Победитель слит. Стал известен обладатель премии FIFA The Best 2024

Бразильский нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор станет лучшим игроком 2024 года по версии FIFA, сообщает GeGlobo.

По информации источника, 24-летняя звезда станет первым игроком из Бразилии за 17 лет, который получит награду FIFA The Best. В сезоне 2023/24 Винисиус провел 39 матчей на клубном уровне, забил 24 гола и отдал 11 ассистов, выиграв с мадридским грандом Ла Лигу и Лигу чемпионов.

Церемония награждения начнется в среду, 17 декабря, в 19:00 по киевскому времени.

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