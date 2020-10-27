В среду, 28 октября, состоится матч второго круга группового раунда Лиги чемпионов, в котором «Ювентус» примет «Барселону». Встреча состоится на арене «Альянц Стэдиум» в Турине, начало в 22:00 по Киеву.

В первом круге обе команды, которые являются явными фаворитами группы G, добыли ожидаемые победы. «Ювентус» на выезде переиграл киевское «Динамо» (2:0), а «Барселона» в домашних стенах не оставила шансов «Ференцварошу» (5:1). Вряд ли результаты первых матчей кого-то удивили, изначально именно итальянцев и испанцев определили как записных фаворитов на участие в плей-офф.

По всей видимости, предстоящая встреча должна определить лидера квартета как минимум до шестого тура, пока эти же команды не сыграют на «Камп Ноу». Возможно, ничейный результат больше удовлетворит каталонцев, которые сейчас откровенно не блещут, но букмекеры все равно дают парням Рональда Кумана чуточку больше шансов заработать три очка. Ведь «Ювентус» при Андреа Пирло также пока не похож на суперкоманду.

Перед очной встречей обе команды несут существенные кадровые потери. В первом туре травмировался лидер туринской защиты Джорджо Кьеллини, а с середины сентября по этой же причине не играет Алекс Сандро. Также пока не может избавиться от коронавируса Криштиану Роналду, еще несколько игроков Старой синьоры под вопросом. В составе «Барсы» мы точно не увидим Жерара Пике, который был удален в поединке против команды Сергея Реброва. В недавнем матче Ла Лиги с «Реалом» травмировался Филиппе Коутиньо, продолжают находиться в лазарете Самюэль Умтити и Марк-Андре тер Штеген.

Всего в истории противостояний этих команд было сыграно 15 встреч. «Юве» выиграл 5 матчей при четырех ничейных исходах и шести поражениях. Что любопытно, итальянцы ни разу не проигрывали «Барселоне» в Турине (три победы и три ничьих). Скорее всего, в среду «сине-гранатовым» снова не удастся увезти из Италии победу, но матч обещает быть очень конкурентным.

Ориентировочные составы:

«Ювентус»: Щенсны, Куадрадо, Демирал, Бонуччи, Данило, Кьеза, Артур, Рабьо, Рэмзи, Кулушевски, Мората.

«Барселона»: Нето, Дест, Араухо, Лангле, Альба, Бускетс, де Йонг, Гризманн, Педри, Фати, Месси.

28 октября, среда