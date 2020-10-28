Ювентус
0 : 2
Барселона
28.10.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Месси решает. Ювентус проиграл дома Барселоне, VAR отменил три гола Мораты

Каталонский клуб возглавил турнирную таблицу группы

  • 28.10.2020 23:55
  • 3707 просмотров
  • 6 комментариев
Месси решает. Ювентус проиграл дома Барселоне, VAR отменил три гола Мораты
© Twitter. Альваро Мората

28 октября в матче 2-го тура Лиги чемпионов итальянский «Ювентус» проиграл испанской «Барселоне» (0:2).

При этом VAR отменил три гола Альваро Мораты в ворота гостей. У каталонской команды отличились Усман Дембеле и Лионель Месси.

Лига чемпионов

Группа G, 2-й тур

«Ювентус» (Италия)  «Барселона» (Испания) – 0:2

Голы: Дембеле, 14, Месси, 90+1 (пен.)

«Ювентус»: Щенсны, Бонуччи, Данилу, Мерих Демирал, Рабьо (Артур, 83), Бентанкур (Бернардески, 83), Куадрадо, Мората, Дибала, Кьеза, Кулушевски (Маккенни, 75).

«Барселона»: Нету, Жорди Альба, Лангле, Араухо (Бускетс, 46), Пьянич, Сержи Роберто, де Йонг, Месси, Гризманн (Фирпо, 89), Дембеле (Фати, 66), Педри (Брэйтуэйт, 90+2).

Предупреждения: Кулушевски, 45+3. Сержи Роберто, 60. Мерих Демирал, 70. Куадрадо, 74. Рабьо, 79.

Удаление: Мерих Демирал, 85.

Судья: Маккели (Голландия).

Турин. Стадион «Алльянц».

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Источник — Sport.ua

(16 голосов)

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Комментарии
    Shunya|Kh
    online
      Shunya|Kh, 29.10.2020 00:33
    0
    Barsa_che, 29.10.2020 00:07
    Поздровляю Барселону с победой! Месси, как всегда красава! Голевую передачу отдал и сам забил, пусть и с пенальти, но пенальти тоже надо уметь забить.
    То є так. зі: у нас новий "пеналду" 3 гола в сезоні=3 пенальті. А от штрафні взагалі не йдуть
    Ссылка
    Barsa_che
    online
      Barsa_che, 29.10.2020 00:15
    +6
    В неигры было, все три раза, 2 явных, поэтому все законно.
    Ссылка
    garik_trinity
    online
      garik_trinity, 29.10.2020 00:15
    +2
    Это ему за ДК😂
    Ссылка
    Артур Смайл
    online
      Артур Смайл, 29.10.2020 00:09
    +7
    На мою память, ещё никто не делал хет-триков по не засчитанным мячям )) фаны Юви наверно в гневе.
    Ссылка
    Barsa_che
    online
      Barsa_che, 29.10.2020 00:07
    +4
    Поздровляю Барселону с победой! Месси, как всегда красава! Голевую передачу отдал и сам забил, пусть и с пенальти, но пенальти тоже надо уметь забить.
    Ссылка
    Pro100ecspert
    online
      Pro100ecspert, 29.10.2020 00:06
    +12
    Це тому що він альВАРо Мората
    Ссылка
    Pro100ecspert
    online
      Pro100ecspert, 29.10.2020 00:06
    +12
    Це тому що він альВАРо Мората
    Ссылка
    Артур Смайл
    online
      Артур Смайл, 29.10.2020 00:09
    +7
    На мою память, ещё никто не делал хет-триков по не засчитанным мячям )) фаны Юви наверно в гневе.
    Ссылка
    Barsa_che
    online
      Barsa_che, 29.10.2020 00:15
    +6
    В неигры было, все три раза, 2 явных, поэтому все законно.
    Ссылка
    Barsa_che
    online
      Barsa_che, 29.10.2020 00:07
    +4
    Поздровляю Барселону с победой! Месси, как всегда красава! Голевую передачу отдал и сам забил, пусть и с пенальти, но пенальти тоже надо уметь забить.
    Ссылка
    garik_trinity
    online
      garik_trinity, 29.10.2020 00:15
    +2
    Это ему за ДК😂
    Ссылка
    Shunya|Kh
    online
      Shunya|Kh, 29.10.2020 00:33
    0
    Barsa_che, 29.10.2020 00:07
    Поздровляю Барселону с победой! Месси, как всегда красава! Голевую передачу отдал и сам забил, пусть и с пенальти, но пенальти тоже надо уметь забить.
    То є так. зі: у нас новий "пеналду" 3 гола в сезоні=3 пенальті. А от штрафні взагалі не йдуть
    Ссылка
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