Шахтер – Боруссия М. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Определяющая «спарка» для команды Луиша Каштру

  • 02.11.2020 17:27
  • 961 просмотр
  • 4 комментария
Шахтер – Боруссия М. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
© ФК Шахтер

Перед началом нынешней лигочемпионской кампании многие специалисты, анализируя группу «Шахтера», резонно отмечали, дескать, единственный позитивный момент для чемпионов Украины в этом квартете – «спарка» с гладбахской «Боруссией». Мол, ни нам, ни немцам в группе с «живыми» чемпионами Испании и вице-чемпионами Италии ловить нечего, а вот четвертого лишнего нужно определить как раз на экваторе турнира, в очном противостоянии.

Но так получилось, что к первому матчу против «Боруссии» команда Каштру подходит в роли единоличного лидера. И может такое случится, что после четвертого тура «Шахтер» будет всерьез претендовать на выход в плей-офф ЛЧ, а не ЛЕ. Однако с еще большей уверенностью мы можем говорить и о том, что предстоящие поединки с четвертой командой минувшего сезона Бундеслиги будут для «горняков» очень сложным испытанием.

Все дело в том, что «Боруссия», в отличие от «Реала» и «Интера», сильна, прежде всего, своей целостностью, единением, а не только отдельными личностями. Против таких – дисциплинированных, организованных и «сбитых» команд играть очень сложно любому сопернику. Что, в принципе, и подтвердили два первых тура чемпионской Лиги, в которых подопечные Розе не уступили. Более того, если бы у них, окромя желания и дисциплины, было с лихвой и удачи, они бы сейчас возглавляли турнирную таблицу.

Тем не менее, два очка в двух стартовых турах для «Боруссии» весьма неплохой результат. Во всяком случае, так считает немецкая пресса. Да и в самом клубе из Гладбаха тоже так считают. И будут стараться сделать ставку именно на матчи против «Шахтера»: «Боруссия», как и наша команда, лелеет надежду на выход из группы.

Вместе с тем в Германии отмечают, что наставник гладбахцев Розе вскоре может покинуть команду. После двух ничьих с грандами континентального футбола – «Реалом» и «Интером» - якобы тренером всерьез заинтересовались в другой «Боруссии» - из Дортмунда. Сам Розе весьма дипломатично отзывается на предмет своего ближайшего будущего, а вот спортивный директор клуба Макс Эберль заверил, что Марко останется в Менхенгладбахе надолго.  

Накануне визита в Киев оппоненты «горняков» провели матч шестого тура Бундеслиги – против «Лейпцига». Игра получилась напряженной и конкурентной. «Боруссия» сыграла полурезервным составом: Марко Розе поберег некоторых игроков на киевский матч против «Шахтера». Тем не менее, гладбахцам удалось добыть победу: в средине второго тайма единственный и победный мяч забил Вольф. Таким образом, в активе «Боруссии» стало 11 очков, что позволяет команде занимать пятое место.

Однако, отдавая должное прагматизму и организованности «Боруссии», ее умению брать «свои» очки, обязательно нужно упомянуть и о том, что «жеребцы» довольно много пропускают. Оборона традиционно остается ахиллесовой пятой команды. В шести турах чемпионата Германии пропущено уже восемь мячей (к примеру, идущий на 10 месте «Вольфсбург» пропустил всего четыре), а в двух турах ЛЧ – четыре.

У «Шахтера» перед матчем с «Боруссией» соперник на внутренней арене не был столь серьезным. «Горняки» без особых хлопот победили с крупным счетом резервный состав «Мариуполя». В том матче за команду Маркевича не смогли сыграть сразу 13 игроков, принадлежащих «Шахтеру», поэтому игра получилась в одни ворота.

Против «Мариуполя» Каштру тоже выпустил экспериментальный состав. По его словам, некоторые игроки «бешено устали», поэтому в восьмом туре УПЛ он дал им возможность отдохнуть. Отмечаем, что впервые за последнее время у тренера «горняков» появился настоящий кадровый выбор, так как вернулись в строй и переболевшие коронавирусом, и травмированные.

Тем не менее, утверждать, что против «Боруссии» снова выйдет та основа, которая сыграла в двух первых турах чемпионской Лиги, все же вряд ли уместно. Уже в матче против «Интера» было видно, что некоторые молодые игроки «Шахтера» не «тянут» этот уровень. По всей видимости, Каштру сделает микс из молодых и «старослужащих». В частности, «просится» усиление в линию защиты и атаку.

Игра должна была состояться со зрителями, но в воскресенье, за два дня до начала поединка, стало известно, что болельщики не смогут посетить поединок. В связи со сложнейшей эпидемиологической ситуацией в столице Украины, МОЗ отозвал свое письмо, дающее донецкому клубу официальное разрешение проводить матч ЛЧ со зрителями. К этому времени «Шахтер» уже начал реализовывать билеты на игру. Однако тем, кто успел приобрести пропуск на матч, паниковать не стоит: в клубе пообещали вернуть деньги за проданные билеты.

«Шахтер» довольно часто пересекался на евроарене с немецкими командами – 22 раза, причем баланс встреч положительный (восемь побед против семи поражений, еще семь встреч завершились вничью). Но вот с «Боруссией» из Гладбаха «горняки» в еврокубках сыграют впервые.

Ориентировочные составы:

«Шахтер»: Трубин, Додо, Бондарь, Матвиенко, Корниенко, Майкон, Антонио, Тете, Соломон, Марлос, Мораес

«Боруссия» М: Зоммер, Гинтер, Бенсебайни, Лайнер, Эльведи, Хофман, Нойхаус, Крамер, Плеа, Тюрам, Штиндль

 

3 ноября, вторник

«Шахтер» – «Боруссия М»
Киев. Стадион «НСК Олимпийский». 19:55
ТВ-трансляция на телеканале «Футбол 1»
ШАХТЕР - БОРУССИЯ М. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
 Арбитр: Сердар Гезюбююк (Нидерланды)
Прогноз Sport.ua — 2:1
Сделать ставку
Сделать ставку
Сделать ставку

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Валерий Василенко, Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Alex86 1
      Alex86 1, 02.11.2020 17:41
    -1
    Владимир Владимиров, 02.11.2020 17:37
    Дентинио нет в заявке?
    травма ж вроде
    Ссылка
    Владимир Владимиров
      Владимир Владимиров, 02.11.2020 17:37
    -1
    Дентинио нет в заявке?
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 02.11.2020 17:31
    -1
    Только Донецкий Шахтёр только победа!!!
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 02.11.2020 17:31
    +1
    Что тут сказать, сказать можно только одно, как всегда удачи лучшей команде Украины и восточной Европы! Только Шахтёр, только победа! С немцами можно и нужно играть, они сами играют и дают играть.
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 02.11.2020 17:31
    +1
    Что тут сказать, сказать можно только одно, как всегда удачи лучшей команде Украины и восточной Европы! Только Шахтёр, только победа! С немцами можно и нужно играть, они сами играют и дают играть.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности