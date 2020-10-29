Ювентус
0 : 2
Барселона
28.10.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Ювентус – Барселона – 0:2. VAR отменил 3 гола Мораты! Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 2-го тура Лиги чемпионов

  • 29.10.2020 00:59
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Ювентус – Барселона – 0:2. VAR отменил 3 гола Мораты! Видео голов и обзор
© Twitter. Альваро Мората

28 октября в матче 2-го тура Лиги чемпионов итальянский «Ювентус» проиграл испанской «Барселоне» (0:2).

При этом VAR отменил три гола Альваро Мораты в ворота гостей. У каталонской команды отличились Усман Дембеле и Лионель Месси.

Смотрите видео голов и обзор матча «Ювентус» (Италия)  «Барселона» (Испания) – 0:2.

ГОЛ! 0:1. Усман Дембеле, 14 мин.

Видеообзор первого тайма.

Удаление, Мерих Демираль, 85 мин.

ГОЛ! 0:2. Лионель Месси, 90+1 мин.

Видеообзор второго тайма.

События матча
90' ГОЛ ! С пенальти забил Лионель Месси (Барселона).
85' Мерих Демираль (Ювентус) получает красную карточку.
14' ГОЛ ! Мяч забил Усман Дембеле (Барселона).
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Источник — Футбол 1/2/3

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