Тонкий троллинг. Барселона подколола Ювентус и Роналду после своей победы

Каталонцы намекнули на португальского форварда соперников, который не сыграл в матче

  • 29.10.2020 08:26
  • 2395 просмотров
  • 1 комментарий
Тонкий троллинг. Барселона подколола Ювентус и Роналду после своей победы
© Twitter

Официальный Twitter «Барселоны» после победы команды над «Ювентусом» (2:0) в матче 2-го тура Лиги чемпионов потроллил форварда туринского клуба Криштиану Роналду, который не сыграл в матче из-за коронавируса.

«Мы рады, что вы смогли увидеть на своем поле лучшего игрока в истории*», - сказано в посте.

*эмодзи козла - козел с английского имеет и другое значение, сокращение GOAT - лучший игрок в истории (всех времен).

Напомним, что в этой игре Месси забил мяч и сделал голевую передачу.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Барселона

(12 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Орест Орищишин
      Орест Орищишин, 29.10.2020 08:38
    0
    "Барселона" розірвала "Ювентус" а Мессі - супер герой матчу
    Ссылка
    Орест Орищишин
      Орест Орищишин, 29.10.2020 08:38
    0
    "Барселона" розірвала "Ювентус" а Мессі - супер герой матчу
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности