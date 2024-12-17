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Бразилия
17 декабря 2024, 18:11 |
440
0

Победитель слит. Стал известен обладатель премии FIFA The Best 2024

Винисиус Жуниор получит награду

17 декабря 2024, 18:11 |
440
0
Победитель слит. Стал известен обладатель премии FIFA The Best 2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус

Бразильский нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор станет лучшим игроком 2024 года по версии FIFA, сообщает GeGlobo.

По информации источника, 24-летняя звезда станет первым игроком из Бразилии за 17 лет, который получит награду FIFA The Best. В сезоне 2023/24 Винисиус провел 39 матчей на клубном уровне, забил 24 гола и отдал 11 ассистов, выиграв с мадридским грандом Ла Лигу и Лигу чемпионов.

Церемония награждения начнется в среду, 17 декабря, в 19:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что Мбаппе сыграет с «Пачукой».

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Винисиус Жуниор ФИФА лучший игрок Реал Мадрид Лига чемпионов чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Данііл Киріяка Источник: Globo Esporte
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