Тонкий троллинг. Барселона подколола Ювентус и Роналду после своей победы

Официальный Twitter «Барселоны» после победы команды над «Ювентусом» (2:0) в матче 2-го тура Лиги чемпионов потроллил форварда туринского клуба Криштиану Роналду, который не сыграл в матче из-за коронавируса.

«Мы рады, что вы смогли увидеть на своем поле лучшего игрока в истории*», - сказано в посте.

*эмодзи козла - козел с английского имеет и другое значение, сокращение GOAT - лучший игрок в истории (всех времен).

Напомним, что в этой игре Месси забил мяч и сделал голевую передачу.

We are glad you were able to see the 🐐 on your pitch, @juventusfcen! 😘 pic.twitter.com/yh74wh0lNJ