по сути ни на что не ответил
    Ссылка
    sharapenkobrevno
    online
      sharapenkobrevno, 04.11.2020 00:59
    0
    Maks7777, 04.11.2020 00:57
    Ну чтоина вас ссут 5й год это мы знаем,в 9 туре ещё разок вас обо.. ым
    недолго этот недоумок изображал из себя адекватного, гадить больше чем я сейчас, адекватный он
    Ссылка
    Maks7777
      Maks7777, 04.11.2020 00:57
    -3
    viktor112007, 04.11.2020 00:54
    Тобі в рот вчора сцяли всі бажаючі, так що мовчи краще і не воняй тут
    Ваша Шлюхта вже точно буде останньою, а Динамо як би там не було, а 3 місце візьме в групі
    Ну чтоина вас ссут 5й год это мы знаем,в 9 туре ещё разок вас обо.. ым
    Ссылка
    Maks7777
      Maks7777, 04.11.2020 00:55
    -5
    adidas777, 04.11.2020 00:52
    А будете последними в группе!
    Могу пари с тобой забить на деньги!
    Знаю, что деньги ты не поставишь никогда, к примеру проигравший будет писать в течении недели определённую фразу.
    К примеру:
    " - Я землеройная балаболка"
    Да ты же такой же Пустозвон как Жекафани , должен он кукарекать уже месяц ,не ну он кукорекает только не так
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 04.11.2020 00:54
    +2
    Maks7777, 04.11.2020 00:47
    Ты рот свой широко открой то глотать тебе больно будет уже сегодня,мы то на втором месте остаёмся,а вы как делите с венграми последние место вот и делите его до последнего тура
    Тобі в рот вчора сцяли всі бажаючі, так що мовчи краще і не воняй тут
    Ваша Шлюхта вже точно буде останньою, а Динамо як би там не було, а 3 місце візьме в групі
    Ссылка
    adidas777
    online
      adidas777, 04.11.2020 00:52
    +4
    Maks7777, 04.11.2020 00:47
    Ты рот свой широко открой то глотать тебе больно будет уже сегодня,мы то на втором месте остаёмся,а вы как делите с венграми последние место вот и делите его до последнего тура
    А будете последними в группе!
    Могу пари с тобой забить на деньги!
    Знаю, что деньги ты не поставишь никогда, к примеру проигравший будет писать в течении недели определённую фразу.
    К примеру:
    " - Я землеройная балаболка"
    Ссылка
    Alex86 1
      Alex86 1, 04.11.2020 00:48
    +3
    а еще они брали лч и что это знак?
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 04.11.2020 00:42
    +5
    Каштру на рекорд цілиться, 9
    Ссылка
    adidas777
    online
      adidas777, 04.11.2020 00:52
    +4
    Maks7777, 04.11.2020 00:47
    Ты рот свой широко открой то глотать тебе больно будет уже сегодня,мы то на втором месте остаёмся,а вы как делите с венграми последние место вот и делите его до последнего тура
    А будете последними в группе!
    Могу пари с тобой забить на деньги!
    Знаю, что деньги ты не поставишь никогда, к примеру проигравший будет писать в течении недели определённую фразу.
    К примеру:
    " - Я землеройная балаболка"
    Ссылка
    Юрий Карпенко
    online
      Юрий Карпенко, 04.11.2020 00:39
    +4
    Это да, стремится есть к чему)
    Ссылка
    sharapenkobrevno
    online
      sharapenkobrevno, 04.11.2020 00:59
    +3
    Каштру по сути ни на что не ответил
    Ссылка
    Alex86 1
      Alex86 1, 04.11.2020 00:48
    +3
    а еще они брали лч и что это знак?
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 04.11.2020 00:43
    +3
    Пам'ятаю, як до матчу кротоферми всі її фани в один голос співали, що Боруссія М найслабша в групі і Шахтар з ними має брати мінімум 4 очка
    Так-от, де ті люди зараз?
    Ссылка
    Archie FireLion
      Archie FireLion, 04.11.2020 01:16
    +2
    То есть, это ещё не предел и есть к чему стремиться...)
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 04.11.2020 00:54
    +2
    Maks7777, 04.11.2020 00:47
    Ты рот свой широко открой то глотать тебе больно будет уже сегодня,мы то на втором месте остаёмся,а вы как делите с венграми последние место вот и делите его до последнего тура
    Тобі в рот вчора сцяли всі бажаючі, так що мовчи краще і не воняй тут
    Ваша Шлюхта вже точно буде останньою, а Динамо як би там не було, а 3 місце візьме в групі
    Ссылка
    ternow
    online
      ternow, 04.11.2020 01:25
    +1
    Каштру имел ввиду, что " Шахтеру Дн" есть еще к чему стремиться по пропущенным голам))
    Ссылка
    J0e777
      J0e777, 04.11.2020 01:22
    +1
    K_Sarioglo@i.ua, 04.11.2020 01:15
    Не хвилюйся, завтра Динамо так само програє Барсі, а в неділю отримає повну торбу від Шахтаря.
    Ты уверен на 100%, что шахтер обыграет Динамо? Или ты очередной днонецкий фуфломёт?
    Ссылка
    Maksym Iuriev
    online
      Maksym Iuriev, 04.11.2020 01:07
    +1
    немного попахивает договорнячком (в букмекерском смысле слова). явно кеэф на 6 безответных был немаленьким))
    Ссылка
    adidas777
    online
      adidas777, 04.11.2020 00:43
    +1
    Поговорить он умеет! На этом, его тренерские достижения заканчиваются...
    Ссылка
    J0e777
      J0e777, 04.11.2020 01:42
    0
    Leg҉e҉nd҉a, 04.11.2020 01:38
    Я не с Донецкка ,ну тебе ещё раз повторю ты дотяфкаешься про Донецк,что тебе разорвут пасть фуфломёт гнилой
    0-6. Донецк войдёт в историю футбола, как город, который проиграл домашний матч Лиги Чемпионов с таким счётом!!!
    Ссылка
    Leg҉e҉nd҉a
    online
      Leg҉e҉nd҉a, 04.11.2020 01:38
    0
    J0e777, 04.11.2020 01:31
    Днонецк сам выбрал свою судьбу. Звали расиянский мир - теперь жрите щи с дошираком.
    Я не с Донецкка ,ну тебе ещё раз повторю ты дотяфкаешься про Донецк,что тебе разорвут пасть фуфломёт гнилой
    Ссылка
    J0e777
      J0e777, 04.11.2020 01:31
    0
    Leg҉e҉nd҉a, 04.11.2020 01:29
    Я не знаю как он Я уверен ,а ты галицкий перебежчик,рот закрой,про Донецк будешь тяфкать тебе его разорвут сначала,а потом зашьют
    Днонецк сам выбрал свою судьбу. Звали расиянский мир - теперь жрите щи с дошираком.
    Ссылка
    sharapenkobrevno
    online
      sharapenkobrevno, 04.11.2020 00:59
    0
    Maks7777, 04.11.2020 00:57
    Ну чтоина вас ссут 5й год это мы знаем,в 9 туре ещё разок вас обо.. ым
    недолго этот недоумок изображал из себя адекватного, гадить больше чем я сейчас, адекватный он
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 04.11.2020 00:46
    0
    Коротше, Шахтар до Динамо готовий, дірочки вже розім'яли, Динамо знову напихає дублем
    Ссылка
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