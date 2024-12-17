Победитель слит. Стал известен обладатель премии FIFA The Best 2024
Винисиус Жуниор получит награду
Бразильский нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор станет лучшим игроком 2024 года по версии FIFA, сообщает GeGlobo.
По информации источника, 24-летняя звезда станет первым игроком из Бразилии за 17 лет, который получит награду FIFA The Best. В сезоне 2023/24 Винисиус провел 39 матчей на клубном уровне, забил 24 гола и отдал 11 ассистов, выиграв с мадридским грандом Ла Лигу и Лигу чемпионов.
Церемония награждения начнется в среду, 17 декабря, в 19:00 по киевскому времени.
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