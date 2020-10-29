Ювентус – Барселона – 0:2. VAR отменил 3 гола Мораты! Видео голов и обзор

28 октября в матче 2-го тура Лиги чемпионов итальянский «Ювентус» проиграл испанской «Барселоне» (0:2).
При этом VAR отменил три гола Альваро Мораты в ворота гостей. У каталонской команды отличились Усман Дембеле и Лионель Месси.
Смотрите видео голов и обзор матча «Ювентус» (Италия) – «Барселона» (Испания) – 0:2.
ГОЛ! 0:1. Усман Дембеле, 14 мин.
Видеообзор первого тайма.
Удаление, Мерих Демираль, 85 мин.
ГОЛ! 0:2. Лионель Месси, 90+1 мин.
Видеообзор второго тайма.
События матча
|90'
|ГОЛ ! С пенальти забил Лионель Месси (Барселона).
|85'
|Мерих Демираль (Ювентус) получает красную карточку.
|14'
|ГОЛ ! Мяч забил Усман Дембеле (Барселона).
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Источник — Футбол 1/2/3
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