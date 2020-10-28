Месси решает. Ювентус проиграл дома Барселоне, VAR отменил три гола Мораты

28 октября в матче 2-го тура Лиги чемпионов итальянский «Ювентус» проиграл испанской «Барселоне» (0:2).
При этом VAR отменил три гола Альваро Мораты в ворота гостей. У каталонской команды отличились Усман Дембеле и Лионель Месси.
Лига чемпионов
Группа G, 2-й тур
«Ювентус» (Италия) – «Барселона» (Испания) – 0:2
Голы: Дембеле, 14, Месси, 90+1 (пен.)
«Ювентус»: Щенсны, Бонуччи, Данилу, Мерих Демирал, Рабьо (Артур, 83), Бентанкур (Бернардески, 83), Куадрадо, Мората, Дибала, Кьеза, Кулушевски (Маккенни, 75).
«Барселона»: Нету, Жорди Альба, Лангле, Араухо (Бускетс, 46), Пьянич, Сержи Роберто, де Йонг, Месси, Гризманн (Фирпо, 89), Дембеле (Фати, 66), Педри (Брэйтуэйт, 90+2).
Предупреждения: Кулушевски, 45+3. Сержи Роберто, 60. Мерих Демирал, 70. Куадрадо, 74. Рабьо, 79.
Удаление: Мерих Демирал, 85.
Судья: Маккели (Голландия).
Турин. Стадион «Алльянц».
Источник — Sport.ua
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