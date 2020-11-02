Перед началом нынешней лигочемпионской кампании многие специалисты, анализируя группу «Шахтера», резонно отмечали, дескать, единственный позитивный момент для чемпионов Украины в этом квартете – «спарка» с гладбахской «Боруссией». Мол, ни нам, ни немцам в группе с «живыми» чемпионами Испании и вице-чемпионами Италии ловить нечего, а вот четвертого лишнего нужно определить как раз на экваторе турнира, в очном противостоянии.

Но так получилось, что к первому матчу против «Боруссии» команда Каштру подходит в роли единоличного лидера. И может такое случится, что после четвертого тура «Шахтер» будет всерьез претендовать на выход в плей-офф ЛЧ, а не ЛЕ. Однако с еще большей уверенностью мы можем говорить и о том, что предстоящие поединки с четвертой командой минувшего сезона Бундеслиги будут для «горняков» очень сложным испытанием.

Все дело в том, что «Боруссия», в отличие от «Реала» и «Интера», сильна, прежде всего, своей целостностью, единением, а не только отдельными личностями. Против таких – дисциплинированных, организованных и «сбитых» команд играть очень сложно любому сопернику. Что, в принципе, и подтвердили два первых тура чемпионской Лиги, в которых подопечные Розе не уступили. Более того, если бы у них, окромя желания и дисциплины, было с лихвой и удачи, они бы сейчас возглавляли турнирную таблицу.

Тем не менее, два очка в двух стартовых турах для «Боруссии» весьма неплохой результат. Во всяком случае, так считает немецкая пресса. Да и в самом клубе из Гладбаха тоже так считают. И будут стараться сделать ставку именно на матчи против «Шахтера»: «Боруссия», как и наша команда, лелеет надежду на выход из группы.

Вместе с тем в Германии отмечают, что наставник гладбахцев Розе вскоре может покинуть команду. После двух ничьих с грандами континентального футбола – «Реалом» и «Интером» - якобы тренером всерьез заинтересовались в другой «Боруссии» - из Дортмунда. Сам Розе весьма дипломатично отзывается на предмет своего ближайшего будущего, а вот спортивный директор клуба Макс Эберль заверил, что Марко останется в Менхенгладбахе надолго.

Накануне визита в Киев оппоненты «горняков» провели матч шестого тура Бундеслиги – против «Лейпцига». Игра получилась напряженной и конкурентной. «Боруссия» сыграла полурезервным составом: Марко Розе поберег некоторых игроков на киевский матч против «Шахтера». Тем не менее, гладбахцам удалось добыть победу: в средине второго тайма единственный и победный мяч забил Вольф. Таким образом, в активе «Боруссии» стало 11 очков, что позволяет команде занимать пятое место.

Однако, отдавая должное прагматизму и организованности «Боруссии», ее умению брать «свои» очки, обязательно нужно упомянуть и о том, что «жеребцы» довольно много пропускают. Оборона традиционно остается ахиллесовой пятой команды. В шести турах чемпионата Германии пропущено уже восемь мячей (к примеру, идущий на 10 месте «Вольфсбург» пропустил всего четыре), а в двух турах ЛЧ – четыре.

У «Шахтера» перед матчем с «Боруссией» соперник на внутренней арене не был столь серьезным. «Горняки» без особых хлопот победили с крупным счетом резервный состав «Мариуполя». В том матче за команду Маркевича не смогли сыграть сразу 13 игроков, принадлежащих «Шахтеру», поэтому игра получилась в одни ворота.

Против «Мариуполя» Каштру тоже выпустил экспериментальный состав. По его словам, некоторые игроки «бешено устали», поэтому в восьмом туре УПЛ он дал им возможность отдохнуть. Отмечаем, что впервые за последнее время у тренера «горняков» появился настоящий кадровый выбор, так как вернулись в строй и переболевшие коронавирусом, и травмированные.

Тем не менее, утверждать, что против «Боруссии» снова выйдет та основа, которая сыграла в двух первых турах чемпионской Лиги, все же вряд ли уместно. Уже в матче против «Интера» было видно, что некоторые молодые игроки «Шахтера» не «тянут» этот уровень. По всей видимости, Каштру сделает микс из молодых и «старослужащих». В частности, «просится» усиление в линию защиты и атаку.

Игра должна была состояться со зрителями, но в воскресенье, за два дня до начала поединка, стало известно, что болельщики не смогут посетить поединок. В связи со сложнейшей эпидемиологической ситуацией в столице Украины, МОЗ отозвал свое письмо, дающее донецкому клубу официальное разрешение проводить матч ЛЧ со зрителями. К этому времени «Шахтер» уже начал реализовывать билеты на игру. Однако тем, кто успел приобрести пропуск на матч, паниковать не стоит: в клубе пообещали вернуть деньги за проданные билеты.

«Шахтер» довольно часто пересекался на евроарене с немецкими командами – 22 раза, причем баланс встреч положительный (восемь побед против семи поражений, еще семь встреч завершились вничью). Но вот с «Боруссией» из Гладбаха «горняки» в еврокубках сыграют впервые.

Ориентировочные составы:

«Шахтер»: Трубин, Додо, Бондарь, Матвиенко, Корниенко, Майкон, Антонио, Тете, Соломон, Марлос, Мораес

«Боруссия» М: Зоммер, Гинтер, Бенсебайни, Лайнер, Эльведи, Хофман, Нойхаус, Крамер, Плеа, Тюрам, Штиндль

3 ноября, вторник