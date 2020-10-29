Рональд КУМАН: «Это лучшая игра Барселоны в сезоне»

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман подвел итоги выездной победы над «Ювентусом» (2:0) в поединке Лиги чемпионов.

«Это наша лучшая игра в сезоне. Очень важная победа против сильной европейской команды, нам удалось навязать сопернику свой футбол.

Я хотел сыграть в три защитника, чтобы один игрок был выдвинут вперед и создавал численное преимущество в середине поля. Благодаря этому мы создали много голевых моментов и, честно говоря, должны были решить исход матча гораздо раньше.

Я очень доволен тем, в какой футбол мы сегодня играли, доволен результатом и характером, который продемонстрировала моя команда.

Думаю, что Антуану Гризманну просто не везет. У него сегодня было два отличных момента, один раз он пробил в штангу, но в обоих эпизодах сыграл максимально хорошо», — считает Куман.